Самый лучший индикатор - страница 5
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Не факт, если конструкторы предусмотрели, то плавно спустится на парашюте.
Даже юные пионеры, когда строили модели ракет укладывали в корпус маленький такой парашют, который плавно спускал корпус ракеты.
ракета построена в домашних условиях
Приветствую коллегию заседателей данной ветки!
Есть хорошие индикаторы в стандартных индикаторах МТ4. Просто сидеть и ждать надо сигнал. В сутки 2-3 хороших сигнала бывают -крепких.
А часто спешим и входим не дожидаясь сигнала на авось. Оттого и убытки идут.
Сидеть и ждать никто не хочет. Всем хочется быстро увеличить свой маленький депозит - и становимся рабами - своих страстей. Что ведет к 100% сливу. (Аминь)
Вот тест торговли робота на одном Мувинге, без каких либо еще примочков.
Без мартингейл.
Закрытие ордера по трейлингу или на встречном сигнале.
Если тугодум робот сможет успешно держать депозит - то человек ожидая хороший сигнал сможет подавно торговать в профит.
Беда наша в спешности и неумения ждать.
Вот тест торговли робота на одном Мувинге, без каких либо еще примочков.
Без мартингейл.
Там ещё MACD! Вывсеврете )))
там внутри поменялось в коде выневеритевсе. ))))
просто кость программы нравится- проще и холодно)))
Вот тест торговли робота на одном Мувинге, без каких либо еще примочков.
Без мартингейл.
Закрытие ордера по трейлингу или на встречном сигнале.
Если тугодум робот сможет успешно держать депозит - то человек ожидая хороший сигнал сможет подавно торговать в профит.
Беда наша в спешности и неумения ждать.
По-моему, подгонка-оптимизация - видно, что тренд графика вниз. Либо выхвачен благоприятный кусок истории.
Считаю, что нет достаточно хороших, "продуктивных" индикаторов. Иначе, их не было бы так много. Они появляются, перерождаются, видоизменяются и бесконечно совершенствуются. Если хотя бы 20% из всех имеющихся индикаторов показывали бы точный сигнал - то мы бы все ездили на Майбахе, Роллс-Ройсах и Феррари. Не так ли ? Если не все - то каждый 5-й или 8-й.
По - моему, если трейдер ориентируется на сигнал индикатора, то это может быть похожим на то, как, водитель, подъезжающий на автомобиле к регулируемому перекрёстку, оборачивается назад и смотрит на сигнал предыдущего светофора. Ага - зелёный ! Можно ехать !
Так и есть нам дано только прошлое, будущее мы не можем на прямую воспринимать, увы, поэтому мы и чертим трендовые линии и растягиваем веер Фибоначи.
Вот тест торговли робота на одном Мувинге, без каких либо еще примочков.
Без мартингейл.
Закрытие ордера по трейлингу или на встречном сигнале.
Если тугодум робот сможет успешно держать депозит - то человек ожидая хороший сигнал сможет подавно торговать в профит.
Беда наша в спешности и неумения ждать.
Здесь картина по роботу на Мувинге такая: 5% в месяц. Эти проценты во время какого-нибудь выступления Жанетты Йелен за раз в минус перевернутся. Важен не наклон трендовой линии, а фактор восстановления (хотя бы) в течении 2х - 3х месяцев.