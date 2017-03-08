Нейронная сеть - вход - страница 3

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Наглядная работа ИИ, когда входы подобраны правильно и сама НС делает то что от неё нужно. В статье показан именно этот случай, так что дождитесь публикации, думаю она Вам много чего расскажет интересного. Во всяком случае я строю сети именно так. Без иллюзий, без заоблачных ожиданий. И получаю результат соотвественный, не идеальный, но вполне рабочий. Ведь как известно "Граалей" не существует, и это нужно признать.

 

 
Mihail Marchukajtes:

Наглядная работа ИИ, когда входы подобраны правильно и сама НС делает то что от неё нужно. В статье показан именно этот случай, так что дождитесь публикации, думаю она Вам много чего расскажет интересного. Во всяком случае я строю сети именно так. Без иллюзий, без заоблачных ожиданий. И получаю результат соотвественный, не идеальный, но вполне рабочий. Ведь как известно "Граалей" не существует, и это нужно признать.

 

Очень интересно, что нудно увидеть на этой картинке.. и можно ли что-то на ней увидеть? К чему ту про грааль, если разговор толко про сеть идет?
 
Dmitry Fedoseev:
Очень интересно, что нудно увидеть на этой картинке.. и можно ли что-то на ней увидеть? К чему ту про грааль, если разговор толко про сеть идет?
Ходи по стрелкам и заработаешь. Разве нет???
 
Mihail Marchukajtes:
Ходи по стрелкам и заработаешь. Разве нет???
Да вообще-то совсем другие вопросы тут обсуждались.
 
Dmitry Fedoseev:
Да вообще-то совсем другие вопросы тут обсуждались.
Какие? Например.... Запихать в сеть всё что угодно и получить конфетку?????
 
Нормализовать значения, всё-таки, надо. Чтобы значимый диапазон переменной был от нуля до единицы или от минус единицы до единицы. На самом деле от топологии и метода обучения зависит, можем ли мы подавать на вход "мусор" или нет, и какой "мусор". Но лучше не усложнять жизнь себе и советнику, которому, возможно, придётся иметь дело с тяжёлой сетью.
 
Сейчас как-то популярны свёрточные сети в исследовательском сообществе, они хорошо себя чувствуют при работе с изображениями, но совсем не хорошо на слабом компьютере, особенно при обучении. Как применять её нам - вопрос интересный.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Сейчас как-то популярны свёрточные сети в исследовательском сообществе, они хорошо себя чувствуют при работе с изображениями, но совсем не хорошо на слабом компьютере, особенно при обучении. Как применять её нам - вопрос интересный.

Вообще то свёрточные сети есть ни что иное как автоматически получаемые фильтры Габора.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

А именно: распознать хорошо выученный участок эт мы на раз,

а вот предсказать что будет дальше, это к господу богу. 

Фильтр Габора — Википедия
Фильтр Габора — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Линейные электронные фильтры Из-за свойства соответствия свёртки в частотной области умножению во временной области, преобразование Фурье импульсной передаточной характеристики фильтра Габора является свёрткой преобразований Фурье гармонической функции и гауссиана. В этом уравнении представляет собой длину волны множителя-косинуса...
 

Вот подскажите, можно ли на вход подать в таком виде данные каждый выделенный фрагмент - это вход. Или только через одномерный массив, все в строчку. Я извиняюсь за тупость, но не пойму, можно ли отделить данные одного порядка, от другого.

То есть массив чтоб рассматривался как один блог 

 
Top2n:

Вот подскажите, можно ли на вход подать в таком виде данные каждый выделенный фрагмент - это вход. Или только через одномерный массив, все в строчку. Я извиняюсь за тупость, но не пойму, можно ли отделить данные одного порядка, от другого.

То есть массив чтоб рассматривался как один блог 

Что вам не дает возможности записать все значения в строчку и подпать сети одновременно, я именно вот этого понять не могу. Расчитали всё что считаете нужным, записали всё это в строчку и подали....
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