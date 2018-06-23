Последовательность выполнение Init() и DeInit() - страница 24
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Пример, который Вы переделали, не идеально соответствовал обсуждаемой проблеме. Можно показать другой пример, который не будет иметь решения через UninitializeReason.
Всё, я прекращаю этот диалог. Какой смысл обсуждать способы чесания уха? Ну не будет другого решения можно будет попользоваться вашим кодом, но универсальность не всегда является идеальным решением проблемы.
К примеру, чтобы вырезать 1 куст малины никому и в голову не придёт вызывать бригаду лесорубов. Так вот ваш код сравним с бригадой лесорубов для вырезки одного куста малины.
С уважением Алексей.
Не пойму, если старый DeInit и новый OnInit выполняются в разных потоках, в чем проблема в OnInit просто подождать наступления и завершения DeInit. В качестве семафора использовать глобальную переменную.
Какой смысл юзать примитивный пример двоечника?
Поюзай лучше пример ПОЧТИ правильного кода
Алексей, этот пример был создан так, чтобы понятно было даже двоечникам. Поэтому я и написал, что он примитивный. Извините, на отличничков не был расчитан.
Сегодня утром видет собачонку, лающую на проходящие грузовики. Она передала вам привет.
Алексей, этот пример был создан так, чтобы понятно было даже двоечникам. Поэтому я и написал, что он примитивный. Извините, на отличничков не был расчитан.
Сегодня утром видет собачонку, лающую на проходящие грузовики. Она передала вам привет.
А вы вместе с ней скакали?
Что можно понять из примера в котором нет проверки наличия объекта перед его созданием? Претензии к разработчикам что они не сделали возможность писать как попало, с грубейшими ошибками? Типа того, я буду писать как попало, а разработчики мне должны создать все условия для этого. Разработчики должны предусмотреть все возможные ошибки которые смогу сделать в будущем. Так что-ли??? Не надо высасывать проблему оттуда где её нет.
Что можно понять из примера в котором нет проверки наличия объекта перед его созданием? Претензии к разработчикам что они не сделали возможность писать как попало, с грубейшими ошибками?
По ходу, Алексей, Вы совсем не в теме. Читайте первоисточники, плиз.
Цитирую: "Если объект был до этого создан, то производится попытка изменить его координаты."
Я понимаю, что хорошим тоном в больших работах является ставить проверки различного рода. Но в этом случае эта проверка лишина всякого смысла. Т.к. если объекта нет, ObjectCreate его создаст, а если есть, то просто изменит его координаты. В данном совсем примитивном примере преследовалась цель показа факта удаления объекта Деюнитом старого ТФ, что он и прекрасно демонстрирует.
Ваш "наезд" - ни о чем. Скорей всего просто попытка привлечь к себе внимание.
А если вам хочется лишние строки кода, лишенные всякого смысла, дабы потренировать свои пальчики - рекомендую прекрасный ресурс "Соло на клавиатуре".
А вы вместе с ней скакали?
Что можно понять из примера в котором нет проверки наличия объекта перед его созданием? Претензии к разработчикам что они не сделали возможность писать как попало, с грубейшими ошибками? Типа того, я буду писать как попало, а разработчики мне должны создать все условия для этого. Разработчики должны предусмотреть все возможные ошибки которые смогу сделать в будущем. Так что-ли??? Не надо высасывать проблему оттуда где её нет.
Что такого страшного случиться от попытки создания существующего объекта? Он исчезнет что ли?
Что такого страшного случиться от попытки создания существующего объекта? Он исчезнет что ли?
Дмитрий вы, как мне кажется, образованный программист. Вас не учили правилам хорошего тона в программировании?
А в остальном можно писать и как в старом mql4 с возможностью выхода за пределы массива например и прочими допущениями. В ответ получили ошибку... ну и флаг ей взад... пойдём дальше, нам некогда... А потом нарываемся на проблему, которая и выеденного яйца не стоит, в более строгом языке и начинаем предъявлять претензии разработчикам...
Христос воскрес.
... В данном совсем примитивном примере преследовалась цель показа факта удаления объекта Деюнитом старого ТФ, что он и прекрасно демонстрирует. ...
Факт неудаления показан в ответном примере. Не надо высасывать проблему оттуда где её нет. Поставил проверку причины деинициализации и объект не удаляется, а просто меняет свои координаты.
Мой пример создавался чтобы показать проблему неоднозначной последовательности выполнения Юнита нового ТФ и Деюнита старого ТФ, а не как ее решение.
Ты просто обошел проблему, а не решил ее.
В моем примере как раз важно, чтобы в Деюните старого ТФ удалялся объект в любом случае, в том числе и при смене ТФ, а в Юните нового объекта он был создан вновь.
Если последовательность сначала Деюнит старого ТФ, потом Юнит нового ТФ, как должно быть по логике. Тогда объкт удаляется а потом создается вновь.
Если же последовательность - сначала Юнит нового ТФ, потом Деюнит старого ТФ, тогда объкт при попытке его создать в Юните просто модифицируется, т.к. он еще не удален. А потом удаляется Деюнитом старого ТФ. В этом и есть баг.
В этом смысл был этого примера - показать то, с чем может столкнуться любой программист, не прочитавший данной ветки и не знающий данную "особенность".
Этот пример не рассматривался, как какое-то решение. Как варианты решения представлены здесь и здесь. Думаю я тоже добавлю чуть позже решение, но без применения глобальных переменных терминала и файлов, а также чтобы данное решение работало , если даже в одном окне установлено несколько одинаковых индикаторов. А тебе слабо попробовать решить такую задачку? Или ты только и способен на поиски ошибок в чужом коде, особенно когда их там нет.