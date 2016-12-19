Оно есть, для инвесторов.
Вы сами не заметили, что рост баланса произошел только на отдельном его участке, а дальше застой?
Что то не впечатляет.
Застой смотрите в цифрах, на площадке есть ограничение в размере лота. (см. мат. ожидание, процент выигравших позиций и проигравших.)
негативный период с середины августа до конца ноября., бывали и еще провалы, тем не менее система всегда выходит вверх.
см. график внимательней, т.к. платформа рисует не линейный график, чтобы уместить визуально данные.
Конечно есть у эксперта особенности, отношение к риску/прибыли. Но если задать входные параметры исходя из располагаемых средств, он покажет тот же график.
реал за август, с 500 до 2800, не удачно, линия прижата к доллару, ожиданиями ставки ФРС, однонаправленная волатильность.
В общем как работает эксперт, переговоры только с серьезными людьми. Те кто хочет с 500 стать лимонионерами.... не получится...
Тем не менее в процентом соотношении при правильном расчете показывает более 100% годовых.
Эксперт не продается, не сдается в аренду и т.д.
Эксперт работает только на М5, только E/U, и только с NPBFX.
Остальные кухни имеют ограничения по многим параметрам, и на них вообще не проходит.
Спасибо.
Это вообще не повод для оценки качества торговли
4 настраиваемых параметра - наверно свехоптимизированный советник, хоть бы проскальзывание в настройки вынесли и ограничение по спреду, а красивый график мы вам и так нарисуем, результат тестера обычно принимаем за 100% как лучший из возможных, а на реале если получим 50-70% соответствия уже хорошо, многие системы и этого не могут, для прикола вот картиночка
Да, конечно в реале немного по другому, здесь моделирование по тикам, но советник торгует по барам.
Можно еще пару параметров вывести, заложены внутри как константа, они могут кардинально менять поведение советника.
Я же уже ответил.....
Те кто хочет с 500 стать лимонионерами.... не получится...
Обсуждение. Есть некоторые особенности.
Обсуждаю серьезные предложения.
на графике из 500 делаются лимоны.... но в данном случае была конъюнктура ранка.
тем не менее при определенных условиях эксперт работает и не сливает.