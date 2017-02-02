И опять про бинарники, которые так любит школота :) - страница 3

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Пока немного тормознул с бинарниками в плане стратегии, делаю технические вещи. В плане стратегий решил провести эксперимент на форексе, пока результаты абсолютно провальные. Я в расстройстве.

Модераторы, все замониторенные счета демо,  будьте внимательны, не удалите в порыве...

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/687466 

Почему нельзя выиграть на Форекс. День II - утренние огорчения :((
Почему нельзя выиграть на Форекс. День II - утренние огорчения :((
  • 2017.02.01
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Как я вчера писал, ставлю эксперимент, как правильно слить на форе. Ведь если я научусь сливать по- научному, а не абы нахрен как, станет ясен способ, как грамотно выигрывать. Вчера на одном счете я...
 
Alexey Volchanskiy:

Пока немного тормознул с бинарниками в плане стратегии, делаю технические вещи. В плане стратегий решил провести эксперимент на форексе, пока результаты абсолютно провальные. Я в расстройстве.

Модераторы, все замониторенные счета демо,  будьте внимательны, не удалите в порыве...

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/687466


Как я вчера писал, ставлю эксперимент, как правильно слить на форе. Ведь если я научусь сливать по- научному, а не абы нахрен как, станет ясен способ, как грамотно выигрывать.


Наверно важно сливать  плавно , ровно с соблюдением ММ.  Входить разумеется надо против "правильных"  сигналов!

Придут инвесторы и попросят просто инвертировать сигнал.

Alexey Volchanskiy:

Вчера на одном счете я потерпел сокрушительный провал с 39% прироста (и прибыли) за сутки.


Значит ММ  был нарушен.
"Инвесторам"  такая стратегия явно будет не по душе.  С таким ростом , точнее с таким нарушением ММ ,  потенциальных инвесторов потеряешь.
 
Yuriy Zaytsev:

Наверно важно сливать  плавно , ровно с соблюдением ММ.  Входить разумеется надо против "правильных"  сигналов!

Придут инвесторы и попросят просто инвертировать сигнал.

Значит ММ  был нарушен.
"Инвесторам"  такая стратегия явно будет не по душе.  С таким ростом , точнее с таким нарушением ММ ,  потенциальных инвесторов потеряешь.
Я работаю над ошибками и все-таки добьюсь слива. Форексу меня не одолеть!
 
Alexey Volchanskiy:
Я работаю над ошибками и все-таки добьюсь слива. Форексу меня не одолеть!
это чувствуется, главное без нарушения ММ
 
Alexey Volchanskiy:


Главный вывод - основная беда в том, что на форексе роботу не страшны колебания цены, можно открыть хедж, усредниться. Если нет тренда, цена погуляет и когда-нибудь вернется в плюс.

На БО все страшнее, мы ограничены сроком контракта (я играл на минимальном 1 мин.), цена дернулась и все, мы проиграли ставку.

 

А может быть есть смысл подойти к проблеме с другого конца. К примеру, предположить что в какой-то момент на данном инструменте имеются идеальные условия для входа по БО. Какими должны быть эти условия? Чтобы вероятность выигрыша была оч. высокой! От 56 процентов и более - до максимально возможной?

Когда мы эти условия сформулируем, то  посмотрим по истории - бывают такие случаи в реале, чтобы все условия выполнились одновременно? И если бывают - то работать по БО только в это время. Навскидку можно сказать, что нам нужно угадать три фактора: НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕНЫ, ВЕЛИЧИНУ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ. Риск по двум последним факторам можно существенно уменьшить, если приурочить сделку к выходу значимых фундаментальных новостей, которые заведомо дают нужные нам сильные продолжительные движения (от 1 мин до неск. часов). Такие  фунд.новости имеют место ежедневно  по разным валютным парам, - см. форекс/календарь. 

Причем, не только по валютам. Например завтра в 18:30мск выходят еженедельные запасы в США природного газа NG, - как обычно по четвергам. При этом (как правило) выход данных сопровождается сильными движениями в сотни тиков в течении нескольких часов! См. движение цены NG  в прошлый четверг 26 января на выходе новостей : 

 

Таким образом, можно поэкспериментировать в этом направлении. Более того, уже сегодня в 18:30 мск будет выход "запасов нефти США"  за посл. неделю - как обычно по средам в 18:30 мск. Тоже будут движения по нефти-мазуту-бензину, и можно попробовать поработать БО по нефти Брент или CL (ЛайтСвит) в это время.

 
Leonid Borsky:

А может быть есть смысл подойти к проблеме с другого конца. К примеру, предположить что в какой-то момент на данном инструменте имеются идеальные условия для входа по БО. Какими должны быть эти условия? Чтобы вероятность выигрыша была оч. высокой! От 56 процентов и более - до максимально возможной?

Когда мы эти условия сформулируем, то  посмотрим по истории - бывают такие случаи в реале, чтобы все условия выполнились одновременно? И если бывают - то работать по БО только в это время. Навскидку можно сказать, что нам нужно угадать три фактора: НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕНЫ, ВЕЛИЧИНУ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ. Риск по двум последним факторам можно существенно уменьшить, если приурочить сделку к выходу значимых фундаментальных новостей, которые заведомо дают нужные нам сильные продолжительные движения (от 1 мин до неск. часов). Такие  фунд.новости имеют место ежедневно  по разным валютным парам, - см. форекс/календарь. 

Причем, не только по валютам. Например завтра в 18:30мск выходят еженедельные запасы в США природного газа NG, - как обычно по четвергам. При этом (как правило) выход данных сопровождается сильными движениями в сотни тиков в течении нескольких часов! См. движение цены NG  в прошлый четверг 26 января на выходе новостей : 

 

Таким образом, можно поэкспериментировать в этом направлении. Более того, уже сегодня в 18:30 мск будет выход "запасов нефти США"  за посл. неделю - как обычно по средам в 18:30 мск. Тоже будут движения можно попробовать поработать по нефти Брент или CL (ЛайтСвит)

Да, разумеется, такие мысли тоже приходят, иначе это игра в рулетку. Ищу закономерности потихоньку. Работа на новостях не очень предсказуема, это я по форексу сужу.
 
Только не забудьте рассчитать входы для БО, на которые влияет волатильность, пинг до сервера и т.д. Это для экстремалов)), которые используют минутки/пяти/десяти.
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