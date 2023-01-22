Market closed - страница 11

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Уважаемые разработчики!

Сколько ещё это безобразие будет продолжаться?

2018.07.02 13:20:28.636 Trades  'ххххх': failed buy limit 1.00 CL-8.18 at 67.80 [Market closed]
2018.07.02 13:20:28.636 Trades  'ххххх': cancel order #90327082 sell limit 1.00 CL-8.18 at 75.48
2018.07.02 13:20:28.636 Trades  'ххххх': failed modify order #90327082 sell limit 1.00 CL-8.18 at 75.48 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 75.46, sl: 0.00 tp: 0.00 [Market closed]
[Удален]  
prostotrader:

Да, Бог с ним, мировым, мы же торгуем на Московской Бирже, по её времени,

а виноват не брокер, а разработчики, потому что любая котировка, приходящая с Биржи,

обладает временем, следовательно время последней известной котировки и должно быть

известным временем биржи (НЕ СЕРВЕРА) и ТЕРМИНАЛА

 TimeCurrent

Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов.


 TimeCurrent, возвращает время СЕРВЕРА, а не БИРЖИ!

Отсюда, вероятно, "и ноги растут". 

С большей долей вероятности вы торгуете не напрямую с биржей, а через брокера-посредника. Кухни используют любые средства чтобы заработать, сами снимают стопы, кратно завышают спреды, затормаживает отправку данных и т.д., вероятно ваши трудности шифруются у вашего брокера.
 
ovak77:
С большей долей вероятности вы торгуете не напрямую с биржей, а через брокера-посредника. Кухни используют любые средства чтобы заработать, сами снимают стопы, кратно завышают спреды, затормаживает отправку данных и т.д., вероятно ваши трудности шифруются у вашего брокера.

Эта ветка о торговле на БИРЖЕ, а не в ДЦ! Биржевой доступ предоставляет БРОКЕР (не путать с ДЦ) "Открытие". 

 
prostotrader:

Уважаемые разработчики!

Сколько ещё это безобразие будет продолжаться?

Может на самом деле закрыт был?

 
Sergey Chalyshev:

Может на самом деле закрыт был?

Если было разшиоение лимитов, то сам терминал не должен отправлять команды,

возвращая в кодах возврата что-то CHANGE_LIMITS.

Много раз писал уже, что ВСЯ необходимия информация для торговли на ФОРТС 

уже давно пранслируется САМОЙ биржей. Разработчикам даже думать ниочем не нужно,

просто транслируй эти данные в терминал и ВСЁ! 

 
prostotrader:

Если было разшиоение лимитов, то сам терминал не должен отправлять команды,

возвращая в кодах возврата что-то CHANGE_LIMITS.

Много раз писал уже, что ВСЯ необходимия информация для торговли на ФОРТС 

уже давно пранслируется САМОЙ биржей. Разработчикам даже думать ниочем не нужно,

просто транслируй эти данные в терминал и ВСЁ! 

Согласен, МТ5 позиционирует себя как платформа для автоторговли. 

Но на сей момент получается, что нужно смотреть еще и бестолковые новости не имея возможности учитывать их в советнике.

ФОРЕКС ЭТО СУДЬБА!

 

Вот же, даже подробная инструкция есть, что происходит во время изменения лимитов!


 

4 года не исправляется...

2021.04.27 11:35:52.303 Trades  'ххххх': buy limit 1 MAGN-9.21 at 61851
2021.04.27 11:35:52.309 Trades  'ххххх': accepted buy limit 1 MAGN-9.21 at 61851
2021.04.27 11:35:52.310 Trades  'ххххх': failed buy limit 1 MAGN-9.21 at 61851 [Market closed]
Периодически возникает эта ошибка.
 

Приехали...

https://www.mql5.com/ru/forum/366203/page14#comment_22094983

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2875: Улучшения и исправления
  • 2021.04.26
  • www.mql5.com
В пятницу 2 апреля 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

По прежнему рынок закрыт!

2022.03.09 17:01:18.670 Trades  'ххххх': sell limit 1 GOLD-9.22 at 2113.9
2022.03.09 17:01:18.676 Trades  'ххххх': accepted sell limit 1 GOLD-9.22 at 2113.9
2022.03.09 17:01:18.678 Trades  'ххххх': failed sell limit 1 GOLD-9.22 at 2113.9 [Market closed]
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