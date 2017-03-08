Нейронная сеть - вход - страница 3
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Наглядная работа ИИ, когда входы подобраны правильно и сама НС делает то что от неё нужно. В статье показан именно этот случай, так что дождитесь публикации, думаю она Вам много чего расскажет интересного. Во всяком случае я строю сети именно так. Без иллюзий, без заоблачных ожиданий. И получаю результат соотвественный, не идеальный, но вполне рабочий. Ведь как известно "Граалей" не существует, и это нужно признать.
Наглядная работа ИИ, когда входы подобраны правильно и сама НС делает то что от неё нужно. В статье показан именно этот случай, так что дождитесь публикации, думаю она Вам много чего расскажет интересного. Во всяком случае я строю сети именно так. Без иллюзий, без заоблачных ожиданий. И получаю результат соотвественный, не идеальный, но вполне рабочий. Ведь как известно "Граалей" не существует, и это нужно признать.
Очень интересно, что нудно увидеть на этой картинке.. и можно ли что-то на ней увидеть? К чему ту про грааль, если разговор толко про сеть идет?
Ходи по стрелкам и заработаешь. Разве нет???
Да вообще-то совсем другие вопросы тут обсуждались.
Сейчас как-то популярны свёрточные сети в исследовательском сообществе, они хорошо себя чувствуют при работе с изображениями, но совсем не хорошо на слабом компьютере, особенно при обучении. Как применять её нам - вопрос интересный.
Вообще то свёрточные сети есть ни что иное как автоматически получаемые фильтры Габора.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А именно: распознать хорошо выученный участок эт мы на раз,
а вот предсказать что будет дальше, это к господу богу.
Вот подскажите, можно ли на вход подать в таком виде данные каждый выделенный фрагмент - это вход. Или только через одномерный массив, все в строчку. Я извиняюсь за тупость, но не пойму, можно ли отделить данные одного порядка, от другого.
То есть массив чтоб рассматривался как один блог
Вот подскажите, можно ли на вход подать в таком виде данные каждый выделенный фрагмент - это вход. Или только через одномерный массив, все в строчку. Я извиняюсь за тупость, но не пойму, можно ли отделить данные одного порядка, от другого.
То есть массив чтоб рассматривался как один блог