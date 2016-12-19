Оно есть, для инвесторов.

Новый комментарий
 

Обсуждение. Есть некоторые особенности.

Обсуждаю серьезные предложения.

на графике из 500 делаются лимоны.... но в данном случае была конъюнктура ранка.

тем не менее при определенных условиях эксперт работает и не сливает. 

 

1234

 

Хотел прикрепить еще файлы, система не дает...

 
Ну и традиционный вопрос - где отчёты с реала? Тестер все могут, даже лучше )))
 

Вы сами не заметили, что рост баланса произошел только на отдельном его участке, а дальше застой?

Что то не впечатляет.

 
Я бы не стал торговать такой системой
 

Застой смотрите в цифрах, на площадке есть ограничение в размере лота. (см. мат. ожидание, процент выигравших позиций и проигравших.)

негативный период с середины августа до конца ноября., бывали и еще провалы, тем не менее система всегда выходит вверх.

см. график внимательней, т.к. платформа рисует не линейный график, чтобы уместить визуально данные. 

Конечно есть у эксперта особенности, отношение к риску/прибыли. Но  если задать входные параметры исходя из располагаемых средств, он покажет тот же график.

реал за август, с 500 до 2800, не удачно, линия прижата к доллару, ожиданиями ставки ФРС, однонаправленная волатильность.

В общем как  работает эксперт,  переговоры только с серьезными людьми. Те кто хочет с 500 стать лимонионерами.... не получится...

 

Тем не менее в процентом соотношении при правильном расчете показывает более 100% годовых.

Эксперт не продается, не сдается в аренду и т.д. 

 

Эксперт работает только на М5, только E/U, и только с NPBFX.

Остальные кухни  имеют ограничения по многим параметрам, и на них вообще не проходит.

 

Спасибо. 

 
reliktbk:

Застой смотрите в цифрах, на площадке есть ограничение в размере лота. (см. мат. ожидание, процент выигравших позиций и проигравших.)

негативный период с середины августа до конца ноября., бывали и еще провалы, тем не менее система всегда выходит вверх.

см. график внимательней, т.к. платформа рисует не линейный график, чтобы уместить визуально данные. 

Конечно есть у эксперта особенности, отношение к риску/прибыли. Но  если задать входные параметры исходя из располагаемых средств, он покажет тот же график.

реал за август, с 500 до 2800, не удачно, линия прижата к доллару, ожиданиями ставки ФРС, однонаправленная волатильность.

В общем как  работает эксперт,  переговоры только с серьезными людьми. Те кто хочет с 500 стать лимонионерами.... не получится...

 

Тем не менее в процентом соотношении при правильном расчете показывает более 100% годовых.

Эксперт не продается, не сдается в аренду и т.д. 

 

Эксперт работает только на М5, только E/U, и только с NPBFX.

Остальные кухни  имеют ограничения по многим параметрам, и на них вообще не проходит.

 

Спасибо. 

Это вообще не повод для оценки качества торговли

 

4 настраиваемых параметра - наверно свехоптимизированный советник, хоть бы проскальзывание в настройки вынесли и ограничение по спреду, а красивый график мы вам и так нарисуем, результат тестера обычно принимаем за 100% как лучший из возможных, а на реале если получим 50-70% соответствия уже хорошо, многие системы и этого не могут, для прикола вот картиночка

146% верь мне

 

Да, конечно в реале немного по другому, здесь моделирование по тикам, но советник торгует по барам.

Можно еще пару параметров вывести, заложены внутри как константа, они могут кардинально менять поведение советника. 

 
 

Я же уже ответил.....

Те кто хочет с 500 стать лимонионерами.... не получится... 

12
Новый комментарий