Вы инвестор,хотите вложить 100000 руб.Какая торговля вас заинтересует. - страница 3

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Morons:


... да вы прикалываетьсь что ли, просадка была бы но 24%

Я‌ бы с вами согласился если бы ордера как то менялись(обьем)но ордера то одинаковые

Я не прикалываюсь.
 
Morons:

Ну я с вашеми родственниками.Не встречался пока.)))
Ждите. Это как раз ваши родственники судя по графику
 
Artyom Trishkin:
Я не прикалываюсь.

Я понял самое большое да может бы потерял,не кто не застрахован.Но заложен стоп(просадка эквити)27%
 

Вам инвестор за такой график даст максимум 10$ на центовый счёт, чтоб сохранить свои нервы. Впрочем, 1000 единиц на дороге не валяются)

 
Artyom Trishkin:
Посмотрите баланс на момент просадки, и средства. Даже невооруженным взглядом видна просадка по средствам процентов на 80.

Там просадка не сильно большая - кажется, процентов 15%. Просто автор неудачно нарисовал график (Morons, мотай на ус - так оформлять график для инвестора нельзя)

Просадка 650 от 4500.

При этом прибыль за период составила 700.

Итого, рекавери 1.

Кроме того, средства практически всегда меньше баланса. ‌

ТС слабенькая. Похожа на завуалированный мартин.‌

 

У меня доверие к ТС  всегда выше если линия эквити выше или равна балансу. Это говорит о том,  что убыточные сделки уничтожаются, а прибыльные удерживаются. 

Н‌а рисунке-графике мы видим обратную картину. Как и говорил Artyom удерживаются убыточные сделки, а прибыльные закрываются.

Т‌олько бесшабашный инвестор может согласиться на такое инвестирование. Ведь трех разовое повторение просадки в 27% это катастрофа.

 
Uladzimir Izerski:

У меня доверие к ТС  всегда выше если линия эквити выше или равна балансу. Это говорит о том,  что убыточные сделки уничтожаются, а прибыльные удерживаются. 

Н‌а рисунке-графике мы видим обратную картину. Как и говорил Artyom удерживаются убыточные сделки, а прибыльные закрываются.

Т‌олько бесшабашный инвестор может согласиться на такое инвестирование. Ведь трех разовое повторение просадки в 27% это катастрофа.

Можете своим профессиональным взглядом также дать оценку моей сигнальной торговле? Что хорошо, что плохо, что отпугивает подписчиков
[Удален]  
Morons:

НА другом сервисе есть.BOOK.....понятно

В‌от что собираюсь показывать

Инвестор есче из Канады.По этому подход акуратный...

Н‌у вот как выглядит...примерно почти один в один....

О‌рдер не увеличивал,установлены стопы.За год.Снятия были 3 раза.


спрячте и не показывайте никому
 
Morons:

У меня инвестору есть что показать.Но вариантов разных много.Какой должен быть что бы не спугнуть!

П‌римерно что собираюсь показать это за год.Сделано в тестере(сигналы сдесь удаляют)

Просадка 0%, прибыль от 10% в месяц.
 
Ivan Butko:
Можете своим профессиональным взглядом также дать оценку моей сигнальной торговле? Что хорошо, что плохо, что отпугнёт подписчиков

Раз настаиваете, то Я начну первый.

С‌амая обычная пипсовка - сшибание по 2-7пп. Для копирования такой счёт не пригоден, так-как сильно привязан к изменению спреда и проскальзыванию.

И‌нтерес для инвестора пипсовочные счета не представляют никакого, инвестор с нормальной суммой никогда не даст эту сумму в управление под такой стиль торговли.  В общем пипсовка, и рекламировать здесь нечего.

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