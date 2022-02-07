VPS от MetaQuotes - страница 5

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Vladimir Karputov:


"по телефону" - нет такой опции.

У Вас есть два пути:

  1. Предоставить сюда журналы платформы (не картинку, не кусочек, а прикрепить к сообщению два лог-файла - из вкладки терминала "Эксперты" и "Журнал", например за последний день, когда по Вашему не было копирования) - можем предварительно посмотреть на причины.
  2. И есть длинный путь - составить заявку в СервисДеск.

сейчас пришло сообщение от автора сигнала, что проблема у всех подписчиков.

значит где то глобальная ошибка на стороне MetaQuotes и надо решать ее.

 

Уважаемые Знатоки! Добрый день.

Прошу Вас развеять мои смутные сомнения по поводу МТ5.

  1. МТ5 он и в Африке МТ5, и достаточно в настройках изменить сервер, логин и пароль, и установленный ранее терминал будет продолжать работать с любым другим брокером и ДЦ без проблем? Или у каждого брокера свои прибамбасы и нужно устанавливать его фирменный терминал?
  2. При регистрации VPS от MetaQuotes из терминала МТ5 - сервер привязывается к терминалу или брокеру. Это я про то, что можно было бы арендовать VPS и на подольше, но если привязка к брокеру, а брокер вызывает сомнение, то нафиг нам тот утюг...

Спасибо.

[Удален]  

Здравствуйте!Можно-ли  увидеть логи с  VPS MQL -оочень нужно!

 

Nikolay Gaylis:

Здравствуйте!Можно-ли  увидеть логи с  VPS MQL -оочень нужно!


Вот в статье написано - в этой про логи - 


[Удален]  
Sergey Golubev:

Вот в статье написано - в этой про логи - 



Спасибо большущее!

 
SYMRDV:

Уважаемые Знатоки! Добрый день.

Прошу Вас развеять мои смутные сомнения по поводу МТ5.

  1. МТ5 он и в Африке МТ5, и достаточно в настройках изменить сервер, логин и пароль, и установленный ранее терминал будет продолжать работать с любым другим брокером и ДЦ без проблем? Или у каждого брокера свои прибамбасы и нужно устанавливать его фирменный терминал?
  2. При регистрации VPS от MetaQuotes из терминала МТ5 - сервер привязывается к терминалу или брокеру. Это я про то, что можно было бы арендовать VPS и на подольше, но если привязка к брокеру, а брокер вызывает сомнение, то нафиг нам тот утюг...

Спасибо.


1. Да, можно изменить, этого достаточно. Но в терминале останется логотип старого брокера, что неважно.

[Удален]  

надеюсь получать пуш от vps mq, который создает виртуальную копию счёта с установленными советниками.

1. эти пуш идут в смартфон через сервисы гугла? хочу их [сервисы] вырезать

2. я не смогу управлять таким впс со смартфона?

спсб

 
Artsem:

надеюсь получать пуш от vps mq, который создает виртуальную копию счёта с установленными советниками.

1. эти пуш идут в смартфон через сервисы гугла? хочу их [сервисы] вырезать

2. я не смогу управлять таким впс со смартфона?

спсб

1) не знаю не исследовал

2) нет

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

1) не знаю не исследовал

2) нет

1. кого спросить

2. : (

 
По правилам по VPS от MQL5 
При синхронизации производится миграция активного окружения с клиентского терминала на арендованный Виртуальный терминал. 
Активное окружение клиентского терминала включает в себя:
.....
только те открытые графики финансовых инструментов, на которых запущены эксперты. Для платного хостинга разрешено мигрировать не более 32 графиков, для бесплатного не более 16 графиков
....
Вопрос к администрации MQL5.
Для торговли использую синтетические инструменты. Синтетические инструменты на терминале МТ5 обновляются только тогда, когда они открытые в активном профайле. Заявка в СД #2074569.
Если данные по синтетическим инструментам не обновляются эксперт не работает.
Эксперт я запускаю на EURUSD, значит ни один график с синтетическим инструментом не будет загружен в виртуальный терминал, так как ни на одном графике синтетического инструмента эксперт не запущен и VPS от MQL5 работать не будет.
Как решить эту проблему?
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