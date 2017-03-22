Как лучше поступить с коэффициентами фильтров? - страница 2
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Сегодня один наш забаненный товарищ поделился в скайпе ссылкой на бесплатный аналог Матлаба http://www.scilab.org/
Надо будет посмотреть, что это такое
Во всяком случае, при установке написал, что использует интеловские библиотеки (Intel MKL library уже с год как бесплатна), что уже радует.
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If during the software installation steps, you opt to select the Intel MKL
library and/or the FFTW3 library provided in the Intel MKL library, the
installation and use of the Intel MKL library is subject to the Intel EULA [1]
to which you then agree to be bound.
Генератор цифровых методов?
А вообще, я за оконный синк фильтр.
Там используются dll от интела и пакета lapack. Кстати, всего второй раз в жизни вижу, чтобы в кодобазу пускали длл! Ведь МК всегда были против таких потенциально небезопасных шагов.
Может, и меня пустят? А то много чего интересного наработано
На счет коэффициентов фильтров не совсем понял. Коэффициенты фильтров, начиная со 2-го порядка, нелинейно зависят от частоты среза, или, если хотите, периода сглаживания.
Если Вы даете конкретные коэффициенты, это означает, что для каких-то конкретных частот (периодов)? Правильно я понимаю?
Сегодня один наш забаненный товарищ поделился в скайпе ссылкой на бесплатный аналог Матлаба http://www.scilab.org/
Надо будет посмотреть, что это такое
Во всяком случае, при установке написал, что использует интеловские библиотеки (Intel MKL library уже с год как бесплатна), что уже радует.
Это хорошая штука - бесплатный аналог МатЛаб. Даже, в основном, совместим, т.е. проги МатЛаб в SciLab идут, и наоборот. Не пробовал, но так декларируется.
Под влиянием Саныча начал с R, но мне он, в общем, плохо подходит, и, в итоге, пришел к SciLab. Изначально он создавался для обработки сигналов под радиотехнические задачи, и мне это как-то ближе.) А статистики в SciLab тоже вполне хватает.
На счет коэффициентов фильтров не совсем понял. Коэффициенты фильтров, начиная со 2-го порядка, нелинейно зависят от частоты среза, или, если хотите, периода сглаживания.
Если Вы даете конкретные коэффициенты, это означает, что для каких-то конкретных частот (периодов)? Правильно я понимаю?
Не совсем так. Если для расчетов брать реальные частоты, и задавать полосу частот в Гц, она все равно будет пересчитываться в нормализованную частоту от 0 до 1. И эта нормализованная частота уже не зависит ни от частоты дискретизации, ни от реальных значений в Гц.
Реальный пример для трейдинга - частота дискретизации 4 Гц, то есть таймер работает с периодом 250 мс. Полоса пропускания фильтра низких частот ФНЧ (аналог мувинга) 0.04-0,4 Гц. Переводим все в нормализованную частоту, просто делим все частоты на частоту дискретизации, получаем полосу пропускания 0,01-0,1.
Коэффициенты выглядят так
И вот для примера картинка для трех фильтров НЧ с разными диапазонами частот, соответственно, разные длины.
EURUSD, 15.03.2017, частота дискретизации 2 Гц, подавление 40 dB
Если Вы даете конкретные коэффициенты, это означает, что для каких-то конкретных частот (периодов)? Правильно я понимаю?
У меня сейчас для себя сделана прога на Матлабе, которая пишет в файл в формате double набор из массивов коэффициентов. Параметры массивов и их количество можно задавать в параметрах.
И есть класс на MQL, который может читать нужный набор.
Я в таком виде и выложу. Плюс допилю класс, чтобы можно было выделить нужный набор коэффициентов и записать на диск в бинарном и текстовом виде.
Это хорошая штука - бесплатный аналог МатЛаб. Даже, в основном, совместим, т.е. проги МатЛаб в SciLab идут, и наоборот. Не пробовал, но так декларируется.
Под влиянием Саныча начал с R, но мне он, в общем, плохо подходит, и, в итоге, пришел к SciLab. Изначально он создавался для обработки сигналов под радиотехнические задачи, и мне это как-то ближе.) А статистики в SciLab тоже вполне хватает.
У меня сейчас для себя сделана прога на Матлабе, которая пишет в файл в формате double набор из массивов коэффициентов. Параметры массивов и их количество можно задавать в параметрах.
И есть класс на MQL, который может читать нужный набор.
Я в таком виде и выложу. Плюс допилю класс, чтобы можно было выделить нужный набор коэффициентов и записать на диск в бинарном и текстовом виде.
Я так понял, судя по кл-ву коэффициентов, вы КИХ-фильтры используете?
Я использую БИХ - там коэффициентов немного, но из нормализованного вида частота сложнее пересчитывается. Они так просто не масштабируются.
Я с ним совершено не знаком, т.к. не было нужды. Ну ничего, изучим по быстрому )