ФОРТС SL и TP - страница 5
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Вот пример с реального счета:
Вот пример с реального счета:
Вы запускали мой советник на демо?
добавлено
MqlTradeResult result={0};
order_ticket=0;
request.magic=Magic;
request.symbol=Symbol();
request.volume=1;
request.type_filling=ORDER_FILLING_IOC;
request.type_time=ORDER_TIME_DAY;
request.action=TRADE_ACTION_PENDING;
request.type=ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
request.comment="";
double a_price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
request.price=a_price;
Print(__FUNCTION__,": Order price = ", DoubleToString(a_price));
TRADE_ACTION_PENDING
Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
Отложенный ордер Sell Limit
Никуда не откладывается и исполняется по текущей цене!!!!
И не важно демо или реал.
Я и говорю про типы ордеров. Они на бирже только в стакане могут быть. Селл-лимит каким образом будет стоять ниже рынка?
Он сразу исполнится, и будет в убытке. Организатор торгов от такого ничего не теряет, а только приобретает. А вот со стопордерами такое не пройдет, потому-что ордер должен сразу оказаться в прибыли.
Еще напиши, что бая с селом нет. Посмотри сам чем заполняешь поля request.action и request.type
Аргумент!
Но, имхо, каждый по своему прав. Просто не нужно путать форму и содержание. В MQL5 лимитный ордер - отложенный (по форме). Другое дело, что механизм позволяет им пользоваться как рыночным, т.е. быстро превратить в рыночный (при выполнении условий активации ордера). И тут скорее по своему содержанию лимитный ордер превращается в рыночный. Вот как-то так...
Вы запускали мой советник?
Нет конечно, я понимаю о чем вы говорите. Лимитный ордер может исполнится по рынку, если задать цену заведомо худшую текущей.
Но речь идет не об этом, а о том - чтобы выставить отложенный ордер в стакан(очередь на бирже) необходимо использовать только лимитные ордера BuyLimit/SellLimit.
Нет конечно, я понимаю о чем вы говорите. Лимитный ордер может исполнится по рынку, если задать цену заведомо худшую текущей.
Но речь идет не об этом, а о том - чтобы выставить отложенный ордер в стакан(очередь на бирже) необходимо использовать только лимитные ордера BuyLimit/SellLimit.
Нет, чтобы выставить ордер в стакан (и он там будет находится) нужно использовать
request.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;
Добавлено
Измените ORDER_FILLING_IOC на ORDER_FILLING_RETURN (в моём примере)
и цену на SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
и Вы увидите ордер в стакане
Ок, еще раз спрошу, вы селл-лимит ниже рынка выставляете?
ДА
ДА
То есть вы хотите, чтобы селл-лимит ордер в стакане встал среди бай-лимитов?
Я ничего не хочу.
Прочтите внимательно ВЕСЬ топик.