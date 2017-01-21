К разработчикам - страница 3
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В 62 года я бы на рыбалку ходил,да с внуками сидел...а не перед монитором
Код так и не кто не смог сделать
Разработчики так и не ответили...
Зашибись...
Кодеры - бежать код писать.
Разработчики - фичи новые реализовывать.
А и девочок нужно еще организовать, что бы не так скучно результатов было ждать.
Причем сдесь мне кто то должен?
РАзработчики для чего открывали мт4?Делали индикаторы?Я что прошу сверх естественное?
Как тестировать систему если реальной просадки не знать?Этот индикатор должен стоять в тестере!
Потому что иначе ,тестер лишь художник красивых картин....
В 62 года я бы на рыбалку ходил,да с внуками сидел...а не перед монитором
Код так и не кто не смог сделать
Разработчики так и не ответили...
Зашибись...
С моими внуками уже не надо сидеть. Сами с кем хочешь посидят.
Так как-же насчёт обещанного
Напишите код если всё так просто,даю 20$/добавлю в код.базу,вы будите автор
Я ведь предложил
Что касается индикатора, желательно конкретно ссылку на ТЗ во фрилансе.
Это всё равно что купить машину без индикатора уровня топлива
откликнулся на вашу заявку во фрилансе, индикатор уже готов
Это всё равно что купить машину без индикатора уровня топлива
Причем сдесь мне кто то должен?
РАзработчики для чего открывали мт4?Делали индикаторы?Я что прошу сверх естественное?
Как тестировать систему если реальной просадки не знать?Этот индикатор должен стоять в тестере!
Потому что иначе ,тестер лишь художник красивых картин....
Это всё равно что купить машину без индикатора уровня топлива
Вот тут готовое и бесплатно:
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К разработчикам
Vladimir Zubov, 2017.01.17 13:51
Есть статья на эту тему:
https://www.mql5.com/ru/articles/1487