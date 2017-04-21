Поздравляем нового модератора форума -- Artyom Trishkin - страница 3

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Alexandr Bryzgalov:

а он может сторого модератора забанить? ))

ну так сказать первый бан, типа с почином )))

как бы так не вышло:

 

 

Нашли с чем поздравлять.

Жалеть надо 

 
Artyom Trishkin:
Спасибо :)
От чистого сердца! Поздравляю !
 
Victor Nikolaev:

Нашли с чем поздравлять.

Жалеть надо 

тогда и пожалеем немножко плюсом


 
Мои поздравления!
 

Друзья, спасибо за добрые слова и напутствия.

 
Artyom Trishkin:

Друзья, спасибо за добрые слова и напутствия.

У вас есть возможность банить?
 
Evgeny Belyaev:
У вас есть возможность банить?
А надо? Ща достану ружьё
 
Artyom Trishkin:
А надо? Ща достану ружьё
Надо ведь попробовать, может кнопка "забанить" не работает. Вдруг полномочия урезали.
 
Evgeny Belyaev:
Надо ведь попробовать, может кнопка "забанить" не работает. Вдруг полномочия урезали.
Вот когда нужно будет - попробую. А так-то чего зря палить - патроны беречь нужно
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