ФОРТС SL и TP - страница 7
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Поэтому, чтобы было хоть какле-то соответствие с биржевой спецификацией, я назваю ордера:
Отложенный - ордер который "стоит" в стакане
Рыночный - исполняется по любой цене
Лимитный - исполняется по цене, указанной в ордере.
Ну Вы прям как уж на сковороде :)
Речь идет о Plaza-2 или MT5/MQL5? Вы уж определитесь...
Вы используете MQL5, так и выражайтесь в терминах этого языка.
А я очередной раз спрошу какой надо задать тип в ордере МТ5/MQL5, чтобы это ордер попал в стакан? Это уже вопрос риторический...
Ну Вы прям как уж на сковороде :)
Речь идет о Plaza-2 или MT5/MQL5? Вы уж определитесь...
Вы используете MQL5, так и выражайтесь в терминах этого языка.
А я очередной раз спрошу какой надо задать тип в ордере МТ5/MQL5, чтобы это ордер попал в стакан? Это уже вопрос риторический...
request.type=ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
request.type=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
Ок, не хочется, так не хочется....
Добавлено
Вы, может быть не знаете, что МТ5 на ФОРТС работает по протоколу Plaza II (Сервер <--> Биржа)
Обсуждений на 7 страниц ниочем. Весь спор в терминологии.
Еще раз повторю, на бирже нет рыночных ордеров, только лимитные.
Обсуждений на 7 страниц ниочем. Весь спор в терминологии.
Еще раз повторю, на бирже нет рыночных ордеров, только лимитные.
А я говорю нет на бирже ни лимитных, ни рыночных, ни отложенных ордеров.
А есть (по спецификации)
1 котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения)
2 встречная заявка (снимается после проведения аукциона)
3 заявка Fill-or-Kill
Неужели ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ биржи - ни о чем не говорит?
А я говорю нет на бирже ни лимитных, ни рыночных, ни отложенных ордеров.
А есть (по спецификации)
1 котировочная заявка (остаётся в очереди после частичного сведения)
2 встречная заявка (снимается после проведения аукциона)
3 заявка Fill-or-Kill
Неужели ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ биржи - ни о чем не говорит?
Кто главнее ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ биржи или ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ терминала?
Я и говорю весь спор в терминологии.
Давайте компромисс:
На бирже только лимитные ордера с различным типом исполнения.
?
Кто главнее ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ биржи или ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ терминала?
Я и говорю весь спор в терминологии.
Давайте компромисс:
На бирже только лимитные ордера с различным типом исполнения.
?
Серёж!
Да какая разница?
Как я понял, кроме нас с тобой это НИКОМУ не нужно.
Пусть орентируются на официальный документ терминала.
Кто главнее ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ биржи или ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ терминала?
Я и говорю весь спор в терминологии.
Давайте компромисс:
На бирже только лимитные ордера с различным типом исполнения.
?
Какое кому дело до документа биржи? Вас сильно волнуют правила эксплуатации ядерных реакторов? Есть ли электричество в розетке - это имеет значение. Включая вечером лампочку, часто ли воспоминаете о бегущих электронах, или достаточно того, что стало светло?
Кому какое дело до протокола? Люди терминалом пользуются, вот и значение имеет, какие ордера можно из терминала отправить.
Какое кому дело до документа биржи? Вас сильно волнуют правила эксплуатации ядерных реакторов? Есть ли электричество в розетке - это имеет значение. Включая вечером лампочку, часто ли воспоминаете о бегущих электронах, или достаточно того, что стало светло?
Кому какое дело до протокола? Люди терминалом пользуются, вот и значение имеет, какие ордера можно из терминала отправить.
Вижу вам вообще наплевать на всЁ!
Вы слышали такое ? :
- в Тулу со своим самоваром,
- в чужой монастырь со своим уставом.
Вы считаете что биржа должна подстраиваться под МТ5?
Кстати, на CME точно так же как на ММВБ называются ордера