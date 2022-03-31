Пример MQL5. Простой советник. Проверка размера бара. Покупка/продажа - страница 5
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Отличный пример, спасибо!
Подскажите, вот при создании шаблона советника, там стандартно есть 3 обработчика событий:
1. OnInit(),
2. OnDeninit()
3. OnTick().
Что они означают? что в каждом из них указывается?
Подскажите, вот при создании шаблона советника, там стандартно есть 3 обработчика событий:
1. OnInit(),
2. OnDeninit()
3. OnTick().
Что они означают? что в каждом из них указывается?
По всем функциям можно получить справку. Поиск в справке на сайте:
в открывшемся поисковом окне вводим нужное слово и нажимаем "Enter":
в открывшемся поиске выбираем раздел "Документация" (шаг 1) и там уже есть тема "Функции обработки событий" (шаг 2):
А вот и сама справка:
OnInit
Функция OnInit() является обработчиком событияInit. Может иметь типvoidилиint, параметров не имеет:
void OnInit();
Событие Init генерируется сразу после загрузки эксперта или индикатора, для скриптов это событие не генерируется. Функция OnInit() используется для инициализации. Если OnInit() имеет возвращаемое значение типа int, то ненулевой код возврата означает неудачную инициализацию и генерирует событиеDeinitс кодом причины деинициализацииREASON_INITFAILED.
OnDeinit
Функция OnDeinit() вызывается при деинициализации и является обработчиком события Deinit. Должна быть объявлена с типом void и иметь один параметр типа const int , который содержит код причины деинициализации. Если объявлен иной тип, компилятор выдаст предупреждение, но функция вызываться не будет. Для скриптов событие Deinit не генерируется и поэтому использовать в скриптах функцию OnDeinit() нельзя.
OnTick
Событие NewTick генерируется только для экспертов при поступлении нового тика по символу, к графику которого прикреплен эксперт. Функцию OnTick() бесполезно определять в пользовательском индикаторе или скрипте, поскольку событие NewTick для них не генерируется.
Просто шикарная тема для начинающих!
Автору - БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Добрый день!
Было бы неплохо если автор продолжил таким же простым способом писать, включив в примеры другие классы из Стандартной Библиотеки (Arrays, Indicators...). Довольно долгое время занимает искать где-то в кодовых базах или в статьях примеры того, как реализована Стандартная Библиотека, и во многих примерах вместо классов Стандартной Библиотеки пишутся свои классы. В этой ветке очень легко читать и понимать реализацию включениее класса из Стандартной Библиотеки.