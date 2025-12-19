Как установить старый билд терминала, например 5430 от 14 ноября 2025 года или около того.
скачайте у брокера МТ, и не заходите на MQ Demo сервер, иначе обновится до последней beta
периодически сохраняйте exe файлы из своей папки, для случаев отката, здесь запрещено раздавать подобное, вирусы и т.д.
В новом обновлении МТ5 перестал работать нужный индикатор. В чем проблема пока непонятно, программит, который его сделал говорит, что это связано с обновлением и надо ждать новое, когда баг поправят. Кто нибудь знает, как установить более старый билд терминала? Например ноябрьский, там все работает. При попытке скачать и запустить старый установщик, автоматом ставится последняя версия МТ5 и в нем не работает индюк.
Форум по вопросам торговли, автоматизированных торговых систем и тестирования торговых стратегий.
Ален Верлейен , 2025.11.26 16:50
Я создал архив в Telegram, чтобы разместить там последние официальные файлы релиза.
В Финаме 5430 сейчас установлен у меня
А я ставил в новую тестовую виртуалку, встал 5470. И пока не появится новый релиз, придётся сидеть на бете, если не принять мер.
И это не единичный случай, каждый раз так было.
В старых боевых виртуалках 5430 и даже 5120 ещё. Но они AVX2, а эта у меня только с AVX.
Не получается скачать и установить старый билд. Скачиваешь старый терминал, ставится новый билд все равно. 19 декабря новую версию выпустили, там лучше стало, но все равно тот шрифт, что мне нужен нифига не отображается((
