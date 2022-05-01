Вот что можно сделать с OpenCL прямо в терминале MetaTrader 5 без всяких DLL - страница 17
Да, приняли решение не использовать старые карты без поддержки double вообще.
У старых карт вообще все очень плохо, включая плохие неотлаженные драйверы, которые часто падают, роняя терминал.В реальности надо уже явно контролировать версии драйверов, как это делают разработчики компьютерных игр. На дефолтных Microsoft драйверах далеко не уедешь.
где взять - OpenCL не найден
хотелось по любоваться - на морской пейзаж
Ренат, прежде всего, хочу выразить благодарность, за разработку.
Такая большая разница между double / float не на GPU, а конкретно на Nvidia. На AMD все гораздо лучше. Nvidia специально так убила производительность double вычислений на обычных картах, вынуждая для математических расчетов покупать другой класс GPU карт. Это осознанное поведение.
Хотя мы требуем карточки с поддержкой double ради того чтобы отсечь откровенное старье, никто вам не запрещает использовать float.
В финансовой математике можно неиллюзорно огрести при работе с float из-за дичайшей потери точности. Как бы кто не говорил "не нужна точность, ее хватает", это не имеет отношения к реальности в финансовой сфере.
Мы сами финансовую математику прибылей даже с double в OpenCL не хотим переносить, так как ловим расхождения в далеких знаках. В финансах по факту нельзя применять /fast математику (а в OpenCL/GPU она всегда в fast модели), а лишь /precise модели.
Ренат, прежде всего, хочу выразить благодарность, за разработку.
В OpenCL интерфейсах MQL5 вы можете задействовать множество OpenCL устройств.
Вручную заложить в советник на каждую задачу разное устройство ?
Renat Fatkhullin как с вами связаться, обсудить возможность написания на языке MQL5+OpenCL. необходимо задействовать вычислительные мощности видеокарт. если я всё правильно понимаю, то на примере из практики: написанный робот всего 11 параметров оптимизирует 3 машинами, подключенными по локальной сети, период всего 1 год 6 часов. пробовал зарядить 5 лет оптимизацию с полным перебором данных, мне показало что 2 месяца надо ждать. если я правильно понял, то OpenCL данную задачу решает. скорость должна возрасти в сотни раз, так как в расчётах будут задействованы не процессоры, а видеокарты. то есть, с учётом всей торговой системы, примерно будет 200-300 параметров в настройках. такой объём вычислений периода лет 3-5 при исполнении робота в OpenCL будет производиться одной моей машиной за несколько минут-часов. правильно ли я понимаю и возможно ли с вами обсудить написание такого робота?