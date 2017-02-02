И опять про бинарники, которые так любит школота :) - страница 3
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Пока немного тормознул с бинарниками в плане стратегии, делаю технические вещи. В плане стратегий решил провести эксперимент на форексе, пока результаты абсолютно провальные. Я в расстройстве.
Модераторы, все замониторенные счета демо, будьте внимательны, не удалите в порыве...
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/687466
Пока немного тормознул с бинарниками в плане стратегии, делаю технические вещи. В плане стратегий решил провести эксперимент на форексе, пока результаты абсолютно провальные. Я в расстройстве.
Модераторы, все замониторенные счета демо, будьте внимательны, не удалите в порыве...
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/687466
Как я вчера писал, ставлю эксперимент, как правильно слить на форе. Ведь если я научусь сливать по- научному, а не абы нахрен как, станет ясен способ, как грамотно выигрывать.
Наверно важно сливать плавно , ровно с соблюдением ММ. Входить разумеется надо против "правильных" сигналов!
Придут инвесторы и попросят просто инвертировать сигнал.
Вчера на одном счете я потерпел сокрушительный провал с 39% прироста (и прибыли) за сутки.
"Инвесторам" такая стратегия явно будет не по душе. С таким ростом , точнее с таким нарушением ММ , потенциальных инвесторов потеряешь.
Наверно важно сливать плавно , ровно с соблюдением ММ. Входить разумеется надо против "правильных" сигналов!
Придут инвесторы и попросят просто инвертировать сигнал.
Значит ММ был нарушен.
"Инвесторам" такая стратегия явно будет не по душе. С таким ростом , точнее с таким нарушением ММ , потенциальных инвесторов потеряешь.
Я работаю над ошибками и все-таки добьюсь слива. Форексу меня не одолеть!
Главный вывод - основная беда в том, что на форексе роботу не страшны колебания цены, можно открыть хедж, усредниться. Если нет тренда, цена погуляет и когда-нибудь вернется в плюс.
На БО все страшнее, мы ограничены сроком контракта (я играл на минимальном 1 мин.), цена дернулась и все, мы проиграли ставку.
А может быть есть смысл подойти к проблеме с другого конца. К примеру, предположить что в какой-то момент на данном инструменте имеются идеальные условия для входа по БО. Какими должны быть эти условия? Чтобы вероятность выигрыша была оч. высокой! От 56 процентов и более - до максимально возможной?
Когда мы эти условия сформулируем, то посмотрим по истории - бывают такие случаи в реале, чтобы все условия выполнились одновременно? И если бывают - то работать по БО только в это время. Навскидку можно сказать, что нам нужно угадать три фактора: НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕНЫ, ВЕЛИЧИНУ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ. Риск по двум последним факторам можно существенно уменьшить, если приурочить сделку к выходу значимых фундаментальных новостей, которые заведомо дают нужные нам сильные продолжительные движения (от 1 мин до неск. часов). Такие фунд.новости имеют место ежедневно по разным валютным парам, - см. форекс/календарь.
Причем, не только по валютам. Например завтра в 18:30мск выходят еженедельные запасы в США природного газа NG, - как обычно по четвергам. При этом (как правило) выход данных сопровождается сильными движениями в сотни тиков в течении нескольких часов! См. движение цены NG в прошлый четверг 26 января на выходе новостей :
Таким образом, можно поэкспериментировать в этом направлении. Более того, уже сегодня в 18:30 мск будет выход "запасов нефти США" за посл. неделю - как обычно по средам в 18:30 мск. Тоже будут движения по нефти-мазуту-бензину, и можно попробовать поработать БО по нефти Брент или CL (ЛайтСвит) в это время.
А может быть есть смысл подойти к проблеме с другого конца. К примеру, предположить что в какой-то момент на данном инструменте имеются идеальные условия для входа по БО. Какими должны быть эти условия? Чтобы вероятность выигрыша была оч. высокой! От 56 процентов и более - до максимально возможной?
Когда мы эти условия сформулируем, то посмотрим по истории - бывают такие случаи в реале, чтобы все условия выполнились одновременно? И если бывают - то работать по БО только в это время. Навскидку можно сказать, что нам нужно угадать три фактора: НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕНЫ, ВЕЛИЧИНУ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ. Риск по двум последним факторам можно существенно уменьшить, если приурочить сделку к выходу значимых фундаментальных новостей, которые заведомо дают нужные нам сильные продолжительные движения (от 1 мин до неск. часов). Такие фунд.новости имеют место ежедневно по разным валютным парам, - см. форекс/календарь.
Причем, не только по валютам. Например завтра в 18:30мск выходят еженедельные запасы в США природного газа NG, - как обычно по четвергам. При этом (как правило) выход данных сопровождается сильными движениями в сотни тиков в течении нескольких часов! См. движение цены NG в прошлый четверг 26 января на выходе новостей :
Таким образом, можно поэкспериментировать в этом направлении. Более того, уже сегодня в 18:30 мск будет выход "запасов нефти США" за посл. неделю - как обычно по средам в 18:30 мск. Тоже будут движения можно попробовать поработать по нефти Брент или CL (ЛайтСвит)