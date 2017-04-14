Что бы вы сделали, будь у вас 100500 часов в сутках? )) (варианты добавляйте) - страница 4

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Maxim Dmitrievsky:

Запилите видосик как вы ловите мух на лету, я бы посмотрел )
Искать мух в городе не самое приятное мероприятие, в доме, где я живу, тараканы вымерли ещё десять лет назад, а мухи держались до последку, но в прошлом году и их не стало. Так что едва ли. И ещё один момент касательно расширения масштаба восприятия времени. Это только кажется, что если в сутках станет по девяносто шесть часов, то решатся все проблемы жизни. Нихрена! Просто масштабы решаемых задач усложняются и реальное приращение смысла получается гораздо меньше приращения реального времени.
[Удален]  
Nikolay Kositsin:
Искать мух в городе не самое приятное мероприятие, в доме, где я живу, тараканы вымерли ещё десять лет назад, а мухи держались до последку, но в прошлом году и их не стало. Так что едва ли. И ещё один момент касательно расширения масштаба восприятия времени. Это только кажется, что если в сутках станет по девяносто шесть часов, то решатся все проблемы жизни. Нихрена! Просто масштабы решаемых задач усложняются и реальное приращение смысла получается гораздо меньше приращения реального времени.

Судя по кол-ву опубликованных вами кодов в кодбазе, начинаю верить :) На такое способен только сверхразум
 
Alexey Volchanskiy:

Ну вот в Питер приедешь....))) Не, ну а что, я прошлым летом помог девушке  - эскимосу. Она, блин, умнее 95% от здешнего форума и меня в том числе)))
Откроем благотворительный фонд , помощь умным девушкам.
 
Maxim Dmitrievsky:

Судя по кол-ву опубликованных вами кодов в кодбазе, начинаю верить :) На такое способен только сверхразум
Просто задачки упрощаются и "реальное приращение смысла получается гораздо меньше приращения реального времени"...а время ведь деньги... да, хорошо сказано - можно в анналы???
 

Пока "Парочка Граалей" ожидаемо побеждает "20 Бедных Студенток". Что говорит о том, что жадность побеждает даже красивых девчонок ))

Ну, это все моральные проблемы посетителей форума, я о материальных

  1. Я наконец-то запилил маме в фоторамку набор фоток. Да, братаны и дамы, это было не просто, пришлось сажать маман рядом и корректировать огонь, пока я копался в своих авгиевых конюшнях. Заодно нашлись фотки, о которых я даже не подозревал, морковки - привет, я всегда с вами. Мама у меня живет все холодное время, а "зеленое" (это мы так шутим) проводит в деревне, я там давно купил избу. Все гуд, но иногда ей там одиноко, вот, думаю, фоторамка поможет. 
  2. Маман вспомнила историю, расскажу тут, под пятницу самое то )) Типа про разработчиков

Как-то давно, в школе, мы с пацанами делали поджиги. Это такая трубка, заплющенная на конце, сделано отверстие для поджига, типа аналог древних пушек. Но все это сажалось на деревянное ложе, исскустно инкрустированное жвачкой и фломастерами))

Короче, меня рядом со школой заловил какой-то правильный чел, говорит,  - я из ментовки, тебе же руки может оторвать, пошли к Классной Руководительнице (тогда была такая должность)

Вызывает она моих папу-маму на собеседование, я скромно сижу сбоку.

 - Вы знаете, что это такое!, - спросила учила, треся пакетом с вещдоками

Маман с папой посмотрели, что в пакете,  - ну да, я вот Леше трубку нержавейки с работы принес, он ее весь вечер плющил

- У - а вы знаете, что вашему сыну могло оторвать голову от этой стрельбы!!!

- Мама такая - а вы, уважаемая, знаете сопромат?

 - ???????????????????

- Так вот, я все четко рассчитала, муж принес с работы трубку из прочной нержавейки, я посчитала по таблицам, все с запасом в 10 раз.

- ??????????????????????

- Вы понимаете, что такое сопромат? У меня все мосты, которые я рассчитала, до сих пор стоят, а вы тут палочкой мне тыркаете.

В этот момент у немки (КР обучала немецкому) отвисла часть лица и произошел когнитивный диссонанс, а мама так небрежно взяла поджигу и сказала мне одну фразу - "Лешь, больше не попадайся, пошли отсюда" ))


[Удален]  
Сергей Криушин:
Просто задачки упрощаются и "реальное приращение смысла получается гораздо меньше приращения реального времени"...а время ведь деньги... да, хорошо сказано - можно в анналы???

Похоже на прямую дорогу в 6-ю палату :) У некоторых там приращение смысла останавливается вовсе, при неограниченных запасах времени.. и масштаб задач как у Наполеонов, Толстых и проч.. :)
 
Maxim Dmitrievsky:

Похоже на прямую дорогу в 6-ю палату :) У некоторых там приращение смысла останавливается вовсе, при неограниченных запасах времени.. и масштаб задач как у Наполеонов, Толстых и проч.. :)
Да приращение смысла похоже у всех последнее время сильно страдает...как-то даже стало не нужным...было бы только море времени для бессмысленного времяпрепровождения в сетевых играх...))
 

Ну, а что ребята и девчата, можно и скачки на мухах или там гонки на червяках устроить, если времени много. Нужно же будет себя чем-то занять в свободное время.

Можно еще перестать заниматься спортом и начать бухать, чем не занятие.

Идей генерируется масса не успеваю записывать за мыслевым потоком сознания.
 
forexman77:

Ну, а что ребята и девчата, можно и скачки на мухах или там гонки на червяках устроить, если времени много. Нужно же будет себя чем-то занять в свободное время.

Можно еще перестать заниматься спортом и начать бухать, чем не занятие.

Идей генерируется масса не успеваю записывать за мыслевым потоком сознания.


Брателло: лучший способ разделить поток сознания ))


 

Руками мух ловить? Пффф... что ж тут сложного?

Мечтаю вот освоить эхолокацию - попутно раскрываются закрытые обычно способности мозга.

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