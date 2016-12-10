Тест советника основанного на тиках - страница 7

Renat Akhtyamov:
дукас погуглите, вроде бы было там
человек выкладывает тесты из мт5,а вы ему рекомендуете скачать историю в csv? и куда ее засунуть,оригиналы?
Тестирую на metaquotes. Трал работает не правильно, отключили. СЛ=ТП и результат отличный. Говорю отличный без шуток.

 

 
Ibragim Dzhanaev:

Тестирую на metaquotes.

На этом ТС лучше не тестить - отвратные торговые условия.

Возьмите Робо-демо или Фибо-реал.

 
fxsaber:
Похоже, здесь собака зарыта
Не получается доверять тестеру, к сожалению.

В СД сообщили, что подумают, как сделать "защиту от дурака", чтобы в отчете поле "Качество истории" имело адекватное значение.

Фактически, ТС был введен в заблуждение тестером, т.к. защиты нет. А ошибки рассогласования истории возможно сейчас обнаружить только в логе тестера не без труда - иголка в стоге сена.

К сожалению, Маркет-стейты страдают тем же недугом. 

 
ivanivan_11:
человек выкладывает тесты из мт5,а вы ему рекомендуете скачать историю в csv? и куда ее засунуть,оригиналы?
похоже что уже не актуально, но Вы правы
 
Ibragim Dzhanaev:

Тестирую на metaquotes. Трал работает не правильно, отключили. СЛ=ТП и результат отличный. Говорю отличный без шуток. 

наконец то

деньги будут целы, ибо подход у Вас к тестированию очень серьезный

Ibragim Dzhanaev:

Тестирую на metaquotes. Трал работает не правильно, отключили. СЛ=ТП и результат отличный. Говорю отличный без шуток.

 

Граааааль найден ))
 
Ibragim Dzhanaev:
Почему будет отличаться и что сделать. чтобы не отличалось ?
1. Задержка при исполнении брокером 200-300 мс
2. Задержка при обработке терминалом начиная с 100мс
3.Задержка из за Пинг.
3. Движения Аsk и Bid не синхронно .
4. Если есть модификации TP или SL близко к текущей цене отказ брокера в исполнении.
 
Renat Akhtyamov:
дукас погуглите, вроде бы было там
Вроде у дукаса только МТ4 и то мост через другое ДЦ. Я год назад имел разговор с саппортом, почему такие плавающие задержки исполнения на 4-ке. Они сказали - переписывайте робота на Яву - там все быстро, а на МТ4 мост, ничего гарантировать нельзя.
 
Sergey Genikhov:
1. Задержка при исполнении брокером 200-300 мс
2. Задержка при обработке терминалом начиная с 100мс
3.Задержка из за Пинг.
3. Движения Аsk и Bid не синхронно .
4. Если есть модификации TP или SL близко к текущей цене отказ брокера в исполнении.
  1. На некоторых от 600 до 6000
  2. Обработка терминалом чего?
  3. Это самое малое из задержек
  4. Что значит не синхронно? Аск есть а бида нет?? :))
  5. ECN поможет, да и на стандартных часто встречается StopLevel == 0. И про FreezeLevel забыли, но он редко сейчас встречается даже на центовых.
