ECN брокер
Добрый день Дамы и Господа.
Подскажите пожалуйста хорошего ECN брокера
Сталкивался например с ТикМилл, там на демо счете все идеально, советник зарабатывает, поставил на реал, все в точности до наоборот.
Спасибо.
на ресурсе запрещена реклама брокеров, если начнут отвечать тут - это будет воспринято как реклама , тему удалят , просите и ждите ответы в личку.
ЕСН, если он реальный конечно, как раз и скользит нипадетски, просто учитывайте этот нюанс в своих роботах ;)
Тут же ш механика какая, вы видите в терминале реальную цену на текущий момент и отсылаете ордер. На это дело уходит какая то доля секунды, от 100 мс, до секунды иногда (если больше бегите оттудава без оглядки ;))). И вот за это время цена у поставщика ликвидности вполне может ускакать на несколько пунктов, ну иногда может и на десятки... На новостях и всяческих скачках это практичски н е и з б е ж н о! Соотвтественно исполнение будет уже по новой цене.
Плюс учтите что и даже у быстрых и реальных брокеров цена в терминале может иногда чуточку отставать от реальной...
Это вот и есть реальный ЕСН))))) ну зато и вероятность того что деньги заработанные выведут без проблем, что палки в колеса совать не сразу станут...
тут еще такой тонкий момент, как узнать что ECN брокер и правда ECN)
Угу, хороший вапрос!
попробуйте свои хотелки относительно механизма работы ECN озвучить разработчику агрегаторов
http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/84312-amts-tehnologii-dlya-brokerov.html
- Rann
- forexsystemsru.com
попробуйте свои хотелки относительно механизма работы ECN озвучить разработчику агрегаторов
http://forexsystemsru.com/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/84312-amts-tehnologii-dlya-brokerov.html
вирусы детектед
вы,когда словами бросаетесь,приводите пруф,а то ведь бумага все стерпит.
https://www.virustotal.com/ru/url/cf808a3a5bbfeaed8adc7ecc0825f527a98650689f041548ec911d017dd890fb/analysis/1485507351/
результат 1 из 64.
а лучше выбросьте свой дрвеб, он вседа был г**м.
- www.virustotal.com
вы,когда словами бросаетесь,приводите пруф,а то ведь бумага все стерпит.
https://www.virustotal.com/ru/url/cf808a3a5bbfeaed8adc7ecc0825f527a98650689f041548ec911d017dd890fb/analysis/1485507351/
результат 1 из 64.
а лучше выбросьте свой дрвеб, он вседа был г**м.
пруф?! а фигу ненадо?!
людям добро делаешь - а они тебе задом... всегда лучше перебдеть, чем недобдеть.
на ресурсе запрещена реклама брокеров, если начнут отвечать тут - это будет воспринято как реклама , тему удалят , просите и ждите ответы в личку.
Спасибо, за разъяснение.
Спасибо, за разъяснение.
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Добрый день Дамы и Господа.
Подскажите пожалуйста хорошего ECN брокера
Сталкивался например с ТикМилл, там на демо счете все идеально, советник зарабатывает, поставил на реал, все в точности до наоборот.
Спасибо.