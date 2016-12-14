Кто когда родился ?
Курс доллара к рублю с 1792 если кому надо.
Надо такие опросы помещать в раздел "Интересное и юмор".
Например придумал вот что ( но к сожалению нет времени, чтобы осуществить):
Записать звучание всех нот разных инструментов и привязать эти инструменты к разным парам. И по приходу тика, в зависимости от значения цен и их скорости прозвучать соответствующую ноту соответствующего инструмента.
И это будет музыка Форекса. Даже можно организовать конкурсы.
P.S. Помните, что это впервые придумал я :)
От такой музыки жена из дома сбежит. А следом кошка, клопы и тараканы ))
Это же будет не беспорядочное звучание как попало, а по специальному алгоритму. Его также трудно создавать как и прибыльного эксперта.
А про MIDI и синтезатор встроенный во все звуковые карты не слышали?
Я сам еще 1978 году собрал схему синтезатора "Фаэми", и еще на GW Basic написал мелодию "Ламбада". Так что все слышал.
Просто надо иметь звучание всех нот в виде wav файла, чтобы их можно было прозвучать с помощью PlaySound.
