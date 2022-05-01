Вот что можно сделать с OpenCL прямо в терминале MetaTrader 5 без всяких DLL - страница 7
при попытке запуска скрипта сначало было так:
MG 0 21:04:59.052 Terminal OpenCL not found, install the latest OpenCL driver for better performance
PE 0 21:04:59.052 Scripts script Seascape (EURUSD,H1) removed
после чего с сайта http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
были скачаны последние драйверы на карту.
и сообщения в логе такие же как выше, при попытке запуска скрипта.
далее с сайта загружен Intel® SDK for OpenCL™ Applications for Windows* 2016
http://registrationcenter-download.intel.com/akdlm/irc_nas/vcp/11058/intel_sdk_for_opencl_setup_6.3.0.1904.exe
при очередной новой попытке запуска скрипта в логе следующее:
CQ 0 17:14:22.991 OpenCL Device #0: CPU Intel(R) Corporation Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz with OpenCL 2.1 (2 units, 2330 MHz, 4094 Mb, version 6.3.0.1904)
EP 0 17:14:23.661 Scripts script Seascape (EURUSD,H1) removed
в общем кто может знать в чем дело?
не удается чтоб заработал этот открытый хлор*
________________________
открытый хлор* - OpenCL
Измените код скрипта, вместо
попробуйте использовать следующую строку
У Вас, в списке OpenCL устройств, нет видеоадептеров!
Измените код скрипта, вместо
попробуйте использовать следующую строку
не помогло (
LD 0 18:10:50.116 OpenCL Device #0: CPU Intel(R) Corporation Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz with OpenCL 2.1 (2 units, 2330 MHz, 4094 Mb, version 6.3.0.1904)
RM 0 18:10:50.223 Scripts script Seascape (EURUSD,H1) removed
не помогло (
Есть ли ограничения для вычислений на CPU и GPU?
Как правило ограничение - память, и для GPU и для CPU.
Но можно сказать четко одно - для CPU код менее требователен к оптимизации чем под GPU, часто бывает так, что на CPU спокойно работает то, что на GPU даже запустится не может или быстро завершается ошибкой или падением видео-драйвера.
Откомпилируйте скрипт
Как правило ограничение - память, и для GPU и для CPU.
Но можно сказать четко одно - для CPU код менее требователен к оптимизации чем под GPU, часто бывает так, что на CPU спокойно работает то, что на GPU даже запустится не может или быстро завершается ошибкой или падением видео-драйвера.
OpenCL это очень хорошо, можно с помощью этой технологии очень быстро обучать нейронные сети, быстрее в сотни (тысячи) раз чем на обычном процессоре.
Это можно поправить так: найдите в скрипте эти строки -
" uint g=(uint)(res[1]*255);\r\n"
" uint r=(uint)(res[0]*255);\r\n"
и замените их на -
" uint g=(uint)(res.y*255);\r\n"
" uint r=(uint)(res.x*255);\r\n"
Спасибо!
Действительно заработало, но на "небе" рябь есть