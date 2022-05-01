Вот что можно сделать с OpenCL прямо в терминале MetaTrader 5 без всяких DLL - страница 7

Новый комментарий
 

при попытке запуска скрипта сначало было так:

NN      0       21:04:58.552    Scripts script Seascape (EURUSD,H1) loaded successfully
MG      0       21:04:59.052    Terminal        OpenCL not found, install the latest OpenCL driver for better performance
PE      0       21:04:59.052    Scripts script Seascape (EURUSD,H1) removed

после чего с сайта http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru

были скачаны последние драйверы на карту.

и сообщения в логе такие же как выше, при попытке запуска скрипта.

 

далее с сайта загружен Intel® SDK for OpenCL™ Applications for Windows* 2016

http://registrationcenter-download.intel.com/akdlm/irc_nas/vcp/11058/intel_sdk_for_opencl_setup_6.3.0.1904.exe

при очередной новой попытке запуска скрипта  в логе следующее:

RM      0       17:14:22.070    Scripts script Seascape (EURUSD,H1) loaded successfully
CQ      0       17:14:22.991    OpenCL  Device #0: CPU Intel(R) Corporation Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz with OpenCL 2.1 (2 units, 2330 MHz, 4094 Mb, version 6.3.0.1904)
EP      0       17:14:23.661    Scripts script Seascape (EURUSD,H1) removed

 в общем кто может знать в чем дело?




не удается чтоб заработал этот открытый хлор*


________________________

открытый хлор* - OpenCL

Загрузка драйверов NVIDIA
Загрузка драйверов NVIDIA
  • www.nvidia.ru
Optimal Driver for Enterprise (ODE) Most users select this choice for optimal stability and performance. It also offers ISV certification and long lifecycle support Quadro New Feature Driver (QNF...
 
У Вас, в списке OpenCL устройств, нет видеоадептеров!

Измените код скрипта, вместо

   if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)

попробуйте использовать следующую строку

   if((cl_ctx=CLContextCreate(CL_USE_ANY))==INVALID_HANDLE)
 
Ilyas:
У Вас, в списке OpenCL устройств, нет видеоадептеров!

Измените код скрипта, вместо

   if((cl_ctx=CLContextCreate())==INVALID_HANDLE)

попробуйте использовать следующую строку

   if((cl_ctx=CLContextCreate(CL_USE_ANY))==INVALID_HANDLE)

не помогло (

 

JN      0       18:10:49.867    Scripts script Seascape (EURUSD,H1) loaded successfully
LD      0       18:10:50.116    OpenCL  Device #0: CPU Intel(R) Corporation Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz with OpenCL 2.1 (2 units, 2330 MHz, 4094 Mb, version 6.3.0.1904)
RM      0       18:10:50.223    Scripts script Seascape (EURUSD,H1) removed


 

 
fmql:

не помогло (


Откомпилируйте скрипт
 
Есть ли ограничения для вычислений на CPU и GPU?
 
-Aleks-:
Есть ли ограничения для вычислений на CPU и GPU?

Как правило ограничение - память, и для GPU и для CPU.

Но можно сказать четко одно - для CPU код менее требователен к оптимизации чем под GPU, часто бывает так, что на CPU спокойно работает то, что на GPU даже запустится не может или быстро завершается ошибкой или падением видео-драйвера. 

 
Igor Volodin:
Откомпилируйте скрипт
естественно , был откомпилирован
 
Andrey Dik:

Как правило ограничение - память, и для GPU и для CPU.

Но можно сказать четко одно - для CPU код менее требователен к оптимизации чем под GPU, часто бывает так, что на CPU спокойно работает то, что на GPU даже запустится не может или быстро завершается ошибкой или падением видео-драйвера. 

Если это так, то возможно ли закидывать расчет индикаторов через GPU, а саму работу советника осуществлять через CPU?
 
Dr.Trader:

OpenCL это очень хорошо, можно с помощью этой технологии очень быстро обучать нейронные сети, быстрее в сотни (тысячи) раз чем на обычном процессоре.

 

Это можно поправить так: найдите в скрипте эти строки -

                    "   uint b=(uint)(res[2]*255);\r\n"
                    "   uint g=(uint)(res[1]*255);\r\n"
                    "   uint r=(uint)(res[0]*255);\r\n"

и замените их на -

                    "   uint b=(uint)(res.z*255);\r\n"
                    "   uint g=(uint)(res.y*255);\r\n"
                    "   uint r=(uint)(res.x*255);\r\n"


 

Спасибо!

Действительно заработало, но на "небе" рябь есть

 

 
Мне, как не программисту, стало понятно из комментариев,  что это все не для масс. Но все же интересно почитать было.  Скажите, стоит ли ждать от всего этого волну новых идей в виде индикаторов и экспертов?  Или это просто игрушка для элиты?  
1234567891011121314...18
Новый комментарий