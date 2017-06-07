Помогите глупому новичку - страница 3
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а смысл?
чем выше плечо тем больше вариативность в трейдинге.
Тем большего лося можно вырастить за меньшее время.
а вы поймете есть ли разница
ну ок)
ratnasambhava:
значит довести вероятность до +100% и цель достигнута
А по-моему так, размер плеча влияет только на частоту их получения. Чем больше плечо, тем чаще приходят лоси. Причем зависимость здесь квадратичная. При плече 500 они приходят в 25 раз чаще, чем при плече 100.
Это психологическая проблема...
ОК - значит условия остаются - те какие описал.
подождите до конца дня и потом отпишите сюда - скриншотами - вечером
--- НА ВЫХОДЕ результат ПУСТЬ остается тот же ---
Вечером в конце дня - снимать шляпу - пеплом посыпать голову - не надо.
Достаточно будет вашего скриншота в этой ветке.
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:-) аааа понятно ... ну и хорошо
Мне не надо , я результат знаю, думал Вам полезно окажется.
Только это не точка зрения, это факт. Просто Вы об этом несколько минут назад не знали, но в этом нет ничего зазорного.
на всякий случай напомню....
чисто в теории
открываем 0.15 лота на плече 1000 при депо в 100 долларов
если что - то не нравится - садимся в замок и потом раскроем не потеряв денег
а если плечо 100?ну и если хочется меня чему - то поучить буду рад узнать как найти эти точки на графике до того как они станут историей
чисто в теории
открываем 0.15 лота на плече 1000 при депо в 100 долларов
если что - то не нравится - садимся в замок и потом раскроем не потеряв денег
а если плечо 100?
Чем больше тем дольше чем дольше тем луче! А на пятерке замок есть?