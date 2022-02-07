VPS от MetaQuotes - страница 3
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Добрый день .Я вам пишу .а Вы молчите .Можно узнать причину?
Напоминает классику: Александр Сергеевич Пушкин "Письмо Татьяны к Онегину"
...
Напоминает классику: Александр Сергеевич Пушкин "Письмо Татьяны к Онегину"
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Зачем Вам Пушкин И Онегин .Вы б лучше б просто так писали и Людям часто отвечали ..Я понимаю работы много И лучше классику не трогать
Опс Роман!!! да у тебя же железо x64 !!!
ставь операционку x64
Опс Роман!!! да у тебя же железо x64 !!!
ставь операционку x64
XP кстати если ты не готов расставаться с ней - существует в версии x64 - но я бы похоронил славную и прекрасную XP, но какая же классная была ОСЬ!
присмотрись хотя бы к WINDOWS 7 или иди сразу же на Windows 10 x64
опс при 2 гигах на машине тоскливо будет тебе жить!
это какую лучше винду с моим железом ?
оперативке 2,37 Гиг на скрине сверху
винт 500 гиг
это какую лучше винду с моим железом ?
памяти мало конечно - ну 8 это сейчас просто какой то минимму - а у тебя 2 - просто ужас
так у меня кроме терминала ничего почти и нет на ноуте
ну с 2 гигами на 7-ке тебе будет тесно
у меня семерка и сейчас 5 гигов у меня занято под всякие веселые задачи