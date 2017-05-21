Что за индикатор на скриншоте?

Новый комментарий
 
Здравствуйте. Кто-нибудь видел подобное? Что это может быть за индикатор?
[Удален]  
Fresto:
Здравствуйте. Кто-нибудь видел подобное? Что это может быть за индикатор?

Это мувинги, просто их много.
 
И они разноцветные :-)
 
Fresto:
Здравствуйте. Кто-нибудь видел подобное? Что это может быть за индикатор?

Там как минимум два вида индикаторов. Один канал рисует со стрелками, другие куча скользящих средних разных периодов.
 
Хейкен-Аши, Гуппи и что-то канальное.
 
Vitalie Postolache:
Хейкен-Аши, Гуппи и что-то канальное.
это "что-то канальное" - обычный Дончян , только сдвинутый на половину назад, так он гораздо граальнее смотрится :-)
 
Maxim Kuznetsov:
это "что-то канальное" - обычный Дончян , только сдвинутый на половину назад, так он гораздо граальнее смотрится :-)

На половину чего? И обычный Дончан стрелок не рисует, да и на трендовых участках он "прилипает" к хвостам баров.

Если канал на рисунке сдвинут на полнедели назад, то толку от него как от прошлогоднего снега :D

 

Канал - не понятно, а радуга тут

https://www.mql5.com/ru/code/8290

BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA
BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA
  • голосов: 25
  • 2016.03.23
  • Piotr
  • www.mql5.com
Система торговли на нескольких индикаторах.
 

Вот это вот тоже хотелось бы узнать что за зверь..?


 
Vladimir Borisov:

Вот это вот тоже хотелось бы узнать что за зверь..?



Стахостик?
 

https://www.mql5.com/ru/charts/6872513/chfjpy-h1-fbs-inc


так красивее, индикатор радуга

График CHFJPY, H1, 2017.04.09 19:34 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
График CHFJPY, H1, 2017.04.09 19:34 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: CHFJPY. Период графика: H1. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.04.09 19:34 UTC.
12
Новый комментарий