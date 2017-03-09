Самый лучший индикатор - страница 5

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Yuriy Zaytsev:
Не факт, если конструкторы предусмотрели,  то плавно спустится на парашюте. 

Даже юные пионеры, когда строили модели ракет укладывали в корпус маленький такой парашют, который плавно спускал корпус ракеты.



ракета построена в домашних условиях
Охренеть, размеры, как у ФАУ-2, а улетела всего ничего, метров 500
 

Приветствую коллегию заседателей данной ветки!

Есть хорошие индикаторы в стандартных индикаторах МТ4. Просто сидеть и ждать надо сигнал. В сутки 2-3 хороших сигнала бывают -крепких.

А часто спешим и входим не дожидаясь сигнала на авось.  Оттого и убытки идут.

Сидеть и ждать никто не хочет.  Всем хочется быстро увеличить свой маленький депозит - и становимся рабами - своих страстей. Что ведет к 100% сливу. (Аминь)

 

Вот тест торговли робота на одном Мувинге, без каких либо еще примочков. 

Без мартингейл.

Закрытие ордера по трейлингу или на встречном сигнале.

Если тугодум  робот сможет успешно держать депозит - то человек  ожидая  хороший сигнал сможет подавно торговать в профит.

Беда наша в спешности и неумения ждать.

 

 

 
Alexander Ivanov:

Вот тест торговли робота на одном Мувинге, без каких либо еще примочков. 

Без мартингейл.

Там ещё MACD! Вывсеврете )))
 
Vitalie Postolache:
Там ещё MACD! Вывсеврете )))

там внутри поменялось в коде выневеритевсе. )))) 

просто кость программы нравится- проще и холодно))) 

 
Alexander Ivanov:

Вот тест торговли робота на одном Мувинге, без каких либо еще примочков. 

Без мартингейл.

Закрытие ордера по трейлингу или на встречном сигнале.

Если тугодум  робот сможет успешно держать депозит - то человек  ожидая  хороший сигнал сможет подавно торговать в профит.

Беда наша в спешности и неумения ждать.

 

 

По-моему, подгонка-оптимизация - видно, что тренд графика вниз. Либо выхвачен благоприятный кусок истории.
 
ratnasambhava:
По-моему, подгонка-оптимизация - видно, что тренд графика вниз. Либо выхвачен благоприятный кусок истории.
подгонка не подгонка. Но мувинг дает хорошие резы, если рулишь внутри волатильности.
 
Alexander Milyoff:

Считаю,  что нет достаточно хороших, "продуктивных" индикаторов. Иначе, их не было бы так много. Они появляются, перерождаются, видоизменяются и бесконечно совершенствуются. Если хотя бы 20% из всех имеющихся индикаторов показывали бы точный сигнал - то мы бы все ездили на Майбахе, Роллс-Ройсах и Феррари. Не так ли ? Если не все - то каждый 5-й или 8-й. 

По - моему, если трейдер ориентируется на сигнал индикатора, то это может быть похожим на то, как, водитель, подъезжающий на автомобиле к регулируемому перекрёстку, оборачивается назад и смотрит на сигнал предыдущего светофора. Ага - зелёный ! Можно ехать !

Так и есть нам дано только прошлое, будущее мы не можем на прямую воспринимать, увы, поэтому мы и чертим трендовые линии и растягиваем веер Фибоначи.

 
Alexander Ivanov:

Вот тест торговли робота на одном Мувинге, без каких либо еще примочков. 

Без мартингейл.

Закрытие ордера по трейлингу или на встречном сигнале.

Если тугодум  робот сможет успешно держать депозит - то человек  ожидая  хороший сигнал сможет подавно торговать в профит.

Беда наша в спешности и неумения ждать.

 

 


Здесь картина по роботу на Мувинге такая: 5% в месяц. Эти проценты во время какого-нибудь выступления Жанетты Йелен за раз в минус перевернутся. Важен не наклон трендовой линии, а фактор восстановления (хотя бы) в течении 2х - 3х месяцев.
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