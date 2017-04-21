Поздравляем нового модератора форума -- Artyom Trishkin - страница 5
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С каких пор обсуждение действий модераторов разрешено ?
С каких пор обсуждение действий модераторов разрешено ?
Оказалось, есть боле могущественные, более влиятельные силы. После этого, вера в "бога" пошатнулась основательно и укрепилась вера в более могущественные и более справедливые силы.
С точки зрения технологий ИТ аналогия напрашивается - модератор это что то вроде внешнего FireWall стоящего перед диким интернетом , а сервис деск это что то вроде ядра операционной системы.
Поздравляю,
Надеюсь все действия будут адекватными и правомерными.
Только гипотетически нарисую ситуацию.
Вот кто-то взял и удалил посты, потому что код в них не соответствовал его видению правильного.
Каким образом новый модератор в состоянии предотвратить такие ситуации?
Т.е. совершенно не понимаю, как можно радоваться новому модератору, если передачи полномочий не произошло.
Чем больше модераторов, тем выше зарегулированность. Разве не так?
С каких пор обсуждение действий модераторов разрешено ?
А какие действия какого модератора тут обсуждаются? Ща всех на Марс отправим... М-м-м... Коллегиально
Сможет, так как среди модераторов нет субординации, и многие спорные моменты решаются ими коллегиально.
То, что Артем стал модератором - это хорошо.
Спасибо.
...
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Давайте не будем о банах, а то Артему придется эту ветку от флуда (в том числе и моего) чистить.
:)
А что тут не является флудом? Тут народ выражает свои мнения - мнение - не флуд же... Так... поболтать, да разбежаться...
Вот-вот -- в последнее время на форуме стали злоупотреблять словом "флуд" -- на корню меняя (или не понимая) его значения.
Флуд (от неверно произносимого англ. flood — поток) — нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Флуд]
Если применять термин "флуд" как в последнее время он применяется -- то надо весь форум очистить и всех участников забанить, включая выполнить самозабаны модераторами, администрацией и сервисдеском.
Вот-вот -- в последнее время на форуме стали злоупотреблять словом "флуд" -- на корню меняя (или не понимая) его значения.
Флуд (от неверно произносимого англ. flood — поток) — нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Флуд]
Если применять термин "флуд" как в последнее время он применяется -- то надо весь форум очистить и всех участников забанить, включая выполнить самозабаны модераторами, администрацией и сервисдеском.
Только гипотетически нарисую ситуацию.
Вот кто-то взял и удалил посты, потому что код в них не соответствовал его видению правильного.
Каким образом новый модератор в состоянии предотвратить такие ситуации?
Т.е. совершенно не понимаю, как можно радоваться новому модератору, если передачи полномочий не произошло.
Чем больше модераторов, тем выше зарегулированность. Разве не так?
1. Предотвратить модератор никак не может. Никто не может предотвратить то, чего ещё не произошло.
2. Не нужно радоваться - новый модератор - это не новые ботинки.
3. Если, гипотетически, вас не справедливо забанили, или, скажем, срок бана кажется не соответствующим провинности, то гипотетически есть на одного человека больше, кто сможет слово своё за вас замолвить. Соответственно, гипотетически, у вас на один шанс больше быть амнистированным. Это всё гипотезы.
Действительность же такова, что новый модератор не собирается никого зарегулировать под лавку :) Всё по-справедливости.