Результаты торговли на различных инструментах и их интерпретация.

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Предлагаю здесь выкладывать результаты торговли и обсуждать их. Вот первый скрин для обсуждения. :)
Файлы:
twgbc18u.JPG  105 kb
 

Просто "поговорить о картинках" - это только в одной теме можно: FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 .

А вот если у Вас есть торговая стратегия и Вы сможете выложить её описание, потом комментировать торговлю в соответствии со своей торговой стратегией - тогда ветка останется. Иначе под снос.

Даю Вам час.

 
Vladimir Karputov:

Просто "поговорить о картинках" - это только в одной теме можно: FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 .

А вот если у Вас есть торговая стратегия и Вы сможете выложить её описание, потом комментировать торговлю в соответствии со своей торговой стратегией - тогда ветка останется. Иначе под снос.

Даю Вам час.


Торговая стратегия конечно имеется, иначе не было бы этой картинки. Никогда не занимался раньше подобным и не совсем понимаю как ее расписывать. Она в голове. Но в общих чертах: торговля без стопов со строгим соблюдением ММ от сильных уровней. Анализом занимаюсь не только я один и решения принимаются только когда сигнал явный. Конечно бывают просадки и входы неточные так как ни кто достоверно не знает куда он пойдет.
 
Konstantin Ivashechkin:

Торговая стратегия конечно имеется, иначе не было бы этой картинки. Никогда не занимался раньше подобным и не совсем понимаю как ее расписывать. Она в голове. Но в общих чертах: торговля без стопов со строгим соблюдением ММ от сильных уровней. Анализом занимаюсь не только я один и решения принимаются только когда сигнал явный. Конечно бывают просадки и входы неточные так как ни кто достоверно не знает куда он пойдет.

ОТлично, до вечера сможете сформулировать стратегию?
 
Vladimir Karputov:

ОТлично, до вечера сможете сформулировать стратегию?

Чтобы сформулировать стратегию для начала нужно понять что нужно формулировать и какие значения прописывать. Если Вы мне сбросите ссылку на пример формулирования стратегии, я ее прочту и изложу если получится это на свой лад. А так что такое стратегия??? 1. Имей крепкий депозит. 2. Не жадничай в прибыли и не жалей убытки... В общем пример если есть то я изложу. Щас еще сам по форуму покопаюсь почитаю.
 

Я наверное действительно не в ту ветку написал....Робота у меня нет и экспертом не пользуюсь...

 
Konstantin Ivashechkin:
Предлагаю здесь выкладывать результаты торговли и обсуждать их. Вот первый скрин для обсуждения. :)


Где вы продажу там увидели. Приучите себя смотреть еще и на другие временные интервалы. На 4 часах как раз были покупки, а на часе всего лишь коррекция.


 
Vitalii Ananev:


Где вы продажу там увидели. Приучите себя смотреть еще и на другие временные интервалы. На 4 часах как раз были покупки, а на часе всего лишь коррекция.



Вообще то скрин к обсуждению по евро-фунту. А фунт пока только вверх. Но покупать с текущих уже по моему опасно, так что я ищу продажи например от 1.25537 можно попробовать продать. Или с подтверждением если не дойдет.

 
Konstantin Ivashechkin:


Вообще то скрин к обсуждению по евро-фунту. А фунт пока только вверх. Но покупать с текущих уже по моему опасно, так что я ищу продажи например от 1.25537 можно попробовать продать. Или с подтверждением если не дойдет.


Извиняюсь, не разглядел. Но это не важно. Просто к вопросу интерпретации, там где один увидит продажи, другой может увидеть покупки.
 
Это я к тому говорю, что стратегии и способы анализа у всех разные и мнения могут не совпадать. Не зря вам выше написали про стратегию. А показывать просто картинку без пояснения чем вы руководствовались открывая позицию с просьбой обсудить это не совсем корректно, так как осуждать не чего, ибо ни кто не знает что у вас творилось в голове когда вы открывали позицию.
 
Vitalii Ananev:

Извиняюсь, не разглядел. Но это не важно. Просто к вопросу интерпретации, там где один увидит продажи, другой может увидеть покупки.

Я полностью согласен с Вами. Сколько людей столько и мнений. Я торгую на интервалах от Н1 и выше. А евро-фунт и на Н4 в продажах и теперь даже на дневке.
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