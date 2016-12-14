Кто когда родился ?

  • 28% (13)
  • 4% (2)
  • 11% (5)
  • 9% (4)
  • 48% (22)
Всего проголосовало: 46
 

Все кто родился после 1970 года, может на графике цены EURUSD H1 отследить дату своего рождения, и определить какое движение цены было в этот момент.

Пример:


 
Как вам удалось так неудачно картинку вставить без увеличения? Ничего же не видно.
 
Хаха,  я думал щас будут годы.. 
Оказалось все на много интереснее..
Я даже не задумывался, надо бы глянуть)

 

Курс доллара к рублю с 1792 если кому надо.

Файлы:
kcyx_w_1792_meeq.zip  11 kb
 

Надо такие опросы помещать в раздел "Интересное и юмор".

 

Например придумал вот что ( но к сожалению нет времени, чтобы осуществить):

   Записать звучание всех нот разных инструментов и привязать эти инструменты к разным парам.  И по приходу тика, в зависимости от значения цен и их скорости прозвучать соответствующую ноту соответствующего инструмента.

И это будет музыка Форекса.    Даже  можно организовать конкурсы. 

 

P.S.  Помните, что это впервые придумал я :)

 
От такой музыки жена из дома сбежит. А следом кошка, клопы и тараканы )) Патентуйте, как средство от жены и тараканов ))
 
Это же будет не беспорядочное звучание как попало, а по специальному алгоритму.  Его также трудно создавать как и прибыльного эксперта.
 
Тогда это не будет звучание true forex )) Сейчас в инете много таких звуков выкладывают, типа, как звучат галактики, звуки океана и т.д. Но там единственная коррекция - перенос спектра в слышимую человеком область, возможно, ускорение или замедление звука,  больше ничего не трогают.
 
А про MIDI и синтезатор встроенный во все звуковые карты не слышали?
 
 Я сам еще 1978 году собрал схему синтезатора "Фаэми", и еще на GW Basic написал мелодию "Ламбада".  Так что все слышал.

Просто  надо иметь звучание всех нот в виде wav файла, чтобы их можно было прозвучать с помощью PlaySound

