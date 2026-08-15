Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 271
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Там в статье используются именно методы оптимизации? Можно ссылку на статью, пожалуйста.
https://www.mql5.com/ru/articles/15223
Да, MinBLEIC использовал.
https://www.mql5.com/ru/articles/15223
Да, MinBLEIC использовал.
Спасибо!
Чем хорошо оборачивание в класс - это использование идиомы RAII.
Суть в следующем. При выходе из зоны видимости вызываются деструкторы объектов с локальным временем жизни в порядке обратным их объявлению. Поэтому, в коде:
сначала будет вызван DoSomething, а только потом деструктор ~TSomeClass(). Теоретически, мы можем даже не иметь на руках исходного кода TSomeClass и не знать, что происходит в деструкторе.
Если же сделать так:
, то, гарантированно, сначала вызовется деструктор TSomeClass и только после этого, при выполнении деструктора TScoupe, позовется DoSomething.
Даже не знаю как реагировать на этот ответ.
Я не спрашивал о "преимуществах заворачивания в классы".
Я задавал совсем другой вопрос.
Подскажите, вот это без ООП равнозначно тому, что ниже с ООП? И если не равнозначно, то в чём разница?
По функционированию равнозначно.
Спасибо.
void OnTick() { static const bool Init = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0) && OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0); }
Уважаемый fxsaber, можно поинтересоваться, зачем в конструкции
Нужны static const?
Уважаемый fxsaber, можно поинтересоваться, зачем в конструкции
Нужны static const?
static - переменная инициализируется только на первом вызове OnTick.
const - переменная не будет меняться после инициализации. Пишу так для самоконтроля.
static - переменная инициализируется только на первом вызове OnTick.
const - переменная не будет меняться после инициализации. Пишу так для самоконтроля.
Спасибо, я так и думал. Просто я static и const использую при наследовании классов, вот и спросил.