Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 199

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Vitaly Muzichenko:

В библе WinAPI mql есть эта функция

Ваши типы отличаются, они видимо взяты с C#

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Поэтому вопрос: где правильно?

интересные вопросы у Вас ))))

если сомневаетесь, то нужно в первоисточнике смотреть https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw

Шарп тут вообще ни причем

прочитайте в Вики "препроцессор" и в справке MQL "макроподстановка" - может что и прояснится

 
Igor Makanu:

интересные вопросы у Вас ))))

если сомневаетесь, то нужно в первоисточнике смотреть https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw

Шарп тут вообще ни причем

прочитайте в Вики "препроцессор" и в справке MQL "макроподстановка" - может что и прояснится

Прежде чем задать вопрос, искал ответ и по вашей ссылке тоже.

Смущает отличие типов, например в mql:  ushort volume_name_buffer , а в офф.документации: LPWSTR volume_name_buffer

Поэтому такой вопрос: "где правильно?", но скорее точный вопрос: "Что правильно использовать в mql-программе?"

 
Vitaly Muzichenko:

Поэтому такой вопрос: "где правильно?", но скорее точный вопрос: "Что правильно использовать в mql-программе?"

оба примера будут одинаковыми после работы препроцессора компилятора, пишу ж полистайте справку, что делает макроподстановка

какой использовать? - дело вкуса, я первый использовал бы - мне понятно сразу, что этот код предполагает вызов WinApi - 

 
Традиционно такой код копипастят из документации MS по API.
Дефайны нужны, чтобы не переписывать готовый код под MQ5.
 
Есть тут кто!? 
 

не видел что-бы кто-то писал ранее, оказывается чтобы поменять значок МТ5 на брендированный достаточно заменить Terminal.ico в папке,

столько лет мучений с кучами одинаковых терминалов

 
Fast235:

не видел что-бы кто-то писал ранее, оказывается чтобы поменять значок МТ5 на брендированный достаточно заменить Terminal.ico в папке,

столько лет мучений

Жесть… У меня давно разные иконки. И такие есть

Могу поделиться…

 
Fast235:

не видел что-бы кто-то писал ранее, оказывается чтобы поменять значок МТ5 на брендированный достаточно заменить Terminal.ico в папке,

столько лет мучений с кучами одинаковых терминалов

Создаю кастомные значки и подставляю, чтобы в панели задач было сразу видно, что и где работает.

 

Удобно контролировать.

#property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + (string)__DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__

void OnInit() {}


 
Object*-функции сильно лагают, если мышкой дергать график.
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