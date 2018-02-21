О запаздывании скользящих средних
Горе от ума. Просто прикрепите на график SMA и EMA с одинаковым периодом и посмотрите.
Говорят, что значения EMA "ближе" к последним курсам, чем SMA. Задумался, стал считать. В формулах ниже целое число n одинаковое, q=(n-1)/n - знаменатель геометрической прогрессии:
SMA=(X1+X2+...+Xn)/n; веса точек одинаковы и равны 1/n.
EMAслед=EMAпред + (Xслед - EMAпред)/n = Xслед/n + EMAпред*(n-1)/n = (1/n) (X1+X2*q+X3*q^2+X4*q^3+...); веса точек с каждым шагом уменьшаются 1/n q/n q^2/n q^3/n ...
Запаздывание, или центр масс весов (при линейном росте X - точка, где значение Xi равно значению скользящей средней), для SMA где-то посередине учитываемых точек, около n/2. Покувыркавшись с вычислением суммы бесконечного ряда слагаемых вида i*q^i, нашел, что для EMA запаздывание равно n. В два раза больше, чем у SMA.
Если кто занимался вопросом, подскажите, так ли это? Или я где-то ошибся...
SMA - обычный КИХ фильтр, можно посмотреть в сырцы, правда, они очень веселые )) \MQL5\Include\MovingAverages.mqh
Для SMA приводится фильтрация блока данных с линейными коэффициентами, простое усреднение
{
//---
double result=0.0;
//--- check position
if(position>=period-1 && period>0)
{
//--- calculate value
for(int i=0;i<period;i++) result+=price[position-i];
result/=period;
}
//---
return(result);
А для EMA почему-то только одного семпла
//| Exponential Moving Average |
//+------------------------------------------------------------------+
double ExponentialMA(const int position,const int period,const double prev_value,const double &price[])
{
//---
double result=0.0;
//--- calculate value
if(period>0)
{
double pr=2.0/(period+1.0);
result=price[position]*pr+prev_value*(1-pr);
}
//---
return(result);
}
***
ключевое название переменной prev_value
это и есть фильтр с обратной связью - IIR
Кстати, я пользуюсь Яндекс браузером, у него есть примочка, которая ищет то ли в Вики, то ли еще где... но находит вот такие начальные данные, надо щелкнуть по подчеркнутому слову. Рекомендую, удобно.
Горе от ума. Просто прикрепите на график SMA и EMA с одинаковым периодом и посмотрите.
Прикрепил. Скриншот прилагаю. Вывод обратен моему, показанный метатрейдером EMA на движениях опережает SMA, хоть и незначительно. Параметр "период" указан 14 обеим средним. Уже это вызывает подозрение, по справке параметром должен быть не период, а "доля использования значения цен". По совету Alexey Volchanskiy смотрю "сырцы" для MT4.
result=price[position]*pr+prev_value*(1-pr);
Там такой же, как в MT5, фокус с периодом, он принудительно делится на два внутри вычисляющей части. Это ополовинивание параметра нигде в справке не отражено, но, поскольку совпадает с моей оценкой, думаю, является подтверждением расчета центров масс. При одинаковых n у EMA он находится не в точке n/2, а в точке n. Слова о лучшем учете последних курсов оказались легендой. Веса-то у них действительно растут с приближением к последней точке, но в целом бесконечный хвост все же оттягивает центр масс назад, запаздывание растет.
Если кто занимался вопросом, подскажите, так ли это? Или я где-то ошибся...
уже есть куча модификаций стандартной МА: AMA, Trix, JMA и тд выбирайте любой
тут подробнее https://www.mql5.com/ru/articles/1450
- 2007.01.24
- Nikolay Kositsin
- www.mql5.com
... "доля использования значения цен"...
Удивительно, столько ответов, и ни одного на заданный вопрос: "так ли это?".
Вообще никого никогда не интересовало запаздывание скользящих средних, выходит...
Удивительно, столько ответов, и ни одного на заданный вопрос: "так ли это?".
...
Удивительно, столько ответов, и ни одного на заданный вопрос: "так ли это?".
Вообще никого никогда не интересовало запаздывание скользящих средних, выходит...
А если они не запаздывают, а просто вы производите вычисления с заданной вами глубиной (периодом)?
Как же не запаздывают. Я рассматривал самую грубую модель тренда, линейный рост курса X каждый шаг на величину dX, Xi=X0+i*dX. Посчитайте, простая скользящая средняя, учитывающая 11 точек (10 шагов), будет стабильно идти ниже курса на 5*dx, то есть постоянно отставать на 5 шагов. А экспоненциальная, по моим подсчетам, тоже пойдет ниже курса, но отставать будет на 10 точек. Поскольку мой вывод противоречит известным словам о том, что EMA лучше учитывает последние изменения, я и задал вопрос. Раньше меня это не интересовало, но сейчас потребовалось знать наверняка. Терминал меня удивил, под видом двух средних с n=14 он показал одну с n=14, другую с n=7. Ничем не помог.
Рекомендовали статью https://www.mql5.com/ru/articles/1450 "...алгоритмы усреднения с минимальным лагом...", прочитал, но сами лаги (запаздывания) в ней и не вычисляются, и не сравниваются. Опять ничего подходящего.
Придется, наверное, моделировать линейный тренд, SMA, EMA в электронных таблицах и проверять самому. Жаль. Так хотелось получить ссылку на источник, где центры масс весов скользящих средних разного вида давно подсчитаны и проверены. В одиночку и ошибиться недолго.
- 2007.01.24
- Nikolay Kositsin
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Говорят, что значения EMA "ближе" к последним курсам, чем SMA. Задумался, стал считать. В формулах ниже целое число n одинаковое, q=(n-1)/n - знаменатель геометрической прогрессии:
SMA=(X1+X2+...+Xn)/n; веса точек одинаковы и равны 1/n.
EMAслед=EMAпред + (Xслед - EMAпред)/n = Xслед/n + EMAпред*(n-1)/n = (1/n) (X1+X2*q+X3*q^2+X4*q^3+...); веса точек с каждым шагом уменьшаются 1/n q/n q^2/n q^3/n ...
Запаздывание, или центр масс весов (при линейном росте X - точка, где значение Xi равно значению скользящей средней), для SMA где-то посередине учитываемых точек, около n/2. Покувыркавшись с вычислением суммы бесконечного ряда слагаемых вида i*q^i, нашел, что для EMA запаздывание равно n. В два раза больше, чем у SMA.
Если кто занимался вопросом, подскажите, так ли это? Или я где-то ошибся...