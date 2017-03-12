Вы инвестор,хотите вложить 100000 руб.Какая торговля вас заинтересует. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... да вы прикалываетьсь что ли, просадка была бы но 24%
Я бы с вами согласился если бы ордера как то менялись(обьем)но ордера то одинаковые
Ну я с вашеми родственниками.Не встречался пока.)))
Я не прикалываюсь.
Я понял самое большое да может бы потерял,не кто не застрахован.Но заложен стоп(просадка эквити)27%
Вам инвестор за такой график даст максимум 10$ на центовый счёт, чтоб сохранить свои нервы. Впрочем, 1000 единиц на дороге не валяются)
Посмотрите баланс на момент просадки, и средства. Даже невооруженным взглядом видна просадка по средствам процентов на 80.
Там просадка не сильно большая - кажется, процентов 15%. Просто автор неудачно нарисовал график (Morons, мотай на ус - так оформлять график для инвестора нельзя)
Просадка 650 от 4500.
При этом прибыль за период составила 700.
Итого, рекавери 1.
Кроме того, средства практически всегда меньше баланса.
ТС слабенькая. Похожа на завуалированный мартин.
У меня доверие к ТС всегда выше если линия эквити выше или равна балансу. Это говорит о том, что убыточные сделки уничтожаются, а прибыльные удерживаются.
На рисунке-графике мы видим обратную картину. Как и говорил Artyom удерживаются убыточные сделки, а прибыльные закрываются.
Только бесшабашный инвестор может согласиться на такое инвестирование. Ведь трех разовое повторение просадки в 27% это катастрофа.
У меня доверие к ТС всегда выше если линия эквити выше или равна балансу. Это говорит о том, что убыточные сделки уничтожаются, а прибыльные удерживаются.
На рисунке-графике мы видим обратную картину. Как и говорил Artyom удерживаются убыточные сделки, а прибыльные закрываются.
Только бесшабашный инвестор может согласиться на такое инвестирование. Ведь трех разовое повторение просадки в 27% это катастрофа.
НА другом сервисе есть.BOOK.....понятно
Вот что собираюсь показывать
Инвестор есче из Канады.По этому подход акуратный...
Ну вот как выглядит...примерно почти один в один....
Ордер не увеличивал,установлены стопы.За год.Снятия были 3 раза.
спрячте и не показывайте никому
У меня инвестору есть что показать.Но вариантов разных много.Какой должен быть что бы не спугнуть!
Примерно что собираюсь показать это за год.Сделано в тестере(сигналы сдесь удаляют)
Можете своим профессиональным взглядом также дать оценку моей сигнальной торговле? Что хорошо, что плохо, что отпугнёт подписчиков
Раз настаиваете, то Я начну первый.
Самая обычная пипсовка - сшибание по 2-7пп. Для копирования такой счёт не пригоден, так-как сильно привязан к изменению спреда и проскальзыванию.
Интерес для инвестора пипсовочные счета не представляют никакого, инвестор с нормальной суммой никогда не даст эту сумму в управление под такой стиль торговли. В общем пипсовка, и рекламировать здесь нечего.