Нейронная сеть - вход - страница 4
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многое не понимаю в нейро-сеть.
И вопрос есть.
1. К чему должны обучить нейро-сеть?
2. Кто обучает? сама программа себя ? или человек?
3. Возможно ли обучить нейро-сеть - профитно торговать используя индикатор стохастик?
4. В чем преимущество нейро-сети от человека?
согласен, с базой проблемы. Нигде доходчиво не описан смысл, природа, в чем фишка нейросети. Как будто из первого класса перевели сразу в девятый.
Что вам не дает возможности записать все значения в строчку и подпать сети одновременно, я именно вот этого понять не могу. Расчитали всё что считаете нужным, записали всё это в строчку и подали....
Ладно, понятно, просто думал, что данные если они одного порядка должны быть отдельны от других.
Если известны предполагаемые точки разворота, и на выходе нужно получить точку которая должна отработать разворот, тогда как правильней подавать эти точки, на входе или на выходе?отскок от точки вверх
Ну допустим логика обучения как на картинке. выше
Далее вопрос, в каком виде подавать данные на обучение?
Допустим в один момент положение дел вот такое:
На следующий момент
Выходит, что в какой-то момент каждая строчка отработает себя, на примере ниже показано как отработает событие с периодом 10.
При следующем моменте данные не будут содержать отработанное событие.
Вопросы:
Будет ли работать обучение, если событий в разный момент разное количество, допустим в один момент событие с 10-ым периодом на одном месте(порядке), в другой момент все события находятся на других строчках.
Данные на первом баре не содержат событие с 10-ым периодом.
Как построить топологию ввода данных правильно?
Предполагаю только одно решение, нужно каждому периоду выделить отдельное место, и если периода нет то выставить нули в векторе. Выходит сколько возможно периодов, столько использовать нейронов, каждая строчка нейрон. Так что ли?
Но тогда, одних параметров будет под 1 млн. Так как количество параметров больше чем указанно в таблице.
Думается нужно рекуррентную сеть, и прогонять все активные события в момент времени. Но вопрос, что делать с тем что события, назовем их потернами, разное количество на каждый момент времени - новом баре.
Тогда нужно разобраться с рекуррентными сетями, как происходит подача на вход.
Ну смотри, предположим настал момент и мы получили сигнал. Вернее закрылся бар и именно в этот момент мы начинаем анализировать рынок. Тоесть когда появился сигнал или бар и т.д. Мы что делаем, мы сохраняем данные для подачи на вход сети. Если количество патернов всегда разное, то тут остаётся только ставить ноль, если патерна нет. Но в итоге ты сохраняешь данные в строчку. Максимальное количество патернов у тебя 20. Тоесть каждый раз ты сохраняешь 20 записей для всех патернов, тех которых нет, ставишь ноль.
Дело в том, что активных мест может быть более тысячи, если выделять под них место, то входов будет более млн.
Так же можно выделить мест под активные в данный момент, но тогда вопрос, веса зависят от места или от значения параметра?
Дело в том, что активных мест может быть более тысячи, если выделять под них место, то входов будет более млн.
Так же можно выделить мест под активные в данный момент, но тогда вопрос, веса зависят от места или от значения параметра?