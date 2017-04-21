Поздравляем нового модератора форума -- Artyom Trishkin - страница 2

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Dennis Kirichenko:
Стесняюсь спросить, за что такая нелюбовь к СБ? :-)

Для новичков -- для тех кто хочет научиться -- надо mql5 изучать -- а не язык в языке СБ, который только отпугнёт и запутает.

p.s. Это я так по своему многолетнему опыту преподавания вижу. У СБ другое назначение -- Мастер, например. Но в качестве обучающего материала -- СБ принципиально вредно.

 
 
Andrey F. Zelinsky:
дык, попросили и дали https://www.mql5.com/ru/forum/625/page55#comment_3991605

нормальные аргументы, хоть не за красивые глаза )

а он может сторого модератора забанить? ))

ну так сказать первый бан, типа с почином )))

 
Alexandr Bryzgalov:

нормальные аргументы, хоть не за красивые глаза )

а он может сторого модератора забанить? ))

ну так сказать первый бан, типа с почином )))

а помнишь, Голубева кто-то из модеров забанил на сутки? )))

там не понятно кто был прав -- но такой факт был -- Сергей об этом несколько раз вспоминал в Юмор 

[Удален]  
Поздравляю !!!
 

Зная какой он человек - только поздравления.

 

Присоединяюсь к поздравлениям.

Думаю, что выиграли все.
Форум, новички  и матёрые... 🎎
Не место красит человека, а человек - место. 😎

Хорошей работы! 

 

Поздравляю !

 

 - Так ,так, этот поздравил ,и этот ,а этот не поздравил   

 

Артем, от все души поздравляю! 


 
Alexandr Bryzgalov:

нормальные аргументы, хоть не за красивые глаза )

а он может сторого модератора забанить? ))

ну так сказать первый бан, типа с почином )))

Это только если он меня возьмёт в помощь. Я буду управлять кнопкой "забанить", а он всё остальное. :)))
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