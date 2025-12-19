Как установить старый билд терминала, например 5430 от 14 ноября 2025 года или около того.

Новый комментарий
 
В новом обновлении МТ5 перестал работать нужный индикатор. В чем проблема пока непонятно, программит, который его сделал говорит, что это связано с обновлением и надо ждать новое, когда баг поправят. Кто нибудь знает, как установить более старый билд терминала? Например ноябрьский, там все работает. При попытке скачать и запустить старый установщик, автоматом ставится последняя версия МТ5 и в нем не работает индюк.
 

скачайте у брокера МТ, и не заходите на MQ Demo сервер, иначе обновится до последней beta

периодически сохраняйте exe файлы из своей папки, для случаев отката, здесь запрещено раздавать подобное, вирусы и т.д.

 
lynxntech #:

скачайте у брокера МТ, и не заходите на MQ Demo сервер, иначе обновится до последней beta

периодически сохраняйте exe файлы из своей папки, для случаев отката, здесь запрещено раздавать подобное, вирусы и т.д.

Это не всегда помогает. Ещё не успеваешь выбрать сервер брокера, а MT5 уже обновился на бету. По крайней мере у Ф всегда только так. Так что да, бэкапить старые версии. Не забывая про AVX и т.д.
 
tuviran:
В новом обновлении МТ5 перестал работать нужный индикатор. В чем проблема пока непонятно, программит, который его сделал говорит, что это связано с обновлением и надо ждать новое, когда баг поправят. Кто нибудь знает, как установить более старый билд терминала? Например ноябрьский, там все работает. При попытке скачать и запустить старый установщик, автоматом ставится последняя версия МТ5 и в нем не работает индюк.
Возможно, это из-за проблемы со шрифтами (стрелочки и т.п.), поищите по форуму.
 
JRandomTrader #:
По крайней мере у Ф всегда только так.
В Финаме 5430 сейчас установлен у меня
 
lynxntech #:
В Финаме 5430 сейчас установлен у меня

А я ставил в новую тестовую виртуалку, встал 5470. И пока не появится новый релиз, придётся сидеть на бете, если не принять мер.

И это не единичный случай, каждый раз так было.

В старых боевых виртуалках 5430 и даже 5120 ещё. Но они AVX2, а эта у меня только с AVX.

 
JRandomTrader #:

А я ставил в новую тестовую виртуалку, встал 5470. И пока не появится новый релиз, придётся сидеть на бете, если не принять мер.

И это не единичный случай, каждый раз так было.

В старых боевых виртуалках 5430 и даже 5120 ещё. Но они AVX2, а эта у меня только с AVX.

b5470 вроде нормально, DRAW_COLOR_LINE работает, OBJ которые использую тоже работает
 
lynxntech #:
В Финаме 5430 сейчас установлен у меня
у альфы тоже, похоже брокеры не торопятся обновлять релизные версии и правильно делают в нынешней ситуации
 
Не получается скачать и установить старый билд. Скачиваешь старый терминал, ставится новый билд все равно. 19 декабря новую версию выпустили, там лучше стало, но все равно тот шрифт, что мне нужен нифига не отображается((
 
tuviran #:
Не получается скачать и установить старый билд. Скачиваешь старый терминал, ставится новый билд все равно. 19 декабря новую версию выпустили, там лучше стало, но все равно тот шрифт, что мне нужен нифига не отображается((
Надо заменить файл terminal64.exe в папке установки на файл "нужного" релиза. При запуске будет предлагать установить новый, отказываться каждый раз.
Новый комментарий