Результаты торговли на различных инструментах и их интерпретация.
- Чёт не врублюся...
- Индикаторы: Индикатор внутреннего бара
- Теория рынка
Просто "поговорить о картинках" - это только в одной теме можно: FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 .
А вот если у Вас есть торговая стратегия и Вы сможете выложить её описание, потом комментировать торговлю в соответствии со своей торговой стратегией - тогда ветка останется. Иначе под снос.
Даю Вам час.
Просто "поговорить о картинках" - это только в одной теме можно: FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 .
А вот если у Вас есть торговая стратегия и Вы сможете выложить её описание, потом комментировать торговлю в соответствии со своей торговой стратегией - тогда ветка останется. Иначе под снос.
Даю Вам час.
Торговая стратегия конечно имеется, иначе не было бы этой картинки. Никогда не занимался раньше подобным и не совсем понимаю как ее расписывать. Она в голове. Но в общих чертах: торговля без стопов со строгим соблюдением ММ от сильных уровней. Анализом занимаюсь не только я один и решения принимаются только когда сигнал явный. Конечно бывают просадки и входы неточные так как ни кто достоверно не знает куда он пойдет.
Торговая стратегия конечно имеется, иначе не было бы этой картинки. Никогда не занимался раньше подобным и не совсем понимаю как ее расписывать. Она в голове. Но в общих чертах: торговля без стопов со строгим соблюдением ММ от сильных уровней. Анализом занимаюсь не только я один и решения принимаются только когда сигнал явный. Конечно бывают просадки и входы неточные так как ни кто достоверно не знает куда он пойдет.
ОТлично, до вечера сможете сформулировать стратегию?
ОТлично, до вечера сможете сформулировать стратегию?
Чтобы сформулировать стратегию для начала нужно понять что нужно формулировать и какие значения прописывать. Если Вы мне сбросите ссылку на пример формулирования стратегии, я ее прочту и изложу если получится это на свой лад. А так что такое стратегия??? 1. Имей крепкий депозит. 2. Не жадничай в прибыли и не жалей убытки... В общем пример если есть то я изложу. Щас еще сам по форуму покопаюсь почитаю.
Я наверное действительно не в ту ветку написал....Робота у меня нет и экспертом не пользуюсь...
Где вы продажу там увидели. Приучите себя смотреть еще и на другие временные интервалы. На 4 часах как раз были покупки, а на часе всего лишь коррекция.
Вообще то скрин к обсуждению по евро-фунту. А фунт пока только вверх. Но покупать с текущих уже по моему опасно, так что я ищу продажи например от 1.25537 можно попробовать продать. Или с подтверждением если не дойдет.
Вообще то скрин к обсуждению по евро-фунту. А фунт пока только вверх. Но покупать с текущих уже по моему опасно, так что я ищу продажи например от 1.25537 можно попробовать продать. Или с подтверждением если не дойдет.
Извиняюсь, не разглядел. Но это не важно. Просто к вопросу интерпретации, там где один увидит продажи, другой может увидеть покупки.
Извиняюсь, не разглядел. Но это не важно. Просто к вопросу интерпретации, там где один увидит продажи, другой может увидеть покупки.
Я полностью согласен с Вами. Сколько людей столько и мнений. Я торгую на интервалах от Н1 и выше. А евро-фунт и на Н4 в продажах и теперь даже на дневке.
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