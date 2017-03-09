Самый лучший индикатор

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Считаю,  что нет достаточно хороших, "продуктивных" индикаторов. Иначе, их не было бы так много. Они появляются, перерождаются, видоизменяются и бесконечно совершенствуются. Если хотя бы 20% из всех имеющихся индикаторов показывали бы точный сигнал - то мы бы все ездили на Майбахе, Роллс-Ройсах и Феррари. Не так ли ? Если не все - то каждый 5-й или 8-й. 

По - моему, если трейдер ориентируется на сигнал индикатора, то это может быть похожим на то, как, водитель, подъезжающий на автомобиле к регулируемому перекрёстку, оборачивается назад и смотрит на сигнал предыдущего светофора. Ага - зелёный ! Можно ехать !

 
а если бы каждый был умен - то каждый бы ездил на майбахе. 
 
Alexander Milyoff:

Считаю,  что нет достаточно хороших, "продуктивных" индикаторов. Иначе, их не было бы так много. Они появляются, перерождаются, видоизменяются и бесконечно совершенствуются. Если хотя бы 20% из всех имеющихся индикаторов показывали бы точный сигнал - то мы бы все ездили на Майбахе, Роллс-Ройсах и Феррари. Не так ли ? Если не все - то каждый 5-й или 8-й. 

По - моему, если трейдер ориентируется на сигнал индикатора, то это может быть похожим на то, как, водитель, подъезжающий на автомобиле к регулируемому перекрёстку, оборачивается назад и смотрит на сигнал предыдущего светофора. Ага - зелёный ! Можно ехать !

Самый лучший индикатор - монетка! :)
 

Самый лучший индикатор - обычная МАшка. Простенько, и со вкусом. Ну, еще я бы ЗигЗаг добавил - все-таки максимумы/минимумы. Хотя и максмины с несколько меньшей точностью могут быть получены из МАшек.

Если вдуматься, то большинство индикаторов это некие производные от тех же МАшек. Так для чего они? 

 
Alexander Milyoff:

Считаю,  что нет достаточно хороших, "продуктивных" индикаторов. Иначе, их не было бы так много. Они появляются, перерождаются, видоизменяются и бесконечно совершенствуются. Если хотя бы 20% из всех имеющихся индикаторов показывали бы точный сигнал - то мы бы все ездили на Майбахе, Роллс-Ройсах и Феррари. Не так ли ? Если не все - то каждый 5-й или 8-й. 

По - моему, если трейдер ориентируется на сигнал индикатора, то это может быть похожим на то, как, водитель, подъезжающий на автомобиле к регулируемому перекрёстку, оборачивается назад и смотрит на сигнал предыдущего светофора. Ага - зелёный ! Можно ехать !

Забудьте обо всем этом. Индикаторы показывают только и исключительно текущее состояние рынка, еще и с некоторой задержкой. А сигналы - это мы сами придумываем, типа наша интертрепация, а индикаторы здесь ни с какого боку.))
 
Yuriy Asaulenko:
Забудьте обо всем этом. Индикаторы показывают только и исключительно текущее состояние рынка, еще и с некоторой задержкой. А сигналы - это мы сами придумываем, типа наша интертрепация, а индикаторы здесь ни с какого боку.))
я бы сказал, что индикаторы выделяют(явственно показывают/выделяют/фильтруют) некоторые моменты из прошлого. Люди которые жалуются на "отставание индикаторов" или "ложные сигналы" - они просто ещё не умеют читать их показания. Прогнозирование будущего на основе ясно показанного прошлого - это как раз работа трейдера.

 и да, MA-шки рулят! Вместо памятника Быку и Медведю, надо на самом деле ставить памятник МАшкам
 
Maxim Kuznetsov:
 и да, MA-шки рулят! Вместо памятника Быку и Медведю, надо на самом деле ставить памятник МАшкам

Уже есть

 

 
Yuriy Asaulenko:

Уже есть

 

Не-ее, это памятник тренду на новостях. Через 15 минут горючка закончится и ракета грохнется вниз
 
Yuriy Asaulenko:

Уже есть

 

это исключительно EMA. Хотя и показательно

для основных машек это скорее что-нить в стиле "три грации". Вот у Ботичелли почти так

 
Maxim Kuznetsov:
это исключительно EMA. Хотя и показательно

для основных машек это скорее что-нить в стиле "три грации". Вот у Ботичелли почти так

Очень образно :-)
индикатор на трех машках это  эстетично.
 
Alexey Volchanskiy:
Не-ее, это памятник тренду на новостях. Через 15 минут горючка закончится и ракета грохнется вниз
Не факт, если конструкторы предусмотрели,  то плавно спустится на парашюте. 

Даже юные пионеры, когда строили модели ракет укладывали в корпус маленький такой парашют, который плавно спускал корпус ракеты.



ракета построена в домашних условиях
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