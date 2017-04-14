Что бы вы сделали, будь у вас 100500 часов в сутках? )) (варианты добавляйте) - страница 4
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Запилите видосик как вы ловите мух на лету, я бы посмотрел )
Искать мух в городе не самое приятное мероприятие, в доме, где я живу, тараканы вымерли ещё десять лет назад, а мухи держались до последку, но в прошлом году и их не стало. Так что едва ли. И ещё один момент касательно расширения масштаба восприятия времени. Это только кажется, что если в сутках станет по девяносто шесть часов, то решатся все проблемы жизни. Нихрена! Просто масштабы решаемых задач усложняются и реальное приращение смысла получается гораздо меньше приращения реального времени.
Судя по кол-ву опубликованных вами кодов в кодбазе, начинаю верить :) На такое способен только сверхразум
Ну вот в Питер приедешь....))) Не, ну а что, я прошлым летом помог девушке - эскимосу. Она, блин, умнее 95% от здешнего форума и меня в том числе)))
Судя по кол-ву опубликованных вами кодов в кодбазе, начинаю верить :) На такое способен только сверхразум
Пока "Парочка Граалей" ожидаемо побеждает "20 Бедных Студенток". Что говорит о том, что жадность побеждает даже красивых девчонок ))
Ну, это все моральные проблемы посетителей форума, я о материальных
Как-то давно, в школе, мы с пацанами делали поджиги. Это такая трубка, заплющенная на конце, сделано отверстие для поджига, типа аналог древних пушек. Но все это сажалось на деревянное ложе, исскустно инкрустированное жвачкой и фломастерами))
Короче, меня рядом со школой заловил какой-то правильный чел, говорит, - я из ментовки, тебе же руки может оторвать, пошли к Классной Руководительнице (тогда была такая должность)
Вызывает она моих папу-маму на собеседование, я скромно сижу сбоку.
- Вы знаете, что это такое!, - спросила учила, треся пакетом с вещдоками
Маман с папой посмотрели, что в пакете, - ну да, я вот Леше трубку нержавейки с работы принес, он ее весь вечер плющил
- У - а вы знаете, что вашему сыну могло оторвать голову от этой стрельбы!!!
- Мама такая - а вы, уважаемая, знаете сопромат?
- ???????????????????
- Так вот, я все четко рассчитала, муж принес с работы трубку из прочной нержавейки, я посчитала по таблицам, все с запасом в 10 раз.
- ??????????????????????
- Вы понимаете, что такое сопромат? У меня все мосты, которые я рассчитала, до сих пор стоят, а вы тут палочкой мне тыркаете.
В этот момент у немки (КР обучала немецкому) отвисла часть лица и произошел когнитивный диссонанс, а мама так небрежно взяла поджигу и сказала мне одну фразу - "Лешь, больше не попадайся, пошли отсюда" ))
Просто задачки упрощаются и "реальное приращение смысла получается гораздо меньше приращения реального времени"...а время ведь деньги... да, хорошо сказано - можно в анналы???
Похоже на прямую дорогу в 6-ю палату :) У некоторых там приращение смысла останавливается вовсе, при неограниченных запасах времени.. и масштаб задач как у Наполеонов, Толстых и проч.. :)
Похоже на прямую дорогу в 6-ю палату :) У некоторых там приращение смысла останавливается вовсе, при неограниченных запасах времени.. и масштаб задач как у Наполеонов, Толстых и проч.. :)
Ну, а что ребята и девчата, можно и скачки на мухах или там гонки на червяках устроить, если времени много. Нужно же будет себя чем-то занять в свободное время.
Можно еще перестать заниматься спортом и начать бухать, чем не занятие.Идей генерируется масса не успеваю записывать за мыслевым потоком сознания.
Ну, а что ребята и девчата, можно и скачки на мухах или там гонки на червяках устроить, если времени много. Нужно же будет себя чем-то занять в свободное время.
Можно еще перестать заниматься спортом и начать бухать, чем не занятие.Идей генерируется масса не успеваю записывать за мыслевым потоком сознания.
Брателло: лучший способ разделить поток сознания ))
Руками мух ловить? Пффф... что ж тут сложного?
Мечтаю вот освоить эхолокацию - попутно раскрываются закрытые обычно способности мозга.