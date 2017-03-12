Вы инвестор,хотите вложить 100000 руб.Какая торговля вас заинтересует.
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У меня инвестору есть что показать.Но вариантов разных много.Какой должен быть что бы не спугнуть!
Примерно что собираюсь показать это за год.Сделано в тестере(сигналы сдесь удаляют)
У меня инвестору есть что показать.Но вариантов разных много.Какой должен быть что бы не спугнуть!
Примерно что собираюсь показать это за год.Сделано в тестере(сигналы сдесь удаляют)
сигналы сдесь удаляют
НА другом сервисе есть.BOOK.....понятно
Вот что собираюсь показывать
Инвестор есче из Канады.По этому подход акуратный...
Ну вот как выглядит...примерно почти один в один....
Ордер не увеличивал,установлены стопы.За год.Снятия были 3 раза.
С его стороны были установлены условия
Прибыли не менее 15% в год
Без увелечения обьемов
Торговля только по евро-доллар(почему не знаю)
Всем спасибо!
Попробую убедить инвестора!Результатами.
Всем спасибо!
Попробую убедить инвестора!Результатами.
Это примерно,И стопы есть.И просадка между ордерами,была да,но даже если торговля началась бы в этот провал.Просадка была чуть более 20%(на обоих соплях,я закладывал просадку в 27%)от 4000тыс.
И если вы не заметили,возврат от просадки был размеренным.И Доход составил почти 20%.То есть я условия,сохранил просадка 20% прибыли 20%
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