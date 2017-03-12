Вы инвестор,хотите вложить 100000 руб.Какая торговля вас заинтересует. - страница 5
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Нельзя выбрать несколько вариантов ответа.
И нет своего варианта, не проголосовал. Достаточно закинуть небольшую сумму и торговать минимальным лотом. Если бут успешная торговля, инвестор увеличит сумму. Года в тестере никому не нужны. Да и на реале тоже.Нужна успешная торговля по текущему рынку.
Можете своим профессиональным взглядом также дать оценку моей сигнальной торговле? Что хорошо, что плохо, что отпугивает подписчиков
Недоверие к сигналу у подписчиков будет если:
Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными.
Большая просадка больше 10%. Может кому нравиться и 20%.
Высокий процент загрузки депозита. У вас до 66%
Непонятные пополнения депозита. Напоминают заполнение дыр чтобы не портить картинку.
Средний убыток: -5.11 USD
В общем это антиреклама хоть и ТС на первый взгляд прибыльная.
Что бы появились подписчики, нужно попасть в ТОП, а чтобы попасть в топ нужна качественная ТС. Как то так.
Пишу с служебного комп.
Вы че тут развели,фигню какую то?Модератор вы зачем пихаете график мне,там просадка меньше 20%,вы воопще что ли не видите не чего.
Мартингейл ---?вы где видели увелечение лота?
Канадец пока молчит!
Недоверие к сигналу у подписчиков будет если:
Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными.
Большая просадка больше 10%. Может кому нравиться и 20%.
Высокий процент загрузки депозита. У вас до 66%
Непонятные пополнения депозита. Напоминают заполнение дыр чтобы не портить картинку.
Средний убыток: -5.11 USD
В общем это антиреклама хоть и ТС на первый взгляд прибыльная.
Что бы появились подписчики, нужно попасть в ТОП, а чтобы попасть в топ нужна качественная ТС. Как то так.
вы где видели увелечение лота?
Когда вы доливаетесь позиция увеличивается?
Мартингейл ---?вы где видели увелечение лота?
А на мой взгляд - имено "балованные". 60 пунктов - это ж больше, чем половина среднедневного хода по евродоллару ! Я что-то не верю, чтобы кто-то стабильно бы ежедневно зарабатывал по 100 пунктов.
Примерно верно, но не нужно рассматривать торговлю только в течении одного дня, а тем более - одной сессии. У меня есть знакомый(заказчик), который сделку с исходом минимум в 300пп даже не рассматривает, так у него сделка может длиться от недели до 2-х месяцев, он забирает бОльшую часть тренда, при этом ещё делает доливки, в итоге один трейд приносит до 10% к депозиту. При таком раскладе загрузка депозита минимальна, так-же как и минимально времяпровождение у монитора. Торгует он с 2007 года. А теперь если сравнить такую торговлю с пипсовкой, то кому отдаст предпочтение инвестор? То-то и оно, поэтому 60пп - капля в море, при трендах в 500-800пп
На изображении флетовая AUDCAD
Я когда с ним общаюсь и говорю что нарисовался разворот на часовом графике, то он с меня тупо гонит, мол на часовом можно только пипсовать, но не торговать. Далее он открыл график фунта именно в таком исполнении как на картинке, и спросил: мол ты видишь на графике Брексит? Конечно Я его не видел, его там просто нет, а вот на М15 всё это дело не поместилось в один экран, и это выглядело страшно.
Так что о ежедневном профите не каждый думает, некоторые думают о стабильности в долгосрочной перспективе, поэтому давно отказались от пипсовки и мелких таймов.
Примерно верно, но не нужно рассматривать торговлю только в течении одного дня, а тем более - одной сессии. У меня есть знакомый(заказчик), который сделку с исходом минимум в 300пп даже не рассматривает, так у него сделка может длиться от недели до 2-х месяцев, он забирает бОльшую часть тренда, при этом ещё делает доливки, в итоге один трейд приносит до 10% к депозиту.
Так что о ежедневном профите не каждый думает, некоторые думают о стабильности в долгосрочной перспективе, поэтому давно отказались от пипсовки и мелких таймов.
Дык - это просто другой таймфрейм. Действительно, если он торгует на дневках - что ему эти несчастные 60пп ? Тут просто разница именно в "скорости" и в термине "пипсовка" - сейчас многие вобще на тиках пытаются зарабатывать. И, судя по всему, подобных "динозавров" уже очень мало. С другой стороны - пока он поймает свой 500п тренд и поднимет свои 10%, торговля на часовках даст 100%, возможно, при той же просадке. А пипсовка - даст 1000% при втрое большей просадке.
Собственно, чем больше у человека денег - тем он больше склоняется к тому, чтобы сохранить капиталы, а не к тому, чтобы заработать их...
Дык - это просто другой таймфрейм. Действительно, если он торгует на дневках - что ему эти несчастные 60пп ? Тут просто разница именно в "скорости" и в термине "пипсовка" - сейчас многие вобще на тиках пытаются зарабатывать. И, судя по всему, подобных "динозавров" уже очень мало. С другой стороны - пока он поймает свой 500п тренд и поднимет свои 10%, торговля на часовках даст 100%, возможно, при той же просадке. А пипсовка - даст 1000% при втрое большей просадке.
Собственно, чем больше у человека денег - тем он больше склоняется к тому, чтобы сохранить капиталы, а не к тому, чтобы заработать их...