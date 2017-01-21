К разработчикам - страница 3

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stsmotor2:

В 62 года я бы на рыбалку ходил,да с внуками сидел...а не перед монитором

Код так и не кто не смог сделать

Разработчики так и не ответили...

Зашибись... 

Естественно, вам же все должны:
Кодеры - бежать код писать.
Разработчики - фичи новые реализовывать.

А и девочок нужно еще организовать, что бы не так скучно результатов было ждать.
 

Причем сдесь мне кто то должен?

РАзработчики для чего открывали мт4?Делали индикаторы?Я что прошу сверх естественное?

Как тестировать систему если реальной просадки не знать?Этот индикатор должен стоять в тестере!

Потому что иначе ,тестер лишь художник красивых картин.... 

 
Это всё равно что купить машину без индикатора уровня топлива
 
stsmotor2:

В 62 года я бы на рыбалку ходил,да с внуками сидел...а не перед монитором

Код так и не кто не смог сделать

Разработчики так и не ответили...

Зашибись... 

С моими внуками уже не надо сидеть. Сами с кем хочешь посидят.

Так как-же насчёт обещанного

stsmotor2:
Напишите код если всё так просто,даю 20$/добавлю в код.базу,вы будите автор

Я ведь предложил

Alexey Viktorov:

Что касается индикатора, желательно конкретно ссылку на ТЗ во фрилансе.

 
stsmotor2:
Это всё равно что купить машину без индикатора уровня топлива

откликнулся на вашу заявку во фрилансе, индикатор уже готов

 

 
stsmotor2:
Это всё равно что купить машину без индикатора уровня топлива
Ты не поверишь... У меня как раз такая машина попалась, с первого дня датчик уровня топлива неправильно показывает... и ничего, вот уже больше 80000 проехал и ни разу не заглох от случайного отсутствия бензина.
 
stsmotor2:

Причем сдесь мне кто то должен?

РАзработчики для чего открывали мт4?Делали индикаторы?Я что прошу сверх естественное?

Как тестировать систему если реальной просадки не знать?Этот индикатор должен стоять в тестере!

Потому что иначе ,тестер лишь художник красивых картин.... 

МТ4 прекратил развитие, если вы ещ не в курсе. Будут только исправлять найденные баги и выпускать обновления. Так что вы просто теряете своё время зря. 
 
stsmotor2:
Это всё равно что купить машину без индикатора уровня топлива
Там в отчете есть пункт: "максимальная просадка" он показывает, на сколько эквити падает. Еще я в свои советники встраиваю функцию закрытия по максимальному убытку, так я могу отследить, где была просадка, больше установленной. Может не очень удобно, но выход есть.
 
помогите написать советник простой ... мартингейл
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