Вы инвестор,хотите вложить 100000 руб.Какая торговля вас заинтересует.

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У меня инвестору есть что показать.Но вариантов разных много.Какой должен быть что бы не спугнуть!

П‌римерно что собираюсь показать это за год.Сделано в тестере(сигналы сдесь удаляют)

 
Morons:

У меня инвестору есть что показать.Но вариантов разных много.Какой должен быть что бы не спугнуть!

П‌римерно что собираюсь показать это за год.Сделано в тестере(сигналы сдесь удаляют)

Нельзя выбрать несколько вариантов ответа.
 
Ну да понимаю,но я так думаю что какой то один есть основной показатель
 
Morons:

сигналы сдесь удаляют

У вас нет сигналов.
 

НА другом сервисе есть.BOOK.....понятно

В‌от что собираюсь показывать

Инвестор есче из Канады.По этому подход акуратный...

Н‌у вот как выглядит...примерно почти один в один....

О‌рдер не увеличивал,установлены стопы.За год.Снятия были 3 раза.

 

С его стороны были установлены условия

П‌рибыли не менее 15% в год

Б‌ез увелечения обьемов

Т‌орговля только по евро-доллар(почему не знаю)

 
Результаты опроса как я и думал(у чему и стремился) просадка должна быть адекватна прибыли
 

Всем спасибо!

П‌опробую убедить инвестора!

Результатами.
 
Morons:

Всем спасибо!

П‌опробую убедить инвестора!

Результатами.
Результатом будет слив. Стопов нет - пересиживание убытков. Сопля по эквити в районе 140 - 150 сделок такая, что средства опустились ниже начального баланса. А значит, начни торговать в этот промежуток, а не раньше - полный слив обеспечен. Далее будет то же самое.
 

Это примерно,И стопы есть.И просадка между ордерами,была да,но даже если торговля началась бы в этот провал.Просадка была чуть более 20%(на обоих соплях,я закладывал просадку в 27%)от 4000тыс.

‌‌И если вы не заметили,возврат от просадки был размеренным.И Доход составил почти 20%.То есть я условия,сохранил просадка 20% прибыли 20%

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