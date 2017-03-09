Самый лучший индикатор
Считаю, что нет достаточно хороших, "продуктивных" индикаторов. Иначе, их не было бы так много. Они появляются, перерождаются, видоизменяются и бесконечно совершенствуются. Если хотя бы 20% из всех имеющихся индикаторов показывали бы точный сигнал - то мы бы все ездили на Майбахе, Роллс-Ройсах и Феррари. Не так ли ? Если не все - то каждый 5-й или 8-й.
По - моему, если трейдер ориентируется на сигнал индикатора, то это может быть похожим на то, как, водитель, подъезжающий на автомобиле к регулируемому перекрёстку, оборачивается назад и смотрит на сигнал предыдущего светофора. Ага - зелёный ! Можно ехать !
Самый лучший индикатор - обычная МАшка. Простенько, и со вкусом. Ну, еще я бы ЗигЗаг добавил - все-таки максимумы/минимумы. Хотя и максмины с несколько меньшей точностью могут быть получены из МАшек.
Если вдуматься, то большинство индикаторов это некие производные от тех же МАшек. Так для чего они?
Считаю, что нет достаточно хороших, "продуктивных" индикаторов. Иначе, их не было бы так много. Они появляются, перерождаются, видоизменяются и бесконечно совершенствуются. Если хотя бы 20% из всех имеющихся индикаторов показывали бы точный сигнал - то мы бы все ездили на Майбахе, Роллс-Ройсах и Феррари. Не так ли ? Если не все - то каждый 5-й или 8-й.
По - моему, если трейдер ориентируется на сигнал индикатора, то это может быть похожим на то, как, водитель, подъезжающий на автомобиле к регулируемому перекрёстку, оборачивается назад и смотрит на сигнал предыдущего светофора. Ага - зелёный ! Можно ехать !
Забудьте обо всем этом. Индикаторы показывают только и исключительно текущее состояние рынка, еще и с некоторой задержкой. А сигналы - это мы сами придумываем, типа наша интертрепация, а индикаторы здесь ни с какого боку.))
и да, MA-шки рулят! Вместо памятника Быку и Медведю, надо на самом деле ставить памятник МАшкам
и да, MA-шки рулят! Вместо памятника Быку и Медведю, надо на самом деле ставить памятник МАшкам
Уже есть
Уже есть
Уже есть
для основных машек это скорее что-нить в стиле "три грации". Вот у Ботичелли почти так
Не-ее, это памятник тренду на новостях. Через 15 минут горючка закончится и ракета грохнется вниз
Даже юные пионеры, когда строили модели ракет укладывали в корпус маленький такой парашют, который плавно спускал корпус ракеты.
ракета построена в домашних условиях
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Считаю, что нет достаточно хороших, "продуктивных" индикаторов. Иначе, их не было бы так много. Они появляются, перерождаются, видоизменяются и бесконечно совершенствуются. Если хотя бы 20% из всех имеющихся индикаторов показывали бы точный сигнал - то мы бы все ездили на Майбахе, Роллс-Ройсах и Феррари. Не так ли ? Если не все - то каждый 5-й или 8-й.
По - моему, если трейдер ориентируется на сигнал индикатора, то это может быть похожим на то, как, водитель, подъезжающий на автомобиле к регулируемому перекрёстку, оборачивается назад и смотрит на сигнал предыдущего светофора. Ага - зелёный ! Можно ехать !