Как раскрутить свой сигнал? - страница 4
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Если навести мышью на значение средней прибыли в баксах, появится всплывающая подсказка в пипсах )
Вот пожалуйста:
У Лидера:
Всего трейдов: 1 610
Общая прибыль: 28 617.33 USD (234 081 pips)
Общий убыток: -8 951.02 USD (102 745 pips)
Это пятизначные пипсы, как я понял.
234081 - 102745 = 131336 или 13134 (четырехзнак) -- это прибыль в пунктах
13134 пп/1610 сделок = 8,16 -- это МО в пунктах
Делим на ср. время удержания (1 день)
8,16 / 1 = 8,16 пп/день
Всего трейдов: 212
Общий убыток: 0.00 USD
8344 - 0 = 8344 или 834 (четырехзнак) -- это прибыль в пунктах
834 пп/212 сделок = 3,93 -- это МО в пунктах
Делим на ср. время удержания (6 дней)
3,93 / 6 = 0,66 пп/день
8,16 / 0,66 = 12,5 раз -- показатель на порядок хуже
Общий убыток: 0.00 USD
8344 - 0 = 8344 (четырехзнак) -- это прибыль в пунктах
8344 пп/212 сделок = 39,3 -- это МО в пунктах
Делим на ср. время удержания (6 дней)
3,93 / 6 = 6,6 пп/день
8,16 / 6,6 = 1,24
Если навести мышью на значение средней прибыли в баксах, появится всплывающая подсказка в пипсах )
Лучше просто в скобочках, а то срабатывает как-то через раз, да по минуте ждать приходится, пока появится.
И все равно, основной показатель, отвечающий за эффективность торговли, это МО. Вот его и надо показать в пипсах. Да, и чтоб понятно было с первого взгляда, что это четырех- или пяти-знак.
А что такое "Средняя прибыль"? Это то место, где чаще всего закрываются прибыльные сделки. А что такое "Средний убыток"? Это то место, где чаще всего закрываются убыточные сделки. Так что, это скорее всего стиль торговли, а не эффективность.
)) или Вы серьезно полагаете, что причина в этом?
Попробуйте догадаться, не глядя в статистику, а потом проверьте, так ли это.
у него идет счет 5 знаковый, у меня же уже 4 знаковый,отсюда следует Всего трейдов: 212
Общий убыток: 0.00 USD
8344 - 0 = 8344 (четырехзнак) -- это прибыль в пунктах
8344 пп/212 сделок = 39,3 -- это МО в пунктах
Делим на ср. время удержания (6 дней)
39,3 / 6 = 6,6 пп/день
8,16 / 6,6 = 1,24
Отлично! ))
Теперь нужно разделить полученный результат (39,3 / 6 = 6,55) на √6 = 2,45, где 6 - это среднее время удержания. Этот поправочный коэффициент учитывает волатильность, которая зависит от длительности процесса, и пропорциональна корню квадратному от времени.
6,55 / 2,45 = 2,67 -- вот этот уточненный результат и нужно сравнивать с результатом лидера (8,16).
Что больше привлекает подпищиков , прибыль или надежность?
Основную массу подпищиков интересует прибыльность
Есть сигналы с недельной статистикой и уже имеются подписчики!А у некоторых годами сохраняется сигнал,с хорошей статистикой,но подписчиков так и нету!
Есть сигналы которые со второго дня имеют подписчиков, это когда сам провайдер себя цепляет, чтобы не котролировать дргие свои счета. А те кто не имеет подписчиков годами, либо недавно опубликовали свой сигнал, либо подписчиков статистика не устраивает, либо сигнал где то в топе с конца..
Что больше привлекает подпищиков , прибыль или надежность?
надежная прибыльность.
Есть сигналы с недельной статистикой и уже имеются подписчики!А у некоторых годами сохраняется сигнал,с хорошей статистикой,но подписчиков так и нету!
Вот,к примеру ничего такой...