Как раскрутить свой сигнал? - страница 4

Новый комментарий
 

Если навести мышью на значение средней прибыли в баксах, появится всплывающая подсказка в пипсах )

 
ratnasambhava:

Вот пожалуйста:

У Лидера:

  Всего трейдов: 1 610
  Общая прибыль: 28 617.33 USD (234 081 pips)
  Общий убыток: -8 951.02 USD (102 745 pips)

  Это пятизначные пипсы, как я понял.

  234081 - 102745 = 131336 или 13134 (четырехзнак) -- это прибыль в пунктах
  13134 пп/1610 сделок = 8,16 -- это МО в пунктах
  Делим на ср. время удержания (1 день)
  8,16 / 1 = 8,16 пп/день

А у Топикстартера:

  Всего трейдов: 212
  Общая прибыль: 2 003.21 USD (8 344 pips)

  Общий убыток: 0.00 USD
 
  8344 - 0 = 8344 или 834 (четырехзнак) -- это прибыль в пунктах
  834 пп/212 сделок = 3,93 -- это МО в пунктах
  Делим на ср. время удержания (6 дней) 
  3,93 / 6 = 0,66 пп/день

8,16 / 0,66 = 12,5 раз -- показатель на порядок хуже

у него идет счет 5 знаковый, у меня же уже 4 знаковый,отсюда следует   Всего трейдов: 212
  Общая прибыль: 2 003.21 USD (8 344 pips)

  Общий убыток: 0.00 USD
 
  8344 - 0 = 8344 (четырехзнак) -- это прибыль в пунктах
  8344 пп/212 сделок = 39,3 -- это МО в пунктах
  Делим на ср. время удержания (6 дней) 
  3,93 / 6 = 6,6 пп/день

8,16 / 6,6 = 1,24

 
Alexandr Bryzgalov:

Если навести мышью на значение средней прибыли в баксах, появится всплывающая подсказка в пипсах )


Лучше просто в скобочках, а то срабатывает как-то через раз, да по минуте ждать приходится, пока появится.

И все равно, основной показатель, отвечающий за эффективность торговли, это МО. Вот его и надо показать в пипсах. Да, и чтоб понятно было с первого взгляда, что это четырех- или пяти-знак.

А что такое "Средняя прибыль"? Это то место, где чаще всего закрываются прибыльные сделки. А что такое "Средний убыток"? Это то место, где чаще всего закрываются убыточные сделки. Так что, это скорее всего стиль торговли, а не эффективность.
 
ratnasambhava:

)) или Вы серьезно полагаете, что причина в этом?

Попробуйте догадаться, не глядя в статистику, а потом проверьте, так ли это.

Nestor Bolshakov:
у него идет счет 5 знаковый, у меня же уже 4 знаковый,отсюда следует   Всего трейдов: 212
  Общая прибыль: 2 003.21 USD (8 344 pips)

  Общий убыток: 0.00 USD
 
  8344 - 0 = 8344 (четырехзнак) -- это прибыль в пунктах
  8344 пп/212 сделок = 39,3 -- это МО в пунктах
  Делим на ср. время удержания (6 дней) 
  39,3 / 6 = 6,6 пп/день

8,16 / 6,6 = 1,24


Отлично! ))

Теперь нужно разделить полученный результат (39,3 / 6 = 6,55) на √6 = 2,45, где 6 - это среднее время удержания. Этот поправочный коэффициент учитывает волатильность, которая зависит от длительности процесса, и пропорциональна корню квадратному от времени.
 6,55 / 2,45 = 2,67 -- вот этот уточненный результат и нужно сравнивать с результатом лидера (8,16).
8,16 / 2,67 = 3 -- ровно в три раза хуже!
Поэтому и писал, что снижайте время удержания, что, как мне кажется, сделать проще, а если с этим туго, то увеличивайте МО, но увеличить нужно в три раза, а для МО это много, а лучше даже больше, потому что Лидер уже имеет значительную фору.
Подписчики -- народ ушлый, поэтому их, как говорится, "на мякине не проведешь"!))
 
кто интересно из самых топовых сигналов торгует не на центовике? а так то удобно слил-заработал 20 долл и все побежали подключаться
 
Что больше привлекает подпищиков ,  прибыль или надежность?
 
Oleg Teselsky:
Что больше привлекает подпищиков ,  прибыль или надежность?

Основную массу подпищиков интересует прибыльность

 
Nestor Bolshakov:
 Есть сигналы с недельной статистикой и уже имеются подписчики!А у некоторых годами сохраняется сигнал,с хорошей статистикой,но подписчиков так и нету!

Есть сигналы которые со второго дня имеют подписчиков, это когда сам провайдер себя цепляет, чтобы не котролировать дргие свои счета. А те кто не имеет подписчиков годами, либо недавно опубликовали свой сигнал, либо подписчиков статистика не устраивает, либо сигнал где то в топе с конца..

 
Oleg Teselsky:
Что больше привлекает подпищиков ,  прибыль или надежность?

надежная прибыльность.

[Удален]  
Nestor Bolshakov:
 Есть сигналы с недельной статистикой и уже имеются подписчики!А у некоторых годами сохраняется сигнал,с хорошей статистикой,но подписчиков так и нету!

Вот,к примеру ничего такой...

Вот,к примеру ничего такой...

123456
Новый комментарий