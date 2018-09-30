Подскажите прибыльный советник. - страница 4
Почти по той же ссылке (в той же ветке) нашел интересную фразу:
Знаешь ли ты, что многие ПЛ платят брокерам за слитые их трейдерами депозиты? Теперь знаешь. Или что ПЛ могут сами кинуть брокера и кидают регулярно?
Здесь на форуме, наверно, 90% либо ищут прибыльный советник, либо пытаются такой создать. А те, кто уже имеют таковые, вряд ли ими поделятся.)
Многие делятся своими советниками, это не так уж и страшно как многие считают, что если прибыльный советник попадет в сеть то форекс обрушится, ничего подобного, советник это всего-то программа, а вот работать с ней могут единицы, именно у них этот самый советник и приносит прибыль, а у других он будет валится по одной причине, что не работают с ним, а просто запустив ждут чуда.
Если есть интерес относительно хорошего советника ПИШИТЕ в личку, дам ссылку на некоторые из подобных советников которые торгуют и очень хорошо.
Не думайте, что у меня есть фактические данные по выводу/невыводу на контрагентов. Я лишь рассуждаю. О соотношении этих способов работы гуглите "a-book и b-book". Перебирать ДЦ, где в клиентских соглашениях явно указано право компании торговать с клиентом "от себя", думаю, здесь не место. Однако в клиентских соглашениях ни разу не встречал, что ДЦ запрещено это делать. Одно дело рекламные лозунги, другое дело договорной документ.
О прямом интересе. Разве прибыль "кухни" не растет с количеством сделок и их объемами?
"Заинтересованность в прибыли трейдеров" - давайте, посмотрим дальше. Раз ДЦ не оплачивает эту прибыль, ее оплачивает контрагент. Для которого сам ДЦ является клиентом. Как долго контрагент будет продолжать договорные отношения с ДЦ-клиентом, который систематически наносит ему убытки вместо заработка? Я не знаю. Варианты ответов: пока сам не обанкротится, месяц, неделю...
Разрешите встречный вопрос. А нам какая разница, варятся наши сделки в кухне самого ДЦ или же доходят до кухни, созданной банком? Или многими участниками (Currenex, ECN-ы)?
Заинтересовался сам, стал искать "спекулируют ли банки на Форекс", на http://forum.tradervader.net/threads/osnovy-foreksa.298/ нашел свежее, сентябрь 2016, сообщение. Очень обширное, и как раз об устройстве форекс, розничного форекс, - в общем, как раз по вашему вопросу.
Расшифруйте поподробней пожалуйста ,вот почитал по ссылке вашей - Чтобы МТ4 стал реальным терминалом, нужен мост - специальное приложение, обеспечивающее "связность" брокера с ECN. Эти мосты брокеры пишут под себя либо покупают готовые. Мост позволяет брокеру хеджировать сделку. Ты открыл позицию, брокер открыл аналогичную у ПЛ (поставщика ликвидности). При этом ПЛ именно про тебя ничего не знает. Хедж всегда открывается строго от брокера. Все, что видит ПЛ - такое-то юр. лицо (а это и будет твой брокер) открыл у него такую-то позицию. Лично "тебя" там нет. Ты всегда открываешь позицию против брокера.
Что касается, МТ5, по умолчанию - биржевой терминал и заточен под биржи типа CME и западных брокеров. Однако и для него требуются плагины. МТ4 брокерам же приходится "допиливать" с нуля , с большими страданиями.
Нужен мост ,однако для МТ5 нужны плагины ,бла,бла,бла - Ну давайте теперь вместе посмеёмся ,дальше даже читать не стал .....
Не читайте, раз не интересно. Метаквотес сразу дает объявление, как только сумеет подключить MT5 к новой бирже. Для этого и нужны плагины. Иначе никак. Но так не только для бирж. "Мосты" (bridges, шлюзы) нужны для обмена данными между программами, в частности, между серверами MT и системами ECN, Currenex, другими поставщиками ликвидности, а также ДЦ - контрагентами, если они работают не на MT. Протоколы обмена меняются со временем, и их стыковку приходится переделывать. Отечественные ММВБ-РТС не так давно перешли на шлюз Plaza II, и, естественно, брокеры, работающие с ними, тоже переходили на него.
Для моего интереса в процитированном вами тексте главное то, что в адрес ПЛ идут агрегированные заявки, где меня лично уже не видно. Это, в частности, означает, что торговать прибыльно один клиент может, но так, чтобы общий поток заказов от этого ДЦ оставался убыточным. Мелкими лотами. Иначе поток от этого ДЦ к ПЛ окажется "токсичным", связка ПЛ-ДЦ станет невыгодной для ПЛ, дальше вас быстро вычислят и ДЦ примет свои адекватные меры (задержки, проскальзывания, реквоты, рисованые шпильки, отмена прибыльных сделок, невыплата прибыли, просто расторжение отношений).
А к теме это относится тоже понятно как. Если прибыльно будут торговать много клиентов ДЦ, то и общий поток заявок в ПЛ станет прибыльным, торговые условия ухудшат.
Советники есть и таких которые зарабатывают много, вот только горе трейдеров так же много и у большинства просто жадность, хочется здесь и сейчас и как можно больше, вот и сливают на ровном месте.
Вот мой советник и его показатель, если есть интерес пишите в личку пообщаемся
Стейтмент с реала есть ?
И вобще, хочу советник с одной большой кнопкой "рубить бабло".
Полуавтоматы не интересуют. Вмешательство человека должно быть исключено.)
Какой "полуавтомат" ?
Один раз нажал на кнопку - и глядишь на увеличивающийся депозит.
Ну, еще могут быть галочки "рубить адски много" и "рубить, даже когда рынок закрыт".
И - все, никаких "полуавтоматов".
Хотя, конечно, кнопки-то нажимать надо... Ну, автора такого советника попросите, чтобы он сам нажал на кнопку.