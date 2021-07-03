Брокеры с фиксированными спредами
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Здравствуйте всем,нужна следующая информация. Как найти брокеры с минимальными фиксированными спредами. Есть рейтинги брокеров с плавающим, но нет с фиксированными (или я не нашел). Особенно нужен GBP/USD
С фиксированным спредом тоже можно попасть. В некоторых случаях спред расширяется, ночью, на новостях и т.п. В робо, например, так происходит на фиксценте, спред на франк обычно 4 п, но ночью или в новостях подскакивает до 8.
Может на не-центовых счетах по-другому, у них и fix-ECN есть, и просто фикс-стандарт.
С фиксированным спредом тоже можно попасть. В некоторых случаях спред расширяется, ночью, на новостях и т.п.
Хм... Какой же это "фискированный", если он расширяется ?
Не... Фиксированный спред - значит, фиксированный. Скажем, плавающий - бывает на евродолларе от 3 пятизначных пунктов и бывает расширяется до 150 пятизначных пунктов. А фиксированный - всегда 30 пятизначных пунктов, без расширений. Брокеру вполне хватает проскальзываний, чтобы не допускать слишком выгодные ТС. Зато спред твердый.
Хм... Какой же это "фискированный", если он расширяется ?
Не... Фиксированный спред - значит, фиксированный. Скажем, плавающий - бывает на евродолларе от 3 пятизначных пунктов и бывает расширяется до 150 пятизначных пунктов. А фиксированный - всегда 30 пятизначных пунктов, без расширений. Брокеру вполне хватает проскальзываний, чтобы не допускать слишком выгодные ТС. Зато спред твердый.
Ну так когда клиент счёт открывает то он ещё этого не знает, в списке счетов написано "фикс-стандарт - спред фиксированный". Это уже потом замечаешь, что он иногда расширяется в 1,5-2 раза. Но в большую часть времени всё же фиксированный.
Понятно, что есть конторы, где спред ВСЕГДА фикс, как гвоздями прибито, но я о своём опыте рассказал, пусть другие о своём расскажут.
Очень известная контора "на И", которая в 2014 году кинула кучу людей, выводя средства не по текущему курсу (который был тогда 60 рублей за доллар), а по курсу ввода (даже если ты ввел по 25 рублей за доллар). У нее фиксированный спред.
Так просили минимальный фиксированный, а у И спреды совершенно конские.
Попутно - объясните неразумному, зачем торговать на фикс. спредах, ведь плавающие почти всегда меньше. Ребейты?
Ну так когда клиент счёт открывает то он ещё этого не знает, в списке счетов написано "фикс-стандарт - спред фиксированный". Это уже потом замечаешь, что он иногда расширяется в 1,5-2 раза. Но в большую часть времени всё же фиксированный.
Понятно, что есть конторы, где спред ВСЕГДА фикс, как гвоздями прибито, но я о своём опыте рассказал, пусть другие о своём расскажут.
Видимо, много новостных стратегий появилось. Вот у Норда на счете с фиксированным спредом в самом низу приписочка:
Вот у Альпари к счету с фиксированным спредом:
Поэтому для ТС, внимательно читайте их сноски и регламенты, если так важен строго фиксированный. Если нет ничего по этому поводу, то лучше еще и в поддержку задать вопрос, а потом сохранить его, на всякий случай.
Здравствуйте всем,нужна следующая информация. Как найти брокеры с минимальными фиксированными спредами. Есть рейтинги брокеров с плавающим, но нет с фиксированными (или я не нашел). Особенно нужен GBP/USD
С мобилы не знаю как написать вам в личку. Через час напишу вам брокера с 2008 года у которого есть гарантированно фиксированный спред без приколов ежедневных расширений типа робо
И мне напиши
всем написал
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