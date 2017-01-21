К разработчикам - страница 2

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Если работает скриншот в студию
 
stsmotor2:

Потому что " в индикаторах не работают стандартные функции отображения эквити"как мне сказал один из фрилансеров....

получаеться работа сделана не будет и я есче деньги потеряю

Я уже готов выложить после написания его в код.базу....лишь бы написали 

Чушь собачья. Какой идиот это мог сказать? Покажи его всем пусть страна знает своих "героев"...

AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);

Работает как в mql5 так и в mql4

Можешь проверить кинув прикреплённый индикатор на график.
Файлы:
indTest.mq4  4 kb
 
Хотелось бы разработчиков мт4 услышать,а они молчат
 
Alexey Viktorov:

Чушь собачья. Какой идиот это мог сказать? Покажи его всем пусть страна знает своих "героев"...

AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);

Работает как в mql5 так и в mql4

Напишите код если всё так просто,даю 20$/добавлю в код.базу,вы будите автор
 
И тишина.....
 
stsmotor2:
И тишина.....

Аа... Я уже написал пример и дополнил свой предыдущий код. Можешь проверить.

Что касается индикатора, желательно конкретно ссылку на ТЗ во фрилансе.

Вот что показывает


 

Скрин чувак ты хоть скрин сделай....Задание простое

Индикатор эквити для тестера,по результатам тестера выдает (как вариант)в виде линии которая показывает положение эквити в момент жизни ордеров 

[Удален]  

Есть статья на эту тему:

https://www.mql5.com/ru/articles/1487 

Визуализация тестирования. Графики состояния счета.
Визуализация тестирования. Графики состояния счета.
  • 2007.07.06
  • Andrey Khatimlianskii
  • www.mql5.com
Погрузитесь в процесс тестирования с графиками, отображающими состояние счета - теперь вся необходимая информация всегда на виду!
 
stsmotor2:

Скрин чувак ты хоть скрин сделай....Задание простое

Индикатор эквити для тестера,по результатам тестера выдает (как вариант)в виде линии которая показывает положение эквити в момент жизни ордеров 

Слушай, мне всего 62 года, я в чуваки пока ещё не гожусь.

Я говорил о том что в индикаторе эквити  получить никаких проблем не составляет. Всё остальное дело техники. Если реальное состояние - это один вариант, если эквити по истории ордеров, так это совсем другой вариант и стоить будет далеко не 20$.

 

В 62 года я бы на рыбалку ходил,да с внуками сидел...а не перед монитором

Код так и не кто не смог сделать

Разработчики так и не ответили...

Зашибись... 

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