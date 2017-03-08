Нейронная сеть - вход - страница 5
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Y Ну тогда думаю можно поступить следующим образом. Установить конечное значение входов, а патерны объединить так чтобы они все умещались в уставновленное количество входов. Иначе никак я думаю....
Кастрация крайний метод))) Неужели все тупик!!!!
Как работает рекурентная сеть?
Допустим есть один нейрон, и несколько патернов активные на данный момент, можно ли по очереди их прогонять, цикл заканчивается, по окончанию патернов.
То есть есть 5 входов на потерн, прогоняем каждый потерн по 5 входов. Может что то здесь нащупать!
Или в рекурентной зацикливается именно, входы на один и тот же патерн, блин пока не знаю как описать.
Независимый вход!
Кастрация крайний метод))) Неужели все тупик!!!!
Как работает рекурентная сеть?
Допустим есть один нейрон, и несколько патернов активные на данный момент, можно ли по очереди их прогонять, цикл заканчивается, по окончанию патернов.
То есть есть 5 входов на потерн, прогоняем каждый потерн по 5 входов. Может что то здесь нащупать!
Или в рекурентной зацикливается именно, входы на один и тот же патерн, блин пока не знаю как описать.
Независимый вход!
Короче если всего пять входов, и все петерны прогонять сложившиеся на моменте, по такой схеме. можно так?
Короче если всего пять входов, и все петерны прогонять сложившиеся на моменте, по такой схеме. можно так?
Для того чтобы понять суть необходимо знать что сеть анализирует в момент среза. Обычно, обучающее множество выглядет как таиблица ексель. Где первые, скажем 10 столбцов, являются входами для сети, а последний столбец это выход, или учитель. Каждая строчка ээтой таблици представляет собой набор входных данных для конкретного случая. Вы пытаетесь использовать рекурентную сеть. Это сеть без учителя. То есть она сама раскидывает входящие вектора на два класса. Ведь в процессе оптимизации вы всё равно задаёте условие, скажем выше нуля покупать, ниже продавать. Когда вы начинаете обучать рекурентную сеть, то она сама настраивается таким образом чтобы разделить входные данные на два класса. Но как и с другими сетями у рекурентной сети есть определённое количество входов. Поэтому получить адаптиное количество входов в зависимости от появляющихся патернов просто не возможно. Другое дело попытатся объеденгить входа и привести их в какойто общий смысл. На самом деле, для того чтобы построить хорошую модель, не обязательно иметь большое количество входов. У меня например сетки работают в среднем от 4 (с меньшим количеством входов сети не рассматриваю) и до 8. Модели конечно живут не долго, но заработать на них можно. И вообще как писал выше в ветке про машинное обучение. Нужно сначала выбрать что мы хотим получить от сети, а потом подать на вход то, что является причиной для цены. А это ДЕЛЬТА. Начните подавать дельту и Ваша ТС начнёт зарабатывать. Я вас уверяю. И кстати, тогда вопрос. Хотел попробовать рекурентную сеть в МТ4. Где можно качнуть её, незнаешь????
Вопрос, если я знаю предполагаемые точки разворота, то в рекурентной сети как должно выследить процесс внедрения. Сама идея если цена отскочила от этой точки допустим 1, если пошла дальше -1, если не дошла 0Сеть на питоне хочу начать использовать, еще не искал
Вопрос, если я знаю предполагаемые точки разворота, то в рекурентной сети как должно выследить процесс внедрения. Сама идея если цена отскочила от этой точки допустим 1, если пошла дальше -1, если не дошла 0Сеть на питоне хочу начать использовать, еще не искал
Как правило делается условие. Если результат работы сети больше 0 то покупаеем. Если меньше то продаём. Начинаешь обучать сеть, оптимизируя веса нейронов с целью увеличение баланса депозита. В итоге, когда будет происходить оптимизация, то будут подбиратся такие веса нейронов, чтобы отклик сети привёл к увеличению баланса, как то так......
В рекурентной количество циклов как временная память задается или только одно предыдущее значение сравнивается?
*** Все нашел LSTM
Так в 2006 году уважаемый господин Решетов написал искусственный интеллект, видимо никто код его понять не может и потому боится торговать.