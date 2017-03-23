Результаты торговли на различных инструментах и их интерпретация. - страница 2

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Vitalii Ananev:
Это я к тому говорю, что стратегии и способы анализа у всех разные и мнения могут не совпадать. Не зря вам выше написали про стратегию. А показывать просто картинку без пояснения чем вы руководствовались открывая позицию с просьбой обсудить это не совсем корректно, так как осуждать не чего, ибо ни кто не знает что у вас творилось в голове когда вы открывали позицию.

Я постараюсь учесть Ваше замечание. Никогда раньше не занимался выкладыванием своих результатов и по этому не знаю как обычно описывают стратегию. Вот сейчас решил немного поделиться, но видимо не совсем удачно это сделал. Спасибо за Ваше ценное замечание:)
 
Konstantin Ivashechkin:

Я постараюсь учесть Ваше замечание. Никогда раньше не занимался выкладыванием своих результатов и по этому не знаю как обычно описывают стратегию. Вот сейчас решил немного поделиться, но видимо не совсем удачно это сделал. Спасибо за Ваше ценное замечание:)


Кто я такой что бы вам замечания делать :) Просто поделился своим мнением. 

...

К тому же я не торгую еврофунтом и на данным момент не в курсе как там дела обстоят, но видя вашу картинку я бы в покупки вошел :)

 

Открыл график, еврофунта. Меня смущает уровень серым прямоугольником помеченный.


Похоже на голову но с двумя плечами с каждой стороны. :)
 
Vitalii Ananev:

Открыл график, еврофунта. Меня смущает уровень серым прямоугольником помеченный.


Похоже на голову но с двумя плечами с каждой стороны. :)

Я уже прикрыл все нижние покупки по нему, сейчас может уйти на откат или вообще развернуть. Поставил в бу и буду наблюдать. Посмотрим как реализуется дальше. 
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