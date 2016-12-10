Тест советника основанного на тиках - страница 7
дукас погуглите, вроде бы было там
Тестирую на metaquotes. Трал работает не правильно, отключили. СЛ=ТП и результат отличный. Говорю отличный без шуток.
Тестирую на metaquotes.
На этом ТС лучше не тестить - отвратные торговые условия.
Возьмите Робо-демо или Фибо-реал.
Похоже, здесь собака зарыта
В СД сообщили, что подумают, как сделать "защиту от дурака", чтобы в отчете поле "Качество истории" имело адекватное значение.
Фактически, ТС был введен в заблуждение тестером, т.к. защиты нет. А ошибки рассогласования истории возможно сейчас обнаружить только в логе тестера не без труда - иголка в стоге сена.
К сожалению, Маркет-стейты страдают тем же недугом.
человек выкладывает тесты из мт5,а вы ему рекомендуете скачать историю в csv? и куда ее засунуть,оригиналы?
Тестирую на metaquotes. Трал работает не правильно, отключили. СЛ=ТП и результат отличный. Говорю отличный без шуток.
наконец то
деньги будут целы, ибо подход у Вас к тестированию очень серьезный
Тестирую на metaquotes. Трал работает не правильно, отключили. СЛ=ТП и результат отличный. Говорю отличный без шуток.
Почему будет отличаться и что сделать. чтобы не отличалось ?
1. Задержка при исполнении брокером 200-300 мс