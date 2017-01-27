ECN брокер

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Добрый день Дамы и Господа.

 

Подскажите пожалуйста хорошего ECN брокера

Сталкивался например с ТикМилл, там на демо счете все идеально, советник зарабатывает, поставил на реал, все в точности до наоборот.

 

Спасибо. 

 
Andrey Palchevskyy:

Добрый день Дамы и Господа.

 

Подскажите пожалуйста хорошего ECN брокера

Сталкивался например с ТикМилл, там на демо счете все идеально, советник зарабатывает, поставил на реал, все в точности до наоборот.

 

Спасибо. 

на ресурсе  запрещена реклама брокеров,  если начнут отвечать тут  - это будет воспринято как реклама , тему удалят ,  просите и ждите ответы в личку.

 
тут еще такой тонкий момент, как узнать что ECN брокер и правда ECN)
 

ЕСН, если он реальный конечно, как раз и скользит нипадетски, просто учитывайте этот нюанс в своих роботах ;)

Тут же ш механика какая, вы видите в терминале реальную цену на текущий момент и отсылаете ордер. На это дело уходит какая то доля секунды, от 100 мс, до секунды иногда (если больше бегите оттудава без оглядки ;))). И вот за это время цена у поставщика ликвидности вполне может ускакать на несколько пунктов, ну иногда может и на десятки... На новостях и всяческих скачках это практичски н е и з б е ж н о! Соотвтественно исполнение будет уже по новой цене.

Плюс учтите что и даже у быстрых и реальных брокеров цена в терминале может иногда чуточку отставать от реальной...

Это вот и есть реальный ЕСН))))) ну зато и вероятность того что деньги заработанные выведут без проблем, что палки в колеса совать не сразу станут...

 

Igor Yeremenko:
тут еще такой тонкий момент, как узнать что ECN брокер и правда ECN)

Угу, хороший вапрос! 

 

попробуйте свои хотелки относительно механизма работы ECN озвучить разработчику агрегаторов

http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/84312-amts-tehnologii-dlya-brokerov.html

AMTS (технологии для брокеров) на форекс форуме
AMTS (технологии для брокеров) на форекс форуме
  • Rann
  • forexsystemsru.com
Все брокеры используют те или иные технологии (стандартные от Метаквотс, собствен�
 
ivanivan_11:

попробуйте свои хотелки относительно механизма работы ECN озвучить разработчику агрегаторов

http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/84312-amts-tehnologii-dlya-brokerov.html

вирусы детектед
 
Andrey Dik:
вирусы детектед

вы,когда словами бросаетесь,приводите пруф,а то ведь бумага все стерпит.

https://www.virustotal.com/ru/url/cf808a3a5bbfeaed8adc7ecc0825f527a98650689f041548ec911d017dd890fb/analysis/1485507351/

результат 1 из 64.

а лучше выбросьте свой дрвеб, он вседа был г**м.


 
ivanivan_11:

вы,когда словами бросаетесь,приводите пруф,а то ведь бумага все стерпит.

https://www.virustotal.com/ru/url/cf808a3a5bbfeaed8adc7ecc0825f527a98650689f041548ec911d017dd890fb/analysis/1485507351/

результат 1 из 64.

а лучше выбросьте свой дрвеб, он вседа был г**м.

пруф?! а фигу ненадо?!

людям добро делаешь - а они тебе задом... всегда лучше перебдеть, чем недобдеть.

 
Yuriy Zaytsev:

на ресурсе  запрещена реклама брокеров,  если начнут отвечать тут  - это будет воспринято как реклама , тему удалят ,  просите и ждите ответы в личку.

Спасибо, за разъяснение.
 
Andrey Palchevskyy:
Спасибо, за разъяснение.
И еще обсуждение и сравнение низзя, просто упомянуть пока еще можно
 
Andrey Palchevskyy:
Спасибо, за разъяснение.
Найдешь, черкни мне, где такой ЕСН для физиков есть. 
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