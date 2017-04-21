Поздравляем нового модератора форума -- Artyom Trishkin - страница 3
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а он может сторого модератора забанить? ))
ну так сказать первый бан, типа с почином )))
как бы так не вышло:
Нашли с чем поздравлять.
Жалеть надо
Спасибо :)
Нашли с чем поздравлять.
Жалеть надо
тогда и пожалеем немножко плюсом
Друзья, спасибо за добрые слова и напутствия.
Друзья, спасибо за добрые слова и напутствия.
У вас есть возможность банить?
А надо? Ща достану ружьё
Надо ведь попробовать, может кнопка "забанить" не работает. Вдруг полномочия урезали.