Market closed - страница 11
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Уважаемые разработчики!
Сколько ещё это безобразие будет продолжаться?
Да, Бог с ним, мировым, мы же торгуем на Московской Бирже, по её времени,
а виноват не брокер, а разработчики, потому что любая котировка, приходящая с Биржи,
обладает временем, следовательно время последней известной котировки и должно быть
известным временем биржи (НЕ СЕРВЕРА) и ТЕРМИНАЛА
TimeCurrent
TimeCurrent, возвращает время СЕРВЕРА, а не БИРЖИ!
Отсюда, вероятно, "и ноги растут".
С большей долей вероятности вы торгуете не напрямую с биржей, а через брокера-посредника. Кухни используют любые средства чтобы заработать, сами снимают стопы, кратно завышают спреды, затормаживает отправку данных и т.д., вероятно ваши трудности шифруются у вашего брокера.
Эта ветка о торговле на БИРЖЕ, а не в ДЦ! Биржевой доступ предоставляет БРОКЕР (не путать с ДЦ) "Открытие".
Уважаемые разработчики!
Сколько ещё это безобразие будет продолжаться?
Может на самом деле закрыт был?
Может на самом деле закрыт был?
Если было разшиоение лимитов, то сам терминал не должен отправлять команды,
возвращая в кодах возврата что-то CHANGE_LIMITS.
Много раз писал уже, что ВСЯ необходимия информация для торговли на ФОРТС
уже давно пранслируется САМОЙ биржей. Разработчикам даже думать ниочем не нужно,
просто транслируй эти данные в терминал и ВСЁ!
Если было разшиоение лимитов, то сам терминал не должен отправлять команды,
возвращая в кодах возврата что-то CHANGE_LIMITS.
Много раз писал уже, что ВСЯ необходимия информация для торговли на ФОРТС
уже давно пранслируется САМОЙ биржей. Разработчикам даже думать ниочем не нужно,
просто транслируй эти данные в терминал и ВСЁ!
Согласен, МТ5 позиционирует себя как платформа для автоторговли.
Но на сей момент получается, что нужно смотреть еще и бестолковые новости не имея возможности учитывать их в советнике.
ФОРЕКС ЭТО СУДЬБА!
Вот же, даже подробная инструкция есть, что происходит во время изменения лимитов!
4 года не исправляется...Периодически возникает эта ошибка.
Приехали...
https://www.mql5.com/ru/forum/366203/page14#comment_22094983
По прежнему рынок закрыт!
2022.03.09 17:01:18.670 Trades 'ххххх': sell limit 1 GOLD-9.22 at 2113.9 2022.03.09 17:01:18.676 Trades 'ххххх': accepted sell limit 1 GOLD-9.22 at 2113.9 2022.03.09 17:01:18.678 Trades 'ххххх': failed sell limit 1 GOLD-9.22 at 2113.9 [Market closed]