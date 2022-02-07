VPS от MetaQuotes - страница 5
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сейчас пришло сообщение от автора сигнала, что проблема у всех подписчиков.
значит где то глобальная ошибка на стороне MetaQuotes и надо решать ее.
Уважаемые Знатоки! Добрый день.
Прошу Вас развеять мои смутные сомнения по поводу МТ5.
Спасибо.
Здравствуйте!Можно-ли увидеть логи с VPS MQL -оочень нужно!
Nikolay Gaylis:
Здравствуйте!Можно-ли увидеть логи с VPS MQL -оочень нужно!
Вот в статье написано - в этой про логи -
Вот в статье написано - в этой про логи -
Спасибо большущее!
Уважаемые Знатоки! Добрый день.
Прошу Вас развеять мои смутные сомнения по поводу МТ5.
Спасибо.
1. Да, можно изменить, этого достаточно. Но в терминале останется логотип старого брокера, что неважно.
надеюсь получать пуш от vps mq, который создает виртуальную копию счёта с установленными советниками.
1. эти пуш идут в смартфон через сервисы гугла? хочу их [сервисы] вырезать
2. я не смогу управлять таким впс со смартфона?
спсб
надеюсь получать пуш от vps mq, который создает виртуальную копию счёта с установленными советниками.
1. эти пуш идут в смартфон через сервисы гугла? хочу их [сервисы] вырезать
2. я не смогу управлять таким впс со смартфона?
спсб
1) не знаю не исследовал
2) нет
1) не знаю не исследовал
2) нет
1. кого спросить
2. : (