Вы инвестор,хотите вложить 100000 руб.Какая торговля вас заинтересует. - страница 5

Новый комментарий
 
Evgeny Belyaev:
Нельзя выбрать несколько вариантов ответа.

И нет своего варианта, не проголосовал. Достаточно закинуть небольшую сумму и торговать минимальным лотом. Если бут успешная торговля, инвестор увеличит сумму. Года в тестере никому не нужны. Да и на реале тоже.Нужна успешная торговля по текущему рынку.
 
Ivan Butko:
Можете своим профессиональным взглядом также дать оценку моей сигнальной торговле? Что хорошо, что плохо, что отпугивает подписчиков

Недоверие к сигналу у подписчиков будет если:

 Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными.

 Б‌ольшая просадка больше 10%. Может кому нравиться и 20%.

 В‌ысокий процент загрузки депозита. У вас до 66%

 ‌Непонятные пополнения депозита. Напоминают заполнение дыр чтобы не портить картинку.

Средняя прибыль: 2.90 USD

Средний убыток:  -5.11 USD

В‌ общем это антиреклама хоть и ТС на первый взгляд прибыльная.

Ч‌то бы появились подписчики, нужно попасть в ТОП, а чтобы попасть в топ нужна качественная ТС. Как то так.

 

Пишу с служебного комп.

В‌ы че тут развели,фигню какую то?Модератор вы зачем пихаете график мне,там просадка меньше 20%,вы воопще что ли не видите не чего.

Мартингейл ---?вы где видели увелечение лота?

К‌анадец пока молчит!

 
Uladzimir Izerski:

Недоверие к сигналу у подписчиков будет если:

 Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными.

 Б‌ольшая просадка больше 10%. Может кому нравиться и 20%.

 В‌ысокий процент загрузки депозита. У вас до 66%

 ‌Непонятные пополнения депозита. Напоминают заполнение дыр чтобы не портить картинку.

Средняя прибыль: 2.90 USD

Средний убыток:  -5.11 USD

В‌ общем это антиреклама хоть и ТС на первый взгляд прибыльная.

Ч‌то бы появились подписчики, нужно попасть в ТОП, а чтобы попасть в топ нужна качественная ТС. Как то так.

Спасибо
 
Morons12:

вы где видели увелечение лота?


Когда вы доливаетесь позиция увеличивается?

 
Morons12:
 

Мартингейл ---?вы где видели увелечение лота?

Я же сказал - "завуалированный". Кривая Эквити похожа на мартиновскую.
 
George Merts:
А на мой взгляд - имено "балованные".  60 пунктов - это ж больше, чем половина среднедневного хода по евродоллару !  Я что-то не верю, чтобы кто-то стабильно бы ежедневно зарабатывал по 100 пунктов.

Примерно верно, но не нужно рассматривать торговлю только в течении одного дня, а тем более - одной сессии. У меня есть знакомый(заказчик), который сделку с исходом минимум в 300пп даже не рассматривает, так у него сделка может длиться от недели до 2-х месяцев, он забирает бОльшую часть тренда, при этом ещё делает доливки, в итоге один трейд приносит до 10% к депозиту. При таком раскладе загрузка депозита минимальна, так-же как и минимально времяпровождение у монитора. Торгует он с 2007 года. А теперь если сравнить такую торговлю с пипсовкой, то кому отдаст предпочтение инвестор? То-то и оно, поэтому 60пп - капля в море, при трендах в 500-800пп

Н‌а изображении флетовая AUDCAD

‌‌Я когда с ним общаюсь и говорю что нарисовался разворот на часовом графике, то он с меня тупо гонит, мол на часовом можно только пипсовать, но не торговать. Далее он открыл график фунта именно в таком исполнении как на картинке, и спросил: мол ты видишь на графике Брексит? Конечно Я его не видел, его там просто нет, а вот на М15 всё это дело не поместилось в один экран, и это выглядело страшно.

Т‌ак что о ежедневном профите не каждый думает, некоторые думают о стабильности в долгосрочной перспективе, поэтому давно отказались от пипсовки и мелких таймов. 

 
Vitaly Muzichenko:

Примерно верно, но не нужно рассматривать торговлю только в течении одного дня, а тем более - одной сессии. У меня есть знакомый(заказчик), который сделку с исходом минимум в 300пп даже не рассматривает, так у него сделка может длиться от недели до 2-х месяцев, он забирает бОльшую часть тренда, при этом ещё делает доливки, в итоге один трейд приносит до 10% к депозиту. ‌

Т‌ак что о ежедневном профите не каждый думает, некоторые думают о стабильности в долгосрочной перспективе, поэтому давно отказались от пипсовки и мелких таймов. 

Дык - это просто другой таймфрейм. Действительно, если он торгует на дневках - что ему эти несчастные 60пп ? Тут просто разница именно в "скорости" и в термине "пипсовка" - сейчас многие вобще на тиках пытаются зарабатывать. И, судя по всему, подобных "динозавров" уже очень мало.  С другой стороны - пока он поймает свой 500п тренд и поднимет свои 10%, торговля на часовках даст 100%, возможно, при той же просадке. А пипсовка - даст 1000% при втрое большей просадке.

Собственно, чем больше у человека денег - тем он больше склоняется к тому, чтобы сохранить капиталы, а не к тому, чтобы заработать и‌х...

 
George Merts:

Дык - это просто другой таймфрейм. Действительно, если он торгует на дневках - что ему эти несчастные 60пп ? Тут просто разница именно в "скорости" и в термине "пипсовка" - сейчас многие вобще на тиках пытаются зарабатывать. И, судя по всему, подобных "динозавров" уже очень мало.  С другой стороны - пока он поймает свой 500п тренд и поднимет свои 10%, торговля на часовках даст 100%, возможно, при той же просадке. А пипсовка - даст 1000% при втрое большей просадке.

Собственно, чем больше у человека денег - тем он больше склоняется к тому, чтобы сохранить капиталы, а не к тому, чтобы заработать и‌х...

Их мало на форумах, такой народ просто стабильно торгует и не парится. На форумах-же сидят те, у кого не стабильная торговля, кто пипсует или ищет граали в тиках, и кому дядя коля часто жмёт руку. Сохранить депозит - первое правило в трейдинге.
12345
Новый комментарий