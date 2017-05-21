Что за индикатор на скриншоте?
Здравствуйте. Кто-нибудь видел подобное? Что это может быть за индикатор?
И они разноцветные :-)
Fresto:
Здравствуйте. Кто-нибудь видел подобное? Что это может быть за индикатор?
Здравствуйте. Кто-нибудь видел подобное? Что это может быть за индикатор?
Там как минимум два вида индикаторов. Один канал рисует со стрелками, другие куча скользящих средних разных периодов.
Хейкен-Аши, Гуппи и что-то канальное.
Maxim Kuznetsov:
это "что-то канальное" - обычный Дончян , только сдвинутый на половину назад, так он гораздо граальнее смотрится :-)
это "что-то канальное" - обычный Дончян , только сдвинутый на половину назад, так он гораздо граальнее смотрится :-)
На половину чего? И обычный Дончан стрелок не рисует, да и на трендовых участках он "прилипает" к хвостам баров.
Если канал на рисунке сдвинут на полнедели назад, то толку от него как от прошлогоднего снега :D
Канал - не понятно, а радуга тут
https://www.mql5.com/ru/code/8290
BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA
- голосов: 25
- 2016.03.23
- Piotr
- www.mql5.com
Система торговли на нескольких индикаторах.
Vladimir Borisov:
Вот это вот тоже хотелось бы узнать что за зверь..?
Стахостик?
https://www.mql5.com/ru/charts/6872513/chfjpy-h1-fbs-inc
так красивее, индикатор радуга
График CHFJPY, H1, 2017.04.09 19:34 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
- www.mql5.com
Символ: CHFJPY. Период графика: H1. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.04.09 19:34 UTC.
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