Помогите глупому новичку - страница 4

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Думал будет 1-2 ответа максимум и все выскомерно пройдут мимо, а сейчас когда увидел 4 страницы, глаза стали такие - О_О.

Огромное спасибо вам за ответы и советы,ещё пару раз прочту что вы тут написали,чтобы мозг полностью осознал и воспринял.

Правда не понял совета,играть на весь депозит. Думаю это самый явный способ слить активы,будь ты новичок,или мега успешный трейдер

 

А теперь немного поясню,почему в шапке написал,что я глупый новичок:

Давно нравилось следить за графиками,пару лет назад даже внес депозит,который успешно слил, а 6 месяцев назад сел за изучение цифр,именно за изучение цифр,а не за изучение методов и т.д. 

Сутки напролет возился с цифрами,складывая их,разбивая на подгруппы и т.д. прогоняя по разным формулам, надеялся что у меня получится сумма,которая будет приблизительно равной к сумме  через определенное время- ошибался. Но оказалось что если по этим цифрам построить свой график, а сложенные цифры разбить на уровни в определенном порядке,можно получить определенные точки входа в рынок.

Уже 2 месяца всё выношу на бумаги,теперь у меня имеется любое движение цены на паре EUR/USD по всем торговым дням за это время и веду статистику при помощи калькулятора трейдера на одном сайте. 

То что у меня получается по статистике,очень меня смущает,потому что получаются очень приличный процент по приросту средств и числу закрытых сделок в +. Прибыль фиксируется по 0.0XX% от цены входа в сделку, стоп лосс срабатывает при убытке 0.0XX% от входа в сделку.

Сейчас на центовом счете буду пытаться понять, где  камни могут быть. Вот почему и спрашиваю,какой лот к чему. На калькуляторе трейдера торговал 1 лотом и всё ясно было,с центами и мани менеджменом мозг немного залипает)))

 
Yuriy Zaytsev:
Речь не о том ,что есть маневр.  
Вы утверждали что  что убыток будет разный.
А о том , что пройдя скажем 50 пунктов против вас ,  при плече 100  и при плече 500  будет совершенно одинаковый минус - при входе одинаковым лотом с одного и того же уровня.

так и есть

 
worldweb:


Сейчас на центовом счете буду пытаться понять, где  камни могут быть. Вот почему и спрашиваю,какой лот к чему. На калькуляторе трейдера торговал 1 лотом и всё ясно было,с центами и мани менеджменом мозг немного залипает)))

Центы и доллары абсолютно одинаково считаются! Только 10$ как 1000 выглядит.  
 
Yerlan Imangeldinov:
Режется не только риски но и риски существенного прироста. Имейте хорошие входы и работайте всем депо. 

Если гнаться за существенным приростом, можно догнать существенный убыток.

Я бы рад работать всем депо,но не хочется ввести 10млн. на счет, а потом попасть в сюжеты новостей с заголовком "Начинающий трейдер,потерял все свои сбережения на бирже")))

Для меня лучше стабильный прирост,чем существенный прирост. Лучшее враг хорошего. А для меня и "хорошее" в радость.

[Удален]  
worldweb:

Если гнаться за существенным приростом, можно догнать существенный убыток.

Я бы рад работать всем депо,но не хочется ввести 10млн. на счет, а потом попасть в сюжеты новостей с заголовком "Начинающий трейдер,потерял все свои сбережения на бирже")))

Для меня лучше стабильный прирост,чем существенный прирост. Лучшее враг хорошего. А для меня и "хорошее" в радость.

Ничего это не гарантирует, выводите каждый месяц по 100% один раз в год потеряете депо ничего страшного. Конечно с существенными суммами от миллиона, надо соблюдать мани менеджмент и работать где не кинут. К тому же время деньги - не думаю что кто то  на рынок приходит с миллионами, легче реальное дело с такими средствами открыть, 1к3 вытягивать.
 
Yuriy Zaytsev:
Что именно  так и есть ?

1) будет совершенно одинаковый убыток
2) Вы утверждали ,что  убыток будет разный.

все правильно

когда есть большое плечо и растет красавец сохатыч на счету, можно перекрыться мартином, можно открыть по другой позе, можно долить, в конце концов выйти в ноль

а когда его нет только резать, и при этом никаких шансов даже на безубыток

 

а то что плавает на балансе пусть плавает и дальше, смотрите на баланс после закрытия позиции, а не во время. 

 
worldweb:

Думал будет 1-2 ответа максимум и все выскомерно пройдут мимо, а сейчас когда увидел 4 страницы, глаза стали такие - О_О.

Огромное спасибо вам за ответы и советы,ещё пару раз прочту что вы тут написали,чтобы мозг полностью осознал и воспринял.

Правда не понял совета,играть на весь депозит. Думаю это самый явный способ слить активы,будь ты новичок,или мега успешный трейдер

 

А теперь немного поясню,почему в шапке написал,что я глупый новичок:

Давно нравилось следить за графиками,пару лет назад даже внес депозит,который успешно слил, а 6 месяцев назад сел за изучение цифр,именно за изучение цифр,а не за изучение методов и т.д. 

Сутки напролет возился с цифрами,складывая их,разбивая на подгруппы и т.д. прогоняя по разным формулам, надеялся что у меня получится сумма,которая будет приблизительно равной к сумме  через определенное время- ошибался. Но оказалось что если по этим цифрам построить свой график, а сложенные цифры разбить на уровни в определенном порядке,можно получить определенные точки входа в рынок.

Уже 2 месяца всё выношу на бумаги,теперь у меня имеется любое движение цены на паре EUR/USD по всем торговым дням за это время и веду статистику при помощи калькулятора трейдера на одном сайте. 

То что у меня получается по статистике,очень меня смущает,потому что получаются очень приличный процент по приросту средств и числу закрытых сделок в +. Прибыль фиксируется по 0.038% от цены входа в сделку, стоп лосс срабатывает при убытке 0.076% от входа в сделку.

Сейчас на центовом счете буду пытаться понять, где  камни могут быть. Вот почему и спрашиваю,какой лот к чему. На калькуляторе трейдера торговал 1 лотом и всё ясно было,с центами и мани менеджменом мозг немного залипает)))

То, что центовый для начала - очень правильно. Сейчас есть хорошие центовики со спредом 1 п и меньше, напишу в личку, тут нельзя

Еще можно открыть счета с бездепозитными бонусами и реально заработать вообще без рисков. Почту проверьте 

 
trader781:

все правильно

когда есть большое плечо и растет красавец сохатыч на счету, можно перекрыться мартином, можно открыть по другой позе, можно долить, в конце концов выйти в ноль

а когда его нет только резать, и при этом никаких шансов даже на безубыток

 

а то что плавает на балансе пусть плавает и дальше, смотрите на баланс после закрытия позиции, а не во время. 

Ну зачем вам безубыток, его можно и не дождаться. Лучше чаще режьте. Лучше пять маленьких, чем один большой. Пять маленьких придут быстро, а одного большого о-о-очень долго ждать. Денег на депозит много не ложите, а то большой может вырасти, если забудете вовремя зарезать. Как-то так.
 
worldweb:

Доброго времени суток!

 Будте добры,помогите новичку(не особо разумному,раз в таком не может разобраться).

 Не могу разобраться в сумме лота на центовом счете.

 Бытует мнение,что для понижения рисков,нужно торговать 1-3% от депозита на один ордер. Условно говоря,мы имеем на счету 1000 центов,сколько это в лотах? 

Приветствую коллегию!

На брокере робо есть отличный цент счет -Фикс-цент. на нем лот =0.01 . Для тестирования стратегий и для новичков как раз. 

 
Yuriy Zaytsev:
Вы как Михаил Сергеевич Горбачев , тот тоже на простые вопросы не отвечал,  уходил  от ответов.
 


при плече 100 , и плече 500 - и прочих равных условиях.  При одинаковом входе на обоих счетах , одинаковым лотом,  с одинакового уровня,  в одном направлении,  когда сделка идет против вас.


1) будет совершенно одинаковый убыток

или

2) убыток будет разный.  - Вы утверждали  именно это
Зря Вы так на человека наседаете:

1) будет совершенно одинаковый убыток, при бесконечно большом депозите - недостижимый идеал (но тогда плечо уже теряет свой смысл);

2) убыток будет разный, при ограниченном депозите (а это наша реальность); так как в первом случае (100:1) депозит будет больше в пять раз, чем во втором случае (500:1), при прочих равных условиях.

Еще раз:
1) абсолютный убыток**
2) относительный убыток

**Примечание: в Природе не существует Абсолютной Системы Координат, а также не существует ни одной Абсолютно Инерциальной Системы Отсчета, в любой произвольный промежуток времени.
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