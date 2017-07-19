ВИДЕОУРОКИ MQL5 (FREE) - страница 4
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Привет!
Какие есть хорошие обучающие видеоуроки?
Заранее благодарю.
видео - это более доступный формат для понимания, чем текст. вот почему раньше все читали книги, а сейчас смотрят фильмы.
не слушайте вы этих старых мужиков. ищите, лучше, видеоуроки.
У полноценных видеоуроков должен быть максимально полным видеоряд и максимально полным аудиоряд, а у тех же уроков, которые имеем в инете, информация размазана на половину в видео на половину в аудио, поэтому оба канала восприятия надо держать активными. Короче говоря - просмотр всех этих видеоуроков напрягает нереально и утомляет.
К примеру какая-нибудь статейка на пару экранов, ее пробегаешь глазами за секунды и находишь нужное место (если оно там есть), а аналогичное видео растянут минут на 5-7. В тексте почти моментально находишь забытое место, максимум минута, а найти в видео что-то и пересмотреть - задача нереальная, видеоуроками невозможно пользоваться как справочником.
Нормальными обучающими пособиями оставались и будут оставаться статьи, разве что с коротким вставками видео.
видео - это более доступный формат для понимания, чем текст. вот почему раньше все читали книги, а сейчас смотрят фильмы.
Категорически не согласен.
Я даже институтские лекции по этой причине недолюбливаю.
Освоение любого материала заключается в осознании предлагаемой информации. В мысленном "раскладывании по полочкам" кусочков информации, с созданием связей между каждой "полкой". Когда каждая единица информации не просто тупо зазубривается, а "встраивается в систему знаний" человека. Именно эти самые связи - и есть главные знания. Не сами факты и сведения, а именно соотношения между ними. Когда связей много - позволительно даже забыть что-то - потом эти вещи запросто восстанавливаются за счет связей, даже без обращения к первоисточникам. А при простом зазубривании - связей нет, и забывание материала происходит быстрее и "прочнее".
Построение же этих связей - в видеоуроке или в обычной лекции - весьма затруднено. Объясняется это тем, что у каждого человека - своя система знаний, и выстраивание новых связей в ней - это процесс индивидуальный, в котором скорость каждого также индивидуальна.
В видеоуроке лектор, как правило, ориентируется на определенный средний уровень, слушателей, однако, постоянно будут возникать места, в которых лектор либо "опережает процесс" слушателя, либо наоборот, "отстает от него".
Самое неприятное в видеоуроках и лекциях - это невозможность (для лекции) или затрудненность (для видеоурока) вернуться назад, в нужное место, чтобы еще раз уяснить какой-то момент.
Все эти минусы - отсутствуют при использовании текста. Поэтому, считаю, что для ПОНИМАНИЯ - как раз текст гораздо более предпочтителен, чем видео. Собственно, полностью согласен с Dmitry Fedoseev - нормальными обучающими пособиями оставались и будут оставаться статьи, разве что с коротким вставками видео. Иллюстрации и видео - безусловно, очень полезные вещи, но именно как иллюстрации, а не как замена основному тексту.
В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позиций:
...
Неттинговая система
Эта система учета подразумевает, что в один момент времени на счете может быть только одна открытая позиция по одному и тому же символу:
При этом не имеет значения, в результате какого действия совершается сделка в противоположном направлении — в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного.
Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:
Результатом исполнения этих сделок стала одна общая позиция объемом 1 лот.
Хеджинговая система
Эта система учета позволяет иметь на счету множество торговых позиций по одному и тому же инструменту, в том числе — разнонаправленных.
Если по торговому инструменту есть открытая позиция и трейдер совершает новую сделку (или срабатывает отложенный ордер), происходит открытие новой позиции. Существующая позиция не изменяется.
Ниже приведен пример совершения двух сделок на покупку EURUSD объемом 0.5 лота каждая:
...
А эта система с ECN счётом будет работать? Тогда одной проблемой меньше. Ну а что же с видеоуроками то делать. Придётся мне опять забуриваться в эту официальную инструкцию и тупить дальше. С видеоуроками по MQL4 я нормально поднатаскался - ну во всяком случае хоть блоки кода смог скомпоновать как задумано было в алгоритме. А с MQL5 прям беда.
А эта система с ECN счётом будет работать? Тогда одной проблемой меньше. Ну а что же с видеоуроками то делать. Придётся мне опять забуриваться в эту официальную инструкцию и тупить дальше. С видеоуроками по MQL4 я нормально поднатаскался - ну во всяком случае хоть блоки кода смог скомпоновать как задумано было в алгоритме. А с MQL5 прям беда.
Хорошая альтернатива видеоурокам - это платные уроки. В качестве пилотного проекта (пока ещё не внедрили отдельный вид работ "Обучение") можно всё оформить официально через сервис Фриланс.
В таких уроках будет уже не просто просмотр видео - а общение с живым человеком.
видео - это более доступный формат для понимания, чем текст. вот почему раньше все читали книги, а сейчас смотрят фильмы.
не слушайте вы этих старых мужиков. ищите, лучше, видеоуроки.
Советую теоретикам попробовать записать хорошее видео - семь потов сойдет. Это только кажется, включил камтазию, 20 минут наболтал и готово. Фига с два! Одна подготовка занимает несколько часов + куча дублей, где-то запнешься, где-то чихнешь.
Хорошая альтернатива видеоурокам - это платные уроки. В качестве пилотного проекта (пока ещё не внедрили отдельный вид работ "Обучение") можно всё оформить официально через сервис Фриланс.
В таких уроках будет уже не просто просмотр видео - а общение с живым человеком.
Все-таки будет раздел Обучение? Это хорошо.
Задача для начала хотя бы "своими силами" перевести на MQL5 советника MQL4- там в основе торговые запросы на сервер - открыть закрыть позиции, но есть и ньюансы - например в MQL5 контр-ордера вычитаются как я понял, надо что-то придумывать в связи с этим так как алгоритм на счётчик открытых позиций опирается в MQL4 версии, плюс я не нашёл аналог IClose() функции - у меня индикатор тренда с ней был связан. Ну и вообще элементарные вещи вроде бы усложнились - но это по мнению новичка - может оно и правда удобнее когда разбираться начинаешь в чём дело поэтому видеоуроки нужны по MQL5.
Зачем MQL5 мне нужен?))) Да я боюсь скоро MQL4 запретят, а в MQL5 я не смог разобраться, 200 страниц почитал - даже с торговыми запросами TradeRequest не разобрался - вроде говорят это скрипт какой=то а куда его пихать не понятно в какую функцию Эксперта "онтик" или "онфиг" (ну я к примеру). Что вроде понимал в MQL4, всё обрушилось. Опять я нуль в программировании получился.
Я Вам советую не книги читать, и не видео смотреть. А брать Ваш mql4-советник и сверху вниз пооператорно искать аналоги. Эти аналоги уже подготовлены для Вас здесь:
https://www.mql5.com/ru/articles/81
Такой подход будет самым эффективным для Вас.
Я Вам советую не книги читать, и не видео смотреть. А брать Ваш mql4-советник и сверху вниз пооператорно искать аналоги. Эти аналоги уже подготовлены для Вас здесь:
https://www.mql5.com/ru/articles/81
Такой подход будет самым эффективным для Вас.
Да, спасибо. Мне раньше уже рассказывали. Может там дополняется тема, пойду гляну.
MQL5 - Пишем мультивалютный советник для MetaTrader 5
MQL5 - Пишем мультивалютный советник для MetaTrader 5
Ведущий начинает с обсуждения разработки мультивалютного советника в MetaTrader 5. Подчеркивается важность определения исходных параметров работы советника, таких как объем и проскальзывание ордеров. Однако, поскольку советник предназначен для торговли несколькими валютными парами, они решили не включать уровни стоп-лосса и тейк-профита на этом этапе. Далее ведущий объясняет процесс определения валютных пар для торговли и вводит параметр, который включает или отключает торговлю для каждой пары. Они также обсуждают входные параметры для индикатора сигнала входа, подчеркивая важность читаемости кода и предлагая использовать цену закрытия в качестве входного параметра для индикатора.
Затем спикер углубляется в шаги, связанные с копированием настроек для каждой валютной пары и установкой параметров, специфичных для каждой пары. Они подчеркивают необходимость объявления массивов для хранения информации о сигналах на покупку и продажу. Кроме того, они объясняют важность определения переменной для определения количества используемых валютных пар и переходят к определению массивов для сигналов покупки и продажи. Докладчик также представляет функцию для получения этих сигналов и соответствующих параметров для каждой валютной пары, уточняя, как определяются сигналы на основе заданных параметров.
В продолжение туториала спикер исследует создание мультивалютного советника в MetaTrader 5. Они дают ссылки на массивы, содержащие сигналы на покупку и продажу, которые затем используются для открытия и закрытия позиций. Спикер представляет новую функцию под названием «торговый сигнал», которая управляет сделками, выполняя открытие и закрытие ордеров. Затем код копируется и модифицируется для разных валютных пар, что позволяет расширить функционал советника. Раздел завершается началом разработки функций торгового сигнала и торгового бота. Эти функции принимают входные параметры, такие как валютные пары, периоды и цены, и используют логические параметры для включения или отключения определенных действий. Спикер также упоминает использование массивов для хранения сигналов на покупку и продажу, что позволяет эффективно управлять данными и анализировать их.
Далее спикер объясняет объявление и инициализацию массивов на языке программирования MQL5. Они упоминают использование статических переменных для хранения хэндлов индикаторов и счетчиков для отслеживания значений. Докладчик демонстрирует, как изменять размер массивов с помощью функции изменения размера, и подчеркивает важность инициализации и очистки массивов перед использованием для обеспечения точной обработки данных. Далее они объясняют процесс использования данных индикатора в виде временного ряда, повышая способность советника эффективно анализировать рыночные тенденции.
Продолжая туториал, спикер объясняет второй параметр, определяющий флаг индексации в обратном порядке. Они обсуждают хэндл индикатора для каждой валютной пары и способы передачи параметров символа и таймфрейма. Кроме того, они вводят новую функцию под названием «isNewBar», которая определяет, сформировался новый бар или нет. Спикер переходит к объявлению переменных и массивов для хранения размера массива, обеспечивая эффективную обработку данных. Они углубляются в процесс изменения размера массивов и соответствующей обработки сообщений об ошибках, оптимизируя функциональность и надежность кода.
Далее спикер объясняет код, связанный с обработкой ошибок и проверкой новых баров на платформе MetaTrader 5. Они демонстрируют, как использовать функцию печати для выявления ошибок и их обработки путем установки соответствующего размера массива для отрицательных значений. Спикер также демонстрирует, как сравнить текущий бар с предыдущим баром, чтобы определить, новый это бар или нет. Кроме того, они обсуждают, как использовать индикаторы для генерации сигналов на покупку и копирования их значений в массив индикаторных буферов. На протяжении всего этого объяснения спикер подчеркивает важность внимательности и тщательного кодирования, чтобы избежать потенциальных ошибок и неточностей.
Далее спикер акцентирует внимание на коде, отвечающем за определение торговых сигналов на основе значений индикаторов. Они объясняют, что код проверяет, больше или меньше значение индикатора нуля, и устанавливает сигнал либо на покупку, либо на продажу, если выполняются определенные условия. Спикер упоминает о необходимости дополнительных функций, связанных с открытием и закрытием ордеров для успешного завершения торгового процесса. Кроме того, они обсуждают включение проверки, позволяющей разрешить или запретить торговлю определенной валютной парой, что обеспечивает гибкость и возможности настройки для трейдеров.
В продолжение туториала спикер обсуждает торговые ограничения для определенных валютных пар и объясняет, как с ними работать в коде. В них представлена функция "трейдер" и ее необходимые параметры, включая массивы сигналов. Спикер переходит к проверке наличия открытых позиций и их закрытию при необходимости. Они также упоминают важность открытия нового ордера на основе сигнала и направления сделки. Делая обзор общего алгоритма, спикер отмечает, что конкретные функции будут написаны позже для эффективного завершения торгового процесса.
Далее спикер рассказывает о процессе открытия ордера на покупку в мультивалютном советнике для MetaTrader 5. Они инициализируют необходимые структуры, а затем переходят к заполнению необходимых параметров, таких как цена, размер лота, стоп-лосс, тейк-профит и проскальзывание. Предлагая зрителям рассчитать эти значения в качестве домашнего задания, спикер подчеркивает важность точности и внимания к деталям. Наконец, они предлагают выводить сообщение о регистрации журнала и выполнять операцию, если запрос на отправку ордера успешен, обеспечивая плавное и надежное исполнение сделки.
Продолжая туториал, спикер объясняет процесс отображения сообщений об ошибках при выполнении тех или иных функций. Они рекомендуют выводить базовое сообщение об ошибке вместо тщательной проверки различных кодов ошибок. Они демонстрируют это, показывая, как отображать сообщение об ошибке при открытии ордера на покупку. Также упоминается возможность создания более универсальной функции с параметрами для разных типов ордеров. Однако для целей этого руководства они решили сосредоточиться на конкретных функциях для заказов на покупку и продажу. Докладчик продолжает объяснять, как создавать функции для закрытия ордеров, подчеркивая важность правильного именования и объявления переменных для обеспечения ясности и удобочитаемости кода.
Далее спикер рассказывает о процессе закрытия ордера в MetaTrader 5. Объясняют, что если ордер не может быть закрыт, нет смысла тратить время на бесполезные операции. Получена цена символа, и ордер закрывается по цене покупки. Спикер подчеркивает важность заполнения необходимых параметров, таких как объем и проскальзывание, для обеспечения точного исполнения сделки. Они также упоминают о необходимости логирования закрытия ордера. В случае неудачного закрытия ордера выводится сообщение об ошибке и возвращается ложное значение. И наоборот, истинное значение возвращается, чтобы указать, что заказ был успешно закрыт.
В продолжение туториала спикер рассказывает о процессе компиляции и тестирования мультивалютного советника в MetaTrader 5. Они внимательно анализируют код, внося исправления для исправления таких ошибок, как пропущенные скобки и некорректный возврат функций. После успешной компиляции кода спикер переходит к терминалу для запуска тестера стратегий. Они выбирают пару евро/доллар и настраивают некоторые параметры перед запуском теста. Однако во время тестирования они сталкиваются с проблемой, когда ордер на покупку открывается, но не закрывается. После дальнейшего изучения они понимают, что пропустили оператор возврата в коде, из-за чего функция не закрывает ордер на покупку должным образом. Они оперативно исправляют ошибку, перекомпилируют код и снова успешно запускают тест, обеспечивая работоспособность и надежность советника.
В заключительной части туториала спикер обсуждает оптимизацию параметров на языке программирования MQL5 для мультивалютного советника в MetaTrader 5. Они пытаются скорректировать начальное значение периода с шагом от 10 до 100 в надежде на повышение доходности. Однако после тестирования они делают вывод, что потери все же есть. Чтобы решить эту проблему, они изучают функцию, отвечающую за открытие и закрытие ордеров, вносят необходимые коррективы и перекомпилируют код. После дальнейшего тестирования они заметили, что советник стал более прибыльным и подходящим для торговли на нескольких валютных парах. В заключение спикер заявляет, что они достигли своей цели по созданию мультивалютного экспертного советника, и выражает благодарность зрителям за их внимание на протяжении всего урока.