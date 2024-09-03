Проблемы с подключением по WebRequest после перехода на https - страница 3
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Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.
Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.
Надо было их явно включать при создании соединения.
Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.
Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.
Надо было их явно включать при создании соединения.
Спасибо, очень оперативно!
добрый день ! уже вышло обновление ? я ни чего не пропустил ?
+1. Неделя заканчивается, срочно надо.
Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.
Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.
Надо было их явно включать при создании соединения.
А как с теми сайтами. которые открывались в браузере но не - в WebRequest в W10?
А как с теми сайтами. которые открывались в браузере но не - в WebRequest в W10?
Все будет открываться.
А в бете, похоже, доступа к календарю через MQL5 еще не будет?
Пофиксили. Будет доступно в ближайшей бете на этой неделе.
Проблема была в старых операционках типа Windows 7, которые по умолчанию в WinHTTP не поддерживают новые TLS 1.2/TLS 1.3 протоколы, которые стали требовать некоторые сайты.
Надо было их явно включать при создании соединения.
Здравствуйте! Будет ли данная проблема решена для МТ4? Или только для МТ5?
Здравствуйте! Будет ли данная проблема решена для МТ4? Или только для МТ5?
А в бете, похоже, доступа к календарю через MQL5 еще не будет?