MetaTrader 5 тестер ?
- Работа с файлами?
- А есть ли у Вас тактика разруливания лока?
- Хочу поделиться ссылкой
Времечко доброго. Будьте так любезны расскажите как установит размер спреда в мт5 тестере стратегий. Рынок закрыт и спред не корректный.
На ohlc минут спред в истории такой, какой хватило брокеру совести поставить, иногда это среднее значение за период, иногда минимальное, когда как.
Спасибо. Значит указать спред в ручную ни как.
Времечко доброго. Будьте так любезны расскажите как установит размер спреда в мт5 тестере стратегий. Рынок закрыт и спред не корректный.
В тестере стратегий (в визуальном режиме) отобразите окно "Обзор рынка" (меню "Вид" - "Обзор рынка") и укажите отображать столбец "Spread" - теперь Вы сможете увидеть, как изменяется спред в зависимости от времени:
Вот только зачем спред, если всегда можно получить текущие цены Bid и Ask?
В тестере стратегий (в визуальном режиме) отобразите окно "Обзор рынка" (меню "Вид" - "Обзор рынка") и укажите отображать столбец "Spread" - теперь Вы сможете увидеть, как изменяется спред в зависимости от времени:
Вот только зачем спред, если всегда можно получить текущие цены Bid и Ask?
Для отмизации советника нужно знать размер спреда что бы вычислить стоп лосс.
Я повторю вопрос: "Вот только зачем спред, если всегда можно получить текущие цены Bid и Ask? " Что именно Вы такого высчитываете сложного? Покажите, пожалуйста код получения стоп0лосса.
Человек посмотрел в обзор рынка, узрел там страшные спреды на закрытии рынка, подумал по аналогии с МТ4 что в тестере будет использован именно этот спред. Захотел в тестере МТ5 установить нужный (по его мнению), а подходящей настройки не нашёл. Он, видать, и знать не знал, что в отличии от МТ4 в MT5 есть история ask и bid. Что ж тут непонятного, режим "телепат" у Вас должен быть включен постоянно, выжмодератор.
А я подсказал уже человеку, что история спреда в MT5 есть, но нужно учитывать, что на OHLC минут спред не всегда может быть тем, чем ожидается (я вот например ожидаю увидеть средний спред за минуту), поэтому если необходимо наличие точных значений ask и bid (читаем - спред), то нужно запускать советник в режиме реальных тиков.
Я повторю вопрос: "Вот только зачем спред, если всегда можно получить текущие цены Bid и Ask? " Что именно Вы такого высчитываете сложного? Покажите, пожалуйста код получения стоп0лосса.
Стоп лосс устанавливается в ручную. его значение равно стоп уровень +спред или при стоп уровне 0 спред*3 .
И какие трудности? Вычисляйте у себя внутри программы, перед указанием уровня StopLoss, этот "спред" как Ask-Bid. В чём проблема-то?
В тестере MetaTrader 5 спред НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, как в архаичных версиях, спред в тестере MetaTrader 5 берётся реальный. Для этого смотрите, я уже показывал:
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Vladimir Karputov, 2017.01.15 14:54
В тестере стратегий (в визуальном режиме) отобразите окно "Обзор рынка" (меню "Вид" - "Обзор рынка") и укажите отображать столбец "Spread" - теперь Вы сможете увидеть, как изменяется спред в зависимости от времени:
Вот только зачем спред, если всегда можно получить текущие цены Bid и Ask?
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