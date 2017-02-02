И опять про бинарники, которые так любит школота :)
Так как все равно пишу клиенту кликер, решил хоть что-то прибыльное придумать, ну или хотя бы чтобы долго сливала )) Он же наивно думал, что главная часть - кликер, а стратегию и дурак сообразит, ну а программисту вообще раз плюнуть.
Открылся на демо, дали цельных 10000 руб от щедрот.
Сначала тупо играл в рулетку под пыво, слился до 4500 р. Тормознулся, начал думать.
Посчитал так. Прибыль 80%, при проигрыше забирают все. Никаких мартинов, только одинаковые ставки, при явном сигнале (тренд, откат от границы канала и т.д.) ставку увеличиваем.
Врубил скальпера на счете, немного подписал, чтобы пищал при открытии сделки и достижении границы канала.
И стал работать по пискам руками + еще мой некоторый опыт на форексе. Кстати, без смеха, сразу начинаешь чувствовать стратегию и как ее модифицировать для БО.
Главный вывод - основная беда в том, что на форексе роботу не страшны колебания цены, можно открыть хедж, усредниться. Если нет тренда, цена погуляет и когда-нибудь вернется в плюс.
На БО все страшнее, мы ограничены сроком контракта (я играл на минимальном 1 мин.), цена дернулась и все, мы проиграли ставку.
Стало чего-то получаться, вот скрин. Показаны только последние сделки, там историю сделок не посмотреть. Ну сами понимаете, школоте и работягам история не нужна ) Но появилась некоторая робкая надежда, что можно с этой кухни что-то вытянуть.
Буду писать о дальнейших мыслях, когда другим излагаешь, так проще.
Если все так шикарно - надо продолжать добиваться профита дальше и забить на все остальное.
зачем тогда все эти фриланс, маркет , все эти заказчики. ... ну прямо как в том знаменитом клипе про Лабутены... Папа - мне не нужны все твои машины квартиры - я все хочу добиться сама.
Самая страшная беда - грабительская комиссия. При описанных условиях, чтобы играть в 0 надо угадывать минимум в 55% случаев. В такой развод даже боги форекса не смогут играть с положительным ожиданием.
Вроде 55 мало, сейчас подсчитаем. Тот брокер дает максимум 80% от ставки, при проигрыше забирает все. Кстати, ночью видел по EURUSD минимум прибыли при выигрыше 10%!!! С чем связано, не знаю.
Берем серию 100 ставок по $100. Чтобы быть хотя быы на минимуме по прибыли, надо, чтобы убыточных сделок были 44*100==4400, а прибыльных 56*80==4480. В ноль на ста сделках не сойтись, мало. Но пусть будет так.
Да, получается 56% прибыльных, подсчет верен.
А пока я это писал, поставил раз на отходе от границы канала и вышел из просадки более 50%, теперь в плюсе 4.8%. Конечно, это все эксперименты, но все же любопытно за ночь увеличить депо > 2 раз... будем думать, объявляю мозгу сухой закон, пока он, алкач, не придумает алгоритм :)
И обратите внимание на биткоин, всегда только 10%. Он что, так предсказуем? Тоже надо понаблюдать, на форе для МТ* он встречается. Короче, забавная игрушка )
в бинарках это всегда игра с отрицательным исходом, по теории вероятностей, на форексе например спред и комисс сглаживается при увеличении инвест горизонта, поэтому влияние не такое сильное. Ну если ваша стратегия позволяет хакнуть систему что бы иметь 50%+20% выигрышных ситуаций, то она будет работать и на форексе. то есть кол-во прибыльных сделок должно быть больше 70%. Это грабеж и развод чистой воды, хуже чем в казино
Пока вы писали, я проверил проценты Mikhail Sergeev, все верно, 56% выигрышей уже дают прибыль. Игра по теории вероятности - это когда монетку кидают или рулетку крутят. А тут алгоритм на МТ4/5 использует данные с форекса с их обработкой.
А будет интересно потом проверить, запущу на форе терминал на демке, он будет торговать скальпером и управлять кликером. Теперь задача на этот эксперимент - как уровнять лоты форекса со ставками БО?
Пока вы писали, я проверил проценты Mikhail Sergeev, все верно, 56% выигрышей уже дают прибыль. Игра по теории вероятности - это когда монетку кидают или рулетку крутят. А тут алгоритм на МТ4/5 использует данные с форекса с их обработкой.
А будет интересно потом проверить, запущу на форе терминал на демке, он будет торговать скальпером и управлять кликером. Теперь задача на этот эксперимент - как уровнять лоты форекса со ставками БО?
а котировочки научились читать со страничек? оч полезная фича ) если научитесь - куплю у вас )
у них там формула расчета, которая считает размер вознаграждения, по моему, по волатильности рынка.. бывают значит ситуации когда риск им прогореть и много потерять большой, поэтому снижают возн. Там же есть разные виды опционов еще, в касание знаю, еще какие-то
не знаю как уравнять, не занимался этим никогда
а котировочки научились читать со страничек? оч полезная фича ) если научитесь - куплю у вас )
у них там формула расчета, которая считает размер вознаграждения, по моему, по волатильности рынка.. бывают значит ситуации когда риск им прогореть и много потерять большой, поэтому снижают возн. Там же есть разные виды опционов еще, в касание знаю, еще какие-то
не знаю как уравнять, не занимался этим никогда
Какие котировки, именно у этих БО их нет. Но вопрос, в принципе понял, тоже думаю над этим.
Да, есть довольно большой ыбор, но этот заказ я буду делать только для классических, не те деньги по оплате. Дальше посмотрю.
Биткоин один из самых предсказуемых инструментов, недостаток в том что в 4-6 раз медленнее форекса. Кстати касаемо бинарников. Откуда у всех них прямой доступ на NYSE?
На Биткоине спред большой и комиссия, и плечо маленькое. А так да, ходит как по учебнику 70 - х годов прошлого века.
Зачем им доступ на NYSE ? Это просто ставки.
На БО все страшнее, мы ограничены сроком контракта (я играл на минимальном 1 мин.), цена дернулась и все, мы проиграли ставку.
Ограничение по времени - это достоинство, поскольку езда по нервам строго ограничена.
К тому же никто не рассказывает сказок про чудо - супер - пупер прямой доступ на рынок и продвинутую агрегацию ликвидности.
Если морщить лоб и относиться к этому серьезно, считать вероятности, то конечно может оно и не очень.
А если азартно понажимать коночки, то само е то.
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Так как все равно пишу клиенту кликер, решил хоть что-то прибыльное придумать, ну или хотя бы чтобы долго сливала )) Он же наивно думал, что главная часть - кликер, а стратегию и дурак сообразит, ну а программисту вообще раз плюнуть.
Открылся на демо, дали цельных 10000 руб от щедрот.
Сначала тупо играл в рулетку под пыво, слился до 4500 р. Тормознулся, начал думать.
Посчитал так. Прибыль 80%, при проигрыше забирают все. Никаких мартинов, только одинаковые ставки, при явном сигнале (тренд, откат от границы канала и т.д.) ставку увеличиваем.
Врубил скальпера на счете, немного подписал, чтобы пищал при открытии сделки и достижении границы канала.
И стал работать по пискам руками + еще мой некоторый опыт на форексе. Кстати, без смеха, сразу начинаешь чувствовать стратегию и как ее модифицировать для БО.
Главный вывод - основная беда в том, что на форексе роботу не страшны колебания цены, можно открыть хедж, усредниться. Если нет тренда, цена погуляет и когда-нибудь вернется в плюс.
На БО все страшнее, мы ограничены сроком контракта (я играл на минимальном 1 мин.), цена дернулась и все, мы проиграли ставку.
Стало чего-то получаться, вот скрин. Показаны только последние сделки, там историю сделок не посмотреть. Ну сами понимаете, школоте и работягам история не нужна ) Но появилась некоторая робкая надежда, что можно с этой кухни что-то вытянуть.
Буду писать о дальнейших мыслях, когда другим излагаешь, так проще.