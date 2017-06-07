Помогите глупому новичку - страница 3

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Вообще это будет полезно и для новичков и для тех кто считает себя типо "профи"  в трейдинге. Какой бы Вы стратегией не обладали Вам без рисков не куда... Рынок размажет рано или поздно всех любителей мартинов и всяких сеток там.... В последние полтора года рынок находился в боковом движение ну уже совсем скоро все без стоповые поймут что такое риски и ММ... Так что Грааль на рынке это в первую очередь правильный контроль рисков...   
 
Yuriy Zaytsev:

а смысл?

 
trader781:

чем выше плечо тем больше вариативность в трейдинге.

Тем большего лося можно вырастить за меньшее время. 

А по-моему так, размер плеча влияет только на частоту их появления. Чем больше плечо, тем чаще приходят лоси. Причем зависимость здесь квадратичная. При плече 500 они приходят в 25 раз чаще, чем при плече 100.
 
Yuriy Zaytsev:
а вы поймете есть ли разница

ну ок)

ratnasambhava:

значит довести вероятность до +100% и цель достигнута 

 
ratnasambhava:
А по-моему так, размер плеча влияет только на частоту их получения. Чем больше плечо, тем чаще приходят лоси. Причем зависимость здесь квадратичная. При плече 500 они приходят в 25 раз чаще, чем при плече 100.
Это психологическая проблема... 
 
Speculator:
Это психологическая проблема... 
Согласен. К этому нужно привыкнуть. Это дело тренировки.
 
Yuriy Zaytsev:
ОК - значит условия остаются - те какие описал.
подождите до конца дня и потом отпишите сюда - скриншотами -  вечером

--- НА ВЫХОДЕ  результат ПУСТЬ остается тот же ---
Вечером в конце дня - снимать шляпу -  пеплом посыпать голову  - не надо.
Достаточно будет вашего скриншота в этой ветке.
---
Нет, ОК это значит что вашу точку зрения я понял. Если вам это нужно - делайте сами.
 
Yuriy Zaytsev:
:-) аааа понятно ... ну и хорошо
Мне не надо , я результат знаю,  думал  Вам полезно окажется.
Только это не точка зрения,  это факт. Просто Вы об этом несколько минут назад  не знали, но в этом нет ничего зазорного.
на  всякий случай напомню....


чисто в теории

открываем 0.15 лота на плече 1000 при депо в 100 долларов

если что - то не нравится - садимся в замок и потом раскроем не потеряв денег

а если плечо 100? 

ну и если хочется меня чему - то поучить буду рад узнать как найти эти точки на графике до того как они станут историей
Файлы:
3d.png  29 kb
 
trader781:

чисто в теории

открываем 0.15 лота на плече 1000 при депо в 100 долларов

если что - то не нравится - садимся в замок и потом раскроем не потеряв денег

а если плечо 100? 

Чем больше тем дольше чем дольше тем луче!  А на пятерке замок есть?
 
Speculator:
Чем больше тем дольше чем дольше тем луче!  А на пятерке замок есть?
есть но я не могу торговать на 5ке 
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