Как лучше поступить с коэффициентами фильтров? - страница 3
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Я так понял, судя по кл-ву коэффициентов, вы КИХ-фильтры используете?
Я использую БИХ - там коэффициентов немного, но из нормализованного вида частота сложнее пересчитывается. Они так просто не масштабируются.
Там используются dll от интела и пакета lapack.
Это плохо?
В дополнение к предыдущему посту. Здесь описание самой программы с картинками.
В качестве основы была положена идея сделать софт лучше чем другие программы аналогичного класса (Keny+Goodman). Goodman предоставил техническое задание, исходные коды и объяснил как делать софт, включая интерфейс ввода данных и алгоритмы расчета.
Встал такой вопрос. Дописываю статью по фильтрам, встал вопрос с коэффициентами. Вкратце - от них зависят все параметры и даже тип фильтра, ФНЧ, ФВЧ, полосовой и т.д.
Сначала надо понять, для чего всё это нужно.
Что вы хотите фильтровать, воду из под крана, самогон, wifi ? ))
Сначала надо понять, для чего всё это нужно.
Что вы хотите фильтровать, воду из под крана, самогон, wifi ? ))
Это плохо?
да, и ещё вопрос, собственно как будут рассчитываться коэффициенты?
Уже писал, выдам готовый набор. Возможно, вышеупомянутая программа пригодится, еще ее не смотрел, но посмотрю обязательно.
Уже писал, выдам готовый набор. Возможно, вышеупомянутая программа пригодится, еще ее не смотрел, но посмотрю обязательно.
а готовый набор из каких соображений получается? как генерируется?
будет ли перерисовывать типа ходрика, или только последний бар как машки?
а готовый набор из каких соображений получается? как генерируется?
будет ли перерисовывать типа ходрика, или только последний бар как машки?
А я попозже предложу параметры набора, можно будет обсудить. Обычные КИХ фильтры вообще не перерисовывают, если работать на тиках. Последний бар перерисовывается потому, что в нем "сидят" десятки-сотни этих тиков даже на М1 Фильтр у меня будет тиковый, ожидается, что он будет лучше стандартных мувингов, я сделаю аналог Simple MA, чтобы можно было реально использовать, а не голая теория.
Про перерисовку в статье обязательно расскажу, чем она вызывается в некоторых случаях.
А наборы коэфф-в - 15 минут работы компа. Если что-то не устроит, пересчитаем без проблем.
А наборы коэфф-в - 15 минут работы компа. Если что-то не устроит, пересчитаем без проблем.
15 минут работы компа в Матлаб? А че так долго то?
Это я по памяти, для себя считал все мыслимые сочетания ) Вообще, фильтр в несколько сотен коэффициентов рассчитывается за десятки секунд, для 77 коэфф. - около 2-4 сек.