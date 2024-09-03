Проблемы с подключением по WebRequest после перехода на https - страница 3

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Renat Fatkhullin:
Проверим в отладчике

Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.

Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.

Надо было их явно включать при создании соединения.

 
Renat Fatkhullin:

Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.

Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.

Надо было их явно включать при создании соединения.

Спасибо, очень оперативно! 

 
добрый день ! уже вышло обновление ? я ни чего не пропустил ?
 
Игорь Киселев:
добрый день ! уже вышло обновление ? я ни чего не пропустил ?

+1. Неделя заканчивается, срочно надо.

 
Renat Fatkhullin:

Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.

Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.

Надо было их явно включать при создании соединения.

А как с теми сайтами. которые открывались в браузере но не - в WebRequest  в W10?

 
Andrey Dik:

А как с теми сайтами. которые открывались в браузере но не - в WebRequest  в W10?

Все будет открываться.

Через пару дней выпустим бету, тесты идут.
[Удален]  
Renat Fatkhullin:
Все будет открываться.

Через пару дней выпустим бету, тесты идут.

А в бете, похоже, доступа к календарю через MQL5 еще не будет?

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.

Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.

Надо было их явно включать при создании соединения.

Здравствуйте! Будет ли данная проблема решена для МТ4? Или только для МТ5?

 
Volodymyr Hayduk:

Здравствуйте! Будет ли данная проблема решена для МТ4? Или только для МТ5?

Пофиксили и там
 
Alexey Kozitsyn:

А в бете, похоже, доступа к календарю через MQL5 еще не будет?

Еще нет
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