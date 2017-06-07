Помогите глупому новичку - страница 4
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Думал будет 1-2 ответа максимум и все выскомерно пройдут мимо, а сейчас когда увидел 4 страницы, глаза стали такие - О_О.
Огромное спасибо вам за ответы и советы,ещё пару раз прочту что вы тут написали,чтобы мозг полностью осознал и воспринял.
Правда не понял совета,играть на весь депозит. Думаю это самый явный способ слить активы,будь ты новичок,или мега успешный трейдер.
А теперь немного поясню,почему в шапке написал,что я глупый новичок:
Давно нравилось следить за графиками,пару лет назад даже внес депозит,который успешно слил, а 6 месяцев назад сел за изучение цифр,именно за изучение цифр,а не за изучение методов и т.д.
Сутки напролет возился с цифрами,складывая их,разбивая на подгруппы и т.д. прогоняя по разным формулам, надеялся что у меня получится сумма,которая будет приблизительно равной к сумме через определенное время- ошибался. Но оказалось что если по этим цифрам построить свой график, а сложенные цифры разбить на уровни в определенном порядке,можно получить определенные точки входа в рынок.
Уже 2 месяца всё выношу на бумаги,теперь у меня имеется любое движение цены на паре EUR/USD по всем торговым дням за это время и веду статистику при помощи калькулятора трейдера на одном сайте.
То что у меня получается по статистике,очень меня смущает,потому что получаются очень приличный процент по приросту средств и числу закрытых сделок в +. Прибыль фиксируется по 0.0XX% от цены входа в сделку, стоп лосс срабатывает при убытке 0.0XX% от входа в сделку.
Сейчас на центовом счете буду пытаться понять, где камни могут быть. Вот почему и спрашиваю,какой лот к чему. На калькуляторе трейдера торговал 1 лотом и всё ясно было,с центами и мани менеджменом мозг немного залипает)))
Речь не о том ,что есть маневр.
Вы утверждали что что убыток будет разный.
А о том , что пройдя скажем 50 пунктов против вас , при плече 100 и при плече 500 будет совершенно одинаковый минус - при входе одинаковым лотом с одного и того же уровня.
так и есть
Сейчас на центовом счете буду пытаться понять, где камни могут быть. Вот почему и спрашиваю,какой лот к чему. На калькуляторе трейдера торговал 1 лотом и всё ясно было,с центами и мани менеджменом мозг немного залипает)))
Режется не только риски но и риски существенного прироста. Имейте хорошие входы и работайте всем депо.
Если гнаться за существенным приростом, можно догнать существенный убыток.
Я бы рад работать всем депо,но не хочется ввести 10млн. на счет, а потом попасть в сюжеты новостей с заголовком "Начинающий трейдер,потерял все свои сбережения на бирже")))
Для меня лучше стабильный прирост,чем существенный прирост. Лучшее враг хорошего. А для меня и "хорошее" в радость.
Если гнаться за существенным приростом, можно догнать существенный убыток.
Я бы рад работать всем депо,но не хочется ввести 10млн. на счет, а потом попасть в сюжеты новостей с заголовком "Начинающий трейдер,потерял все свои сбережения на бирже")))
Для меня лучше стабильный прирост,чем существенный прирост. Лучшее враг хорошего. А для меня и "хорошее" в радость.
Что именно так и есть ?
1) будет совершенно одинаковый убыток
2) Вы утверждали ,что убыток будет разный.
все правильно
когда есть большое плечо и растет красавец сохатыч на счету, можно перекрыться мартином, можно открыть по другой позе, можно долить, в конце концов выйти в ноль
а когда его нет только резать, и при этом никаких шансов даже на безубыток
а то что плавает на балансе пусть плавает и дальше, смотрите на баланс после закрытия позиции, а не во время.
Думал будет 1-2 ответа максимум и все выскомерно пройдут мимо, а сейчас когда увидел 4 страницы, глаза стали такие - О_О.
Огромное спасибо вам за ответы и советы,ещё пару раз прочту что вы тут написали,чтобы мозг полностью осознал и воспринял.
Правда не понял совета,играть на весь депозит. Думаю это самый явный способ слить активы,будь ты новичок,или мега успешный трейдер.
А теперь немного поясню,почему в шапке написал,что я глупый новичок:
Давно нравилось следить за графиками,пару лет назад даже внес депозит,который успешно слил, а 6 месяцев назад сел за изучение цифр,именно за изучение цифр,а не за изучение методов и т.д.
Сутки напролет возился с цифрами,складывая их,разбивая на подгруппы и т.д. прогоняя по разным формулам, надеялся что у меня получится сумма,которая будет приблизительно равной к сумме через определенное время- ошибался. Но оказалось что если по этим цифрам построить свой график, а сложенные цифры разбить на уровни в определенном порядке,можно получить определенные точки входа в рынок.
Уже 2 месяца всё выношу на бумаги,теперь у меня имеется любое движение цены на паре EUR/USD по всем торговым дням за это время и веду статистику при помощи калькулятора трейдера на одном сайте.
То что у меня получается по статистике,очень меня смущает,потому что получаются очень приличный процент по приросту средств и числу закрытых сделок в +. Прибыль фиксируется по 0.038% от цены входа в сделку, стоп лосс срабатывает при убытке 0.076% от входа в сделку.
Сейчас на центовом счете буду пытаться понять, где камни могут быть. Вот почему и спрашиваю,какой лот к чему. На калькуляторе трейдера торговал 1 лотом и всё ясно было,с центами и мани менеджменом мозг немного залипает)))
То, что центовый для начала - очень правильно. Сейчас есть хорошие центовики со спредом 1 п и меньше, напишу в личку, тут нельзя
Еще можно открыть счета с бездепозитными бонусами и реально заработать вообще без рисков. Почту проверьте
все правильно
когда есть большое плечо и растет красавец сохатыч на счету, можно перекрыться мартином, можно открыть по другой позе, можно долить, в конце концов выйти в ноль
а когда его нет только резать, и при этом никаких шансов даже на безубыток
а то что плавает на балансе пусть плавает и дальше, смотрите на баланс после закрытия позиции, а не во время.
Доброго времени суток!
Будте добры,помогите новичку(не особо разумному,раз в таком не может разобраться).
Не могу разобраться в сумме лота на центовом счете.
Бытует мнение,что для понижения рисков,нужно торговать 1-3% от депозита на один ордер. Условно говоря,мы имеем на счету 1000 центов,сколько это в лотах?
Приветствую коллегию!
На брокере робо есть отличный цент счет -Фикс-цент. на нем лот =0.01 . Для тестирования стратегий и для новичков как раз.
Вы как Михаил Сергеевич Горбачев , тот тоже на простые вопросы не отвечал, уходил от ответов.
при плече 100 , и плече 500 - и прочих равных условиях. При одинаковом входе на обоих счетах , одинаковым лотом, с одинакового уровня, в одном направлении, когда сделка идет против вас.
1) будет совершенно одинаковый убыток
или
2) убыток будет разный. - Вы утверждали именно это
1) будет совершенно одинаковый убыток, при бесконечно большом депозите - недостижимый идеал (но тогда плечо уже теряет свой смысл);
2) убыток будет разный, при ограниченном депозите (а это наша реальность); так как в первом случае (100:1) депозит будет больше в пять раз, чем во втором случае (500:1), при прочих равных условиях.
Еще раз:
1) абсолютный убыток**
2) относительный убыток
**Примечание: в Природе не существует Абсолютной Системы Координат, а также не существует ни одной Абсолютно Инерциальной Системы Отсчета, в любой произвольный промежуток времени.