Почему нужно все бросить и изучать MQL5? - страница 2
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Расскажите на своем опыте, что лучше MQL4 или MQL5? Думаю многим будет это интересно увидеть.
MQL4, однозначно, вчерашний день, он заморозился и никаких улучшений и нововведений в платформе уже не будет.
MQL5 - это язык динамично развивающейся платформы, анонсы нововведений практически каждую неделю, ожидается поддержка опционов и других биржевых инструментов (кроме тех что уже есть), возможности языка практически ничем не ограничены, огромные возможности для масштабирования бизнеса, последние билды терминала потребляют меньше ресурсов, чем какой нибудь браузер.
Зачем вам даже задумываться о MQL4?
Это что касается возможностей и перспектив. А на счет опыта... Да, MQL4 проще, но это простота быстро становится ограничением для пытливого ума, если человек пишет сам, проектирует сам. А для простого пользователя роботов сейчас, пожалуй, разницы нет, пошел в маркет, купил советник и торгуй себе на здоровье, какая разница, МТ4 или МТ5?
Я вот сейчас 9 дней по заснеженному Байкалу проездил на Урале, выпущенном 30 лет назад(это возраст конкретного экземпляра) и реально поверил, что это правильный агрегат.
Было множество поломок, мучений и борьбы с этими агрегатами. Да, все чинится на ходу и едет в конце концов. Кайфа от борьбы море. А рядом японский мотоцикл и разные ленд крузеры ехали без запинок и нареканий. Разница в качестве просто огромна. Но Урал - это до боли знакомо и привычно.
Вот и МТ4 сейчас примерно как Урал. Мучаемся, убеждаем себя в крутости при наличии проблем, но едем.
В качестве разгрузки посмотрите изумительное видео Байкала:
Не забудьте поставить лайки Стасу - он отличный видеоператор, который потратил 2 года натурных сьемок, чтобы создать это видео.
Не забудьте поставить лайки Стасу - он отличный видеоператор, который потратил 2 года натурных сьемок, чтобы создать это видео.
а де видео?!
дайте ссыль хоть посмотреть
тупанул
позже...
Ок. А где Стас? Где его лайкать, или пузырь ставить?
снова туплю
:)
да, а видео вапще кулл
смотрю уже раз 10ый наверное
а де видео?!
дайте ссыль хоть посмотреть
тупанул
позже...
Ок. А где Стас? Где его лайкать, или пузырь ставить?
снова туплю
:)
Пузырь, по всей видимости, где-то недалеко... :)
А без разницы 4 или 5. Для меня МКЛ только посредник между терминалом и торговой системой. Все, что нужно от языка, это - связь с DLL, получение данных, и торговый функционал. Остальные прибабахи вообще без надобности. Далее VS со всеми ее возможностями.
А быстрее-медленнее - это доли %%, которые ничего не решают. За HFT по любому не угнаться.))
В том то и дело, что с MQL5 смысла нет использовать Dll. Раньше я вовсю использовал Dll с MQL4, т.к. выйгрыш в скорости достигал десятков раз. А с MQL5 картина совсем другая. Разница в скорости всего около 10%, согласитесь это практически никакой разницы. Разработчикам большой респект, даже не понимаю как у них так получилось.
И т.к. я Фома Неверующий, я решил протестировать производительность с помощью двух абсолютно одинаковых программ, одной на MQL5, другой на C++ (компилировал Dll на Microsoft VS). Осуществил тест на примере распознания и рисования каналов. Задача достаточно ресурсная, т.к. каналы рисуються градиентно и все каналы накладываются друг на друга, т.е. с применением прозрачности и каждая точка на экране пересчитывается несколько раз.
Вот что из этого получилось:
Я вот сейчас 9 дней по заснеженному Байкалу проездил на Урале, выпущенном 30 лет назад(это возраст конкретного экземпляра) и реально поверил, что это правильный агрегат.
Было множество поломок, мучений и борьбы с этими агрегатами. Да, все чинится на ходу и едет в конце концов. Кайфа от борьбы море. А рядом японский мотоцикл и разные ленд крузеры ехали без запинок и нареканий. Разница в качестве просто огромна. Но Урал - это до боли знакомо и привычно.
Вот и МТ4 сейчас примерно как Урал. Мучаемся, убеждаем себя в крутости при наличии проблем, но едем.
В качестве разгрузки посмотрите изумительное видео Байкала:
Вообще очень трудно убеждать людей , даже в очевидном.
Конечно ,добрый старый проверенный временем , MT4 - тьфу блин , оговорка по фрейду - мотоцикл Урал надежен и в доску свой, хотя в основе мотоцикла Урал Немецкая разработка ,
но почему то хочется ехать на M5 - (опять оговорка) - на японском мотоцикле , без нареканий и запинок.
Байкал 4К видео !
Тема с насущного, мягко перешла на наболевшее))) Я бы сейчас лучше поехал бы туда где и без меня хорошо... хотя бы и на Байкал. Хоть и живу недалеко, но ни разу не был там...
Новую сову начал писать, на МТ5 версии но не потому что меня в чем то ограничивает МТ4 . просто стало лень морочиться с программами для получения тиковой истории в метатрейдер. Ну и с EXEL лень разбираться.... в общем лишний раз убеждаюсь, что именно вселенская лень сделала из обезьяны человека а не труд) ровно как и меня когда то из рукопашного трейдера, стала делать корявого программиста. С испуганным взглядом на код и кофтой с вытянутыми локтями.
Ох и нервов потрачено за эти дни было.... но думаю победа будет за нами! Не прощаюсь.