Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 197
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Это ALT+D на чарте.
Ого… А в указателе документации не показывает
Почему так и как исправить, путь нужен со слешем
Почему так и как исправить, путь нужен со слешем
попробую угадать ...
///
попробую угадать ...
///
Ничёсе )
Спасибо!
Ничёсе )
Спасибо!
Че реально 3 ///
Реально да, это скомпилировалось, но на выходе получил 3 слеша, а нужен один. Проблему обошёл другим способом.
Кто подскажет, каким образом получить ID-железа, желательно процессора, ну или жёсткого диска.
Такой код что-то получает, но не понятно что
мт4
мт5
---
В сети инфу не нашёл, но полагаю так, что за это отвечает другая .dll
Кто подскажет, каким образом получить ID-железа, желательно процессора, ну или жёсткого диска.
Такой код что-то получает, но не понятно что
мт4
мт5
---
В сети инфу не нашёл, но полагаю так, что за это отвечает другая .dll