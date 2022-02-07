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Darirunu:

Добрый день .Я вам пишу .а Вы молчите .Можно узнать причину?


Напоминает классику: Александр Сергеевич Пушкин "Письмо Татьяны к Онегину" 

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле

...

 
Vladimir Karputov:


Напоминает классику: Александр Сергеевич Пушкин "Письмо Татьяны к Онегину" 

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле

...


Зачем Вам Пушкин И Онегин .Вы б лучше б просто так  писали и Людям часто отвечали ..Я понимаю работы много И лучше классику не трогать 
 
 
вроде 64 разрядная ?
 
Roman Kutemov:

Опс Роман!!! да у тебя же железо x64 !!!

ставь операционку x64

 
Yuriy Zaytsev:

Опс Роман!!! да у тебя же железо x64 !!!

ставь операционку x64

XP кстати если ты не готов расставаться с ней - существует в версии x64 - но я бы похоронил славную и прекрасную XP, но какая же классная была ОСЬ!

 присмотрись хотя бы к WINDOWS 7 или иди сразу же на Windows 10 x64

 опс при 2 гигах на машине тоскливо будет тебе жить!

 

это какую лучше винду с моим железом ?

оперативке 2,37 Гиг на скрине сверху

винт 500 гиг

 
Roman Kutemov:
это какую лучше винду с моим железом ?

памяти мало конечно - ну 8 это сейчас просто какой то минимму  - а у тебя 2 - просто ужас

 
так у меня кроме терминала ничего почти и нет на ноуте
 
Roman Kutemov:
так у меня кроме терминала ничего почти и нет на ноуте

ну с 2 гигами на 7-ке тебе будет тесно

у меня семерка и сейчас 5 гигов  у меня занято под всякие веселые задачи

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