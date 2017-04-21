Поздравляем нового модератора форума -- Artyom Trishkin - страница 2
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Стесняюсь спросить, за что такая нелюбовь к СБ? :-)
Для новичков -- для тех кто хочет научиться -- надо mql5 изучать -- а не язык в языке СБ, который только отпугнёт и запутает.
p.s. Это я так по своему многолетнему опыту преподавания вижу. У СБ другое назначение -- Мастер, например. Но в качестве обучающего материала -- СБ принципиально вредно.
дык, попросили и дали https://www.mql5.com/ru/forum/625/page55#comment_3991605
нормальные аргументы, хоть не за красивые глаза )
а он может сторого модератора забанить? ))
ну так сказать первый бан, типа с почином )))
нормальные аргументы, хоть не за красивые глаза )
а он может сторого модератора забанить? ))
ну так сказать первый бан, типа с почином )))
а помнишь, Голубева кто-то из модеров забанил на сутки? )))
там не понятно кто был прав -- но такой факт был -- Сергей об этом несколько раз вспоминал в Юмор
Зная какой он человек - только поздравления.
Присоединяюсь к поздравлениям.
Думаю, что выиграли все.
Форум, новички и матёрые... 🎎
Не место красит человека, а человек - место. 😎
Хорошей работы!
Поздравляю !
- Так ,так, этот поздравил ,и этот ,а этот не поздравил
Артем, от все души поздравляю!
нормальные аргументы, хоть не за красивые глаза )
а он может сторого модератора забанить? ))
ну так сказать первый бан, типа с почином )))