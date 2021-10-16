Как сдвинуть стрелку на N баров?
John Smith:
Вопрос, как правильно получить время на N баров назад для отрисовки стрелки? получение времени через iTime почему-то не работет...
Грубый пример кода, остальное опущено:
Стрелка не рисуется. Если вместо time пишу TimeCurrent(), она рисуется на текущем баре.
Вопрос, как правильно получить время на N баров назад для отрисовки стрелки? получение времени через iTime почему-то не работет...
В последнем билде МТ5 стрелка нарисовалась
вот полный код скрипта
#property strict input int USER_PERIOD=20; void OnStart() { string objName = "arrow"; double price=iHigh(NULL,0,USER_PERIOD); datetime time = iTime(NULL,0,USER_PERIOD); if(ObjectCreate(0, objName, OBJ_ARROW_UP, 0, time, price)) ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clrWhite); }
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Грубый пример кода, остальное опущено:
Стрелка не рисуется. Если вместо time пишу TimeCurrent(), она рисуется на текущем баре.
Вопрос, как правильно получить время на N баров назад для отрисовки стрелки? получение времени через iTime почему-то не работет...