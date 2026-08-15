Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 199
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В библе WinAPI mql есть эта функция
Ваши типы отличаются, они видимо взяты с C#
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Поэтому вопрос: где правильно?
интересные вопросы у Вас ))))
если сомневаетесь, то нужно в первоисточнике смотреть https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw
Шарп тут вообще ни причем
прочитайте в Вики "препроцессор" и в справке MQL "макроподстановка" - может что и прояснится
интересные вопросы у Вас ))))
если сомневаетесь, то нужно в первоисточнике смотреть https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw
Шарп тут вообще ни причем
прочитайте в Вики "препроцессор" и в справке MQL "макроподстановка" - может что и прояснится
Прежде чем задать вопрос, искал ответ и по вашей ссылке тоже.
Смущает отличие типов, например в mql: ushort volume_name_buffer , а в офф.документации: LPWSTR volume_name_buffer
Поэтому такой вопрос: "где правильно?", но скорее точный вопрос: "Что правильно использовать в mql-программе?"
Поэтому такой вопрос: "где правильно?", но скорее точный вопрос: "Что правильно использовать в mql-программе?"
оба примера будут одинаковыми после работы препроцессора компилятора, пишу ж полистайте справку, что делает макроподстановка
какой использовать? - дело вкуса, я первый использовал бы - мне понятно сразу, что этот код предполагает вызов WinApi -
не видел что-бы кто-то писал ранее, оказывается чтобы поменять значок МТ5 на брендированный достаточно заменить Terminal.ico в папке,
столько лет мучений с кучами одинаковых терминалов
не видел что-бы кто-то писал ранее, оказывается чтобы поменять значок МТ5 на брендированный достаточно заменить Terminal.ico в папке,
столько лет мучений
Жесть… У меня давно разные иконки. И такие есть
Могу поделиться…
не видел что-бы кто-то писал ранее, оказывается чтобы поменять значок МТ5 на брендированный достаточно заменить Terminal.ico в папке,
столько лет мучений с кучами одинаковых терминалов
Создаю кастомные значки и подставляю, чтобы в панели задач было сразу видно, что и где работает.
Удобно контролировать.