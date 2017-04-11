ФОРТС SL и TP - страница 5

Новый комментарий
 
prostotrader:

Вот пример с реального счета:

 
Yury Kulikov:

Вот пример с реального счета:


Вы запускали мой советник на демо?

добавлено

MqlTradeRequest request={0};
   MqlTradeResult  result={0};
   order_ticket=0;
   request.magic=Magic;
   request.symbol=Symbol();
   request.volume=1;
   request.type_filling=ORDER_FILLING_IOC;
   request.type_time=ORDER_TIME_DAY;
   request.action=TRADE_ACTION_PENDING;
   request.type=ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
   request.comment="";
   double a_price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
   request.price=a_price;
   Print(__FUNCTION__,": Order price = ", DoubleToString(a_price));

TRADE_ACTION_PENDING

Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Отложенный ордер Sell Limit

Н‌икуда не откладывается и исполняется по текущей цене!!!!‌‌‌

И‌ не важно демо или реал.

 
ottenand:
Я и говорю про типы ордеров. Они на бирже только в стакане могут быть. Селл-лимит каким образом будет стоять ниже рынка?

Он сразу исполнится, и будет в убытке. Организатор торгов от такого ничего не теряет, а только приобретает. А вот со стопордерами такое не пройдет, потому-что ордер должен сразу оказаться в прибыли.
 
Dmitry Fedoseev:
Еще напиши, что бая с селом нет. Посмотри сам чем заполняешь поля request.action и request.type

Аргумент!

Но, имхо, ‌каждый по своему прав. Просто не нужно путать форму и содержание. В MQL5 лимитный ордер - отложенный (по форме). Другое дело, что механизм позволяет им пользоваться как рыночным, т.е. быстро превратить в рыночный (при выполнении условий активации ордера). И тут скорее по своему содержанию лимитный ордер превращается в рыночный. Вот как-то так...

 
prostotrader:

Вы запускали мой советник?

Нет конечно, я понимаю о чем вы говорите. Лимитный ордер может исполнится по рынку, если задать цену заведомо худшую текущей.

Но речь идет не об этом,  а о том  - чтобы выставить отложенный ордер в стакан(очередь на бирже) необходимо использовать только лимитные ордера BuyLimit/SellLimit.

 
Yury Kulikov:

Нет конечно, я понимаю о чем вы говорите. Лимитный ордер может исполнится по рынку, если задать цену заведомо худшую текущей.

Но речь идет не об этом,  а о том  - чтобы выставить отложенный ордер в стакан(очередь на бирже) необходимо использовать только лимитные ордера BuyLimit/SellLimit.


Нет, чтобы выставить ордер в стакан (и он там будет находится) нужно использовать

request.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;‌

Д‌обавлено

И‌змените ORDER_FILLING_IOC на ORDER_FILLING_RETURN (в моём примере)

и‌ цену на SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

и Вы увидите ордер в стакане 

 
Ок, еще раз спрошу, вы селл-лимит ниже рынка выставляете?
 
ottenand:
Ок, еще раз спрошу, вы селл-лимит ниже рынка выставляете?

ДА
 
prostotrader:

ДА
То есть вы хотите, чтобы селл-лимит ордер в стакане встал среди бай-лимитов?
 
ottenand:
То есть вы хотите, чтобы селл-лимит ордер в стакане встал среди бай-лимитов?


Я ничего не хочу.

П‌рочтите внимательно ВЕСЬ топик.

1234567
Новый комментарий