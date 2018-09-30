Подскажите прибыльный советник.
Приветствую.
Перебирал советников в CodeBase, но при тестировании оказывалось что или постепенно сливают или до какого-то момента торгуют прибыльно но потом сливают все разом.
В CodeBase врядли будут прибыльные, а вот в Маркете можно найти
https://www.mql5.com/ru/market
- www.mql5.com
Вот хотел спросить про не "робота-сливатора", а лучше нескольких. Ну если жаба не душит, конечно.
Смотри в сигналах!
Приветствую.
Перебирал советников в CodeBase, но при тестировании оказывалось что или постепенно сливают или до какого-то момента торгуют прибыльно но потом сливают все разом.
Вот хотел спросить про не "робота-сливатора", а лучше нескольких. Ну если жаба не душит, конечно.
Я, со своей стороны, в ответ, как найду или соберу (сейчас в процессе обучения) что-нибудь толковое - обязательно поделюсь.
Смотри в сигналах!
Банковский депозит. Если надо несколько роботов - то в нескольких банках. Практически гарантированная прибыль каждый год. Причем, вобще за этим советником не надо следить, не надо настраивать, не надо заботиться. Только знай себе снимай бабло, которое он рубит. Пусть немного, но зато - без забот-хлопот-настроек...
Видимо вы совсем ничего про банки не знаете, если такое пишите. Банки они как грибы после дождя: сначала растут, а потом их срезают. Вероятность потери крайне высока. При сменах власти, деньги почти всегда пропадают. Это я уже не говорю о том, что у нас в стране инфляция в разы больше реальной прибыли со сбережения в банке.
Да, с банками есть такое - риски невозврата, прибыльность символическая.
Но давайте по теме, пожалста.
Прибыльных советников много, только надо с ними уметь работать, ведь не секрет, что каждый советник имеет свой характер, так и трейдер подбирает под себя свою стратегию, кому-то надо каждую минуту совершать сделки, а кому-то достаточно и раз в месяц.
[ССЫЛКИ УДАЛЕНЫ МОДЕРАТОРОМ]
Видимо вы совсем ничего про банки не знаете, если такое пишите. Банки они как грибы после дождя: сначала растут, а потом их срезают. Вероятность потери крайне высока. При сменах власти, деньги почти всегда пропадают. Это я уже не говорю о том, что у нас в стране инфляция в разы больше реальной прибыли со сбережения в банке.
Приветствую.
Перебирал советников в CodeBase, но при тестировании оказывалось что или постепенно сливают или до какого-то момента торгуют прибыльно но потом сливают все разом.
Вот хотел спросить про не "робота-сливатора", а лучше нескольких. Ну если жаба не душит, конечно.
Я, со своей стороны, в ответ, как найду или соберу (сейчас в процессе обучения) что-нибудь толковое - обязательно поделюсь.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Приветствую.
Перебирал советников в CodeBase, но при тестировании оказывалось что или постепенно сливают или до какого-то момента торгуют прибыльно но потом сливают все разом.
Вот хотел спросить про не "робота-сливатора", а лучше нескольких. Ну если жаба не душит, конечно.
Я, со своей стороны, в ответ, как найду или соберу (сейчас в процессе обучения) что-нибудь толковое - обязательно поделюсь.